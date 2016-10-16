– October 16, 2016

الشعوب تريد حكومات أوطان – حاكم محسن محمد الربيعي

سبق التطرق الى موضوع الدولة ومكوناتها واشير في مقال سابق الى ان الدولة لها اركان أساسية ثلاثة وان ركنين من هذه الأركان الثلاثة هما الحكومة والشعب وهما ركنان أساسيين الحكومات هي ليست لجهة سياسية معينة او حزب او قومية او مذهب دون غيره وا نماهي حكومة لجميع ابناء البلد الواحد وبالتالي عندما يراجع المواطن في بلد ما دائرة معينة يراجع بصفته مواطناً من مواطني ذلك البلد وليس بصفته المذهبية او الدينية او المكانية والقومية او الحزبية لان المواطنة هي فوق الميول والاتجاهات وبالتالي فان هذا المواطن له ذات الحقوق وعليه ذات الواجبات التي لغيره وعلى كل مسؤول في الدولة او رئيس حزب او منظمة او أي نوع من المسميات بل ان المسؤولين باختلاف مواقعهم عليهم واجبات اكثر بحكم توليهم المسؤولية التي يفترض ماهي الا تفويض من الشعب عندما يكون قد تم انتحاب الحكومة بانتخاب حر وديمقراطي خال من التزوير واللعب بصناديق الانتخابات او أي شكل من اشكال التزوير التي تفنن البعض فيها بمرور السنين حيث اكتسب المزورون خبرة في ذلك اذا ليس هناك جهة لها الحق ان تقول نحن الحكام لا غيرنا ونحن نملك المال لا غيرنا بل هي شراكة و فق طريقة انتخابات حرة وديمقراطية نزيهة . وعلى وفق ذلك تكون الحكومات المنتخبة تعمل لوطن لا تعمل لحزب او تكتل او منظمة او تيار معين وهو الامر الذي حصل في بعض الدول ومنها العراق بعد عام 2003 ومن يستلم الحكم علية واجبات والتزامات ويحاول ان يبدع في تقديم الخدمة والبناء والاعمار ليكون افضل من سابقه أملا في كسب الجماهير من اجل الفوز في الانتخابات مرة أخرى والعودة الى السلطة ولذلك تضع الحكومات رؤية استراتيجية لما ستقوم به من خدمات او اعمار وبناء ويبرز في المقدمة توفير الامن وهذا يحتاج الى بناء مؤسسات الدولة الأمنية وبناء جيش قوي يدافع عن الدولة ويكسبها الهيبة امام العالم وليس كما حصل في العراق حيث تم حل الجيش بقرار من سيء الصيت والسمعة اللص بريمر ومباركة بعض دول الجوار التي تدعي الصداقة والحنية للشعب العراقي لكنها ساهمت بتدمير العراق وتعاونت مع المحتل ومازالت تتدخل ولها شان كبير ,كما باركت الغاء الجيش بعض الأطراف التي جاءت الى الساحة مع القوات المحتلة ليس ذلك فحسب بل تتغنى بذلك (حل الجيش) وكذلك من واجب الحكومات العمل على تنمية وتقدم بلدانها ولتحقيق ذلك تستدعي الخبراء والاكاديميين والمهنيين وتطلب آراءهم ومقترحاتهم في ما يجب عمله وتوفر لهم ما يستلزم للعمل وبجدية لتطوير قطاعاتها الاقتصادية باختلاف أنشطتها زراعية صناعية سياحة وجميعها ممكن تطويرها وزيادة مساهمتها في الإنتاج القومي الإجمالي كما كانت تساهم بنسب لا يستهان بها بل وفي زمن الحصار هي شغالة ان حكومة الوطن تسمى هكذا لأنها تعمل لمصلحة الوطن وليس لمصحة حزب او قومية او مذهب او ما شاكل ذلك وهو المطلوب هنالك بلد مدمر يحتاج الى اعمار يجب ان نتوحد ونتعاون ونوحد جهودنا من اجل بناء بلدنا وان لا نعمل بالفرعيات يقول احدهم بانه التقى مواطن امريكي روى له حالتين الأولى مسؤول على مستوى وزارة وفي اجتماع خاص مع الامريكان وهو من طائفة معينة كانت تلك الطائفة هي التي تجتمع مع الامريكان دون الطوائف الأخرى يقول انا لا اريد مديراً عاماً من الطائفة الأخرى في وزارته وعن الراوي الأمريكي ذاته يقول احد العراقيين من طائفة معينة جاء الى العراق وخاض غمار العمل مع طائفته وفي ذات يوم يوبخه احد الذين حسبوا على السياسة ويقول له انت لست كذا جيد وكذا هي طائفة او مذهب رد عليه لماذا اجابه لأنك ليبرالي وجبت لنا الكلام وقد عاد هذا الرجل الى من حيث اتى وترك العمل مع أناس طائفيين لا يحسنون إدارة الدولة ولا التعامل مع الاخر هل هذه النماذج تبني دولة خلاصة القول ان الأمور اذا بقيت على هذا الحال سيبقى العراق في تراجع ولن تقوم له قائمة والدلائل بيد الشعب هدر المال العام واشتريت الفلل في لندن والامارات وفي شرم الشيخ وفي ولايات أمريكية وباختصار في مختلف دول العالم تراجع في الخدمات وارتفاع غير معقول في أسعار بعض هذه الخدمات كما هو الحال بالنسبة للكهرباء والرسوم التي تسوفي عن خدمات كانت مجانية و أسباب ذلك كثيرة ومعروفة ما اسباب ذلك هو عمل الحكومات المتعاقبة بالفرعيات لا الكليات أي العمل للذات وللحزب او المكون وحصل ما حصل لبلد عد من اغنى دول العالم نعم الشعوب تريد حكومات اوطان لا حكومات أحزاب ومكونات .