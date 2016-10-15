– October 15, 2016

الخارجية النيابية تدعو الحكومة إلى قطع العلاقات مع السعودية

الديمقراطي الكردستاني لـ (الزمان): واشنطن تقرّب وجهات النظر بين بغداد والإقليم

بغداد – شيماء عادل

اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني ان الاتصالات الكردية الامريكية تصب في مصلحة العراق ووضع الخطط الستراتيجية استعدادا لتحرير الموصل ، فيما دعت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الحكومة الى قطع العلاقات مع السعودية. وقال عضو الحزب اسلام حسين لـ(الزمان) امس ان (زيارة رئيس الاقليم مسعود البارزاني الى بغداد كانت بمبادرة امريكية هدفها تقريب وجهات النظر بين الحكومة المركزية والاقليم وضرورة التعاون لتحرير الموصل). مبينا ان (امريكا الان لها دور كبير في تقريب وجهات النظر بين الجانبين اضافة الى ان امريكا لها دور كبير في العمليات العسكرية التي يشنها العراق ضد عصابات داعش وتحرير المحافظات). مضيفا ان (هناك علاقات وطيدة بين القادة الاكراد وامريكا وبالاخص مع البارزاني وهذه الاتصالات تصب في مصلحة العراق بشكل عام والاقليم بشكل خاص اضافة الى ان هدفها هو مساعدة الاكراد في انهاء الاستعدادات الاخيرة لشن عمليات عسكرية لتحرير الموصل بالتنسيق مع الحكومة المركزية ومساعدة النازحين). من جانبها اعلنت الخارجية الامريكية ان لديها اتصالات مكثفة مع البارزاني. وقال مساعد المتحدث باسم الوزارة مارك تونر في تصريح امس ان (لدى بلاده اتصالات مباشرة مع القادة الاكراد وبالتحديد مع البارزاني). واضاف ان (بلاده تبحث بشكل مكثف مع البارزاني معركة الموصل ودور قوات البيشمركة التي ستشارك فيها إضافة الى بحث اوضاع النازحين). وقال مدير العلاقات في وزارة أوقاف حكومة الاقليم مريوان نقشبندي في تصريح امس ان (الوزارة لم ترصد خلال عام كامل أية حالة جديدة لانضمام شاب إلى داعش منذ بدء حملة لمكافحة التطرف) وتابع (أما بشأن عدد الشباب الذي التحقوا في السنوات الماضية فإنه يقدر بنحو 500 شاب قتل منهم بحدود 300 عنصر خلال قتالهم إلى جانب داعش سواء في العراق أو سوريا وعاد 150 آخرين إلى الإقليم وغالبيتهم موقوفون لدى السلطات الأمنية فيما تم الإفراج عن الآخرين لعدم تورطهم بجرائم قتل وتعهدهم بعدم ممارسة أي نشاط مشابه وقد وضعوا تحت المراقبة) مشيرا الى ان (هناك بين 40 إلى 50 شاباً لكن اليوم لا نعلم مصيرهم بعد ولدينا معلومات تفيد بأن عدداً منهم غيّر اسمه وغادر مع شبكات المهربين إلى دول اوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وأيضاً قدمنا معلومات عنهم إلى الاتحاد الأوروبي على رغم أن هذه المعلومات قد لا تكون دقيقة بسبب استخدام هؤلاء أسماء غير أسمائهم الحقيقية وجلهم من اكراد إيران أو تركيا لأنه لا يوجد اليوم شاب من الإقليم في صفوف داعش). من جانب اخر دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية الحكومة الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السعودية بعد قيامها بتخفيض مستوى ممثليها في العراق عادة الخطوة بمثابة شن حرب على النظام السياسي والديمقراطي في العراق. وقال عضو اللجنة مثال الالوسي لـ(الزمان) امس ان (السعودية قامت بتخفيض مستوى ممثليها في العراق والاجدر بالحكومة ان تقوم هي الاخرى بتخفيض ممثليها في المملكة أو الحفاظ على ما تبقى من العلاقات). مبينا ان (الاجراءات التي تقوم بها السعودية الان تعد بمثابة شن حرب على النظام السياسي والديمقراطي العراقي اضافة الى ان السعودية وقتت سحب او تخفيض ممثليها في البلد مع الاستعدادات لتحرير الموصل التي تعد خطوة لأنهاء الوجود السعودي والقطري والتركي في البلد ولاسيما ان داعش يعمل بشكل غير مباشر لدعم وجود هذه الدول في العراق). مشيرا الى اننا (نحتاج من وزارة الخارجية والحكومة ان ترد على السعودية وتلعب دورا اقليميا لمحاسبة تجاوزات ال سعود وبالتالي نحتاج الى النهوض بالارادة بعيدا عن الاحزاب). داعيا (وزارة الخارجية والحكومة الى انهاء العلاقات الدبلوماسسية مع السعودية والرد المناسب على اجراءات تخفيض ممثليها في العراق). وكانت السعودية قد خفضت تمثيلها الدبلوماسي في العراق بعد طلب حكومة بغداد استبدال سفير المملكة ثامر السبهان الذي اتهمته بالتدخل في الشأن العراقي الداخلي.