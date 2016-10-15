– October 15, 2016

واشنطن توسّع رقعة المباحثات وسط تشاؤم بتحقيق تقدم

مفاوضات دولية جديدة بشأن سوريا بمشاركة بغداد

بغداد – الزمان

لوزان – (أ ف ب)

استأنف وزيرا الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرجي لافروف في لوزان امس مفاوضات جديدة بشأن الازمة السورية بمشاركة عدد من الدول الاقليمية من بينها العراق في محاولة لعقد هدنة جديدة للقتال في سوريا وسط اجواء من التشاؤم واليأس من جراء انهيار هدنة سابقة لم تقاوم اكثر من اسبوع. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد جمال في بيان امس أن الوزير ابراهيم الجعفري سيشارك في الاجتماع الذي سيعُقد بمدينة لوزان السويسرية بخصوص الأزمة السورية.من دون ان يدلي بتفاصيل. وتأتي هذه المحادثات بعد ثلاثة أسابيع من إخفاق وقف لإطلاق النار توصل إليه الوزيران بشق الأنفس وعدّه كثيرون آخر أمل للسلام هذا العام.وتفادى كيري بوضوح إجراء محادثات ثنائية جديدة مع لافروف وقد ادت دعوته لوزراء خارجية العراق وتركيا والسعودية وقطر وإيران والأردن ومصر للانضمام إليهما في المحادثات إلى توسيع المباحثات لتضم داعمين ذوي نفوذ للحكومة السورية ومعارضيها. ورغم استمرار الاتصالات الهاتفية بين الوزيرين ، فإنها المرة الاولى التي يلتقيان فيها منذ اواخر ايلول.وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين في واشنطن (أعرف أنني لا أرجح أي انفراجة . أقول فقط إننا نعمل لجعل هذا الجهد المتعدد الأطراف بشأن سوريا يعمل بشكل طبيعي)..واتهمت القوى الغربية روسيا وسوريا بارتكاب أعمال وحشية من خلال قصف المستشفيات وقتل مدنيين ومنع عمليات الإجلاء الطبي بالإضافة إلى استهداف قافلة إغاثة ومقتل نحو 20 شخصا.وترد سوريا وروسيا بأنهما لا يستهدفان سوى المسلحين في حلب وتتهمان الولايات المتحدة بخرق وقف إطلاق النار بقصفها عشرات من الجنود السوريين الذين يقاتلون تنظيم داعش وهو حادث أبدت الولايات المتحدة أسفها بشأنه.وفي علامة على اليأس على ما يبدو ، عرض مبعوث الأمم المتحدة للسلام في سوريا ستيافان دي ميستورا مرافقة أعضاء جبهة فتح الشام للخروج من حلب إذا كان ذلك سيدفع دمشق إلى التوصل لهدنة مع باقي المعارضة المسلحة.ويأتي الاجتماع فيما تواصل الطائرات الروسية والسورية قصف الاحياء الشرقية لمدينة حلب منذ 22 ايلول الماضي.ويعقد الاجتماع فيما يتحدث عدد من الدبلوماسيين والخبراء عن احتمال استعادة نظام الرئيس بشار الاسد ثاني مدن سوريا، مما سيشكل انتصارا رمزيا واستراتيجيا حاسما له منذ بدء النزاع في2011 . وصرح مسؤول امريكي ان (اللقاء لا يهدف الى تحقيق نتيجة فورية بل الى دراسة افكار للتوصل الى وقف الاعمال القتالية).

واضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان (الولايات المتحدة التي لم تعد تريد بحث القضية السورية في لقاءات على انفراد مع موسكو، ترغب في حضور دول المنطقة الاكثر تأثيرا في الوقائع على الارض، الى طاولة المفاوضات).وتابع (لا ارجح اعلانا مهما في ختام هذا اللقاء وستكون العملية بالغة الصعوبة).بدوره، قال لافروف (لا ارجح شيئا محددا من هذا الاجتماع ولا أعتزم طرح أية أفكار جديدة في لوزان). اما مكتب كيري، فقد اعلن ان (الموضوع الرئيس للاجتماع سيكون الوحشية المتواصلة في حصار حلب). وتشارك تركيا والسعودية وقطر الدول الداعمة للمعارضة في الاجتماع على غرار ايران الداعمة للنظام السوري ويشارك ميستورا في اللقاء وكذلك ممثلون عن مصر والعراق والاردن.ولم تدع الدول الغربية ولا سيما فرنسا وبريطانيا اللتان تبنتا مؤخرا موقفا متشددا حيال موسكو.وانتقدت المعارضة السورية عدم دعوتها الى محادثات لوزان، محملة الروس والامريكيين مسؤولية تدهور الوضع في سوريا.وقال عبد الاحد اسطيفو نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، ابرز ممثلي المعارضة السياسية، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف ان (تغييب السوريين عن الاجتماعات التحضيرية هو احدى الاشكاليات التي تتسبب بزيادة التعقيد وخلط الاوراق).على صعيد آخر، اعلن السفير البريطاني لدى الامم المتحدة ماثيو راكروفت ان لندن ستقدم مشروع قرار الى مجلس الامن الدولي يطلب وقفا فوريا لاطلاق النار في اليمن واستنئاف العملية السياسية اثر الغارة الدامية على مجلس عزاء في صنعاء الاسبوع الماضي.وقال راكروفت للصحفيين ان(مسودة القرار تدعو ايضا الى ايصال المساعدات الانسانية). وقرار السعي لاستصدار قرار رسمي ياتي بعدما عرقلت روسيا بيانا اعدته بريطانيا ويتضمن ادانة للغارة.وعد السفير الروسي فيتالي تشوركين ان البيان (ضعيف) ودعا الى (تفكير جدي) في كيفية مواجهة الوضع المتدهور في اليمن.