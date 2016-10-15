– October 15, 2016

الأثقال تحت إختبار برنامج مكافحة المنشّطات

بغداد – الزمان

أجرت دائرة الطب الرياضي والعلاج الطبيعي في وزارة الشباب والرياضة الفحوصات المخبرية لكشف المنشطات لخمسة من لاعبي المنتخب الوطني لرفع الاثقال فوق ال 18 سنة ضمن برنامج مكافحة المنشطات في مجال الرياضة والمدعوم من الوكالة العالمية WADA لمكافحة المنشطات وخمسة اخرين تكفل بها الاتحاد العراقي المركزي للعبة.وقال فاحص المنشطات الدولي هيثم كامل انه تم اجراء الفحوصات وسحب العينات في مقر الاتحاد في ضوء تعليمات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، مبينا ان دائرة الطب الرياضي في وزارة الشباب والرياضة دأبت على اجراء الفحوصات لمعظم الاتحادات ضمن برنامج الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وسعيا لدرء مخاطر المنشطات وتبعاتها رياضيا وصحيا والدفع برياضيينا نحو إنجاز خالي من المنشطات، وقد تم التنسيق مع الاتحاد العراقي المركزي لرفع الاثقال لجمع عينات من أدرار عشرة من لاعبيه ضمن برنامج الوكالة الدولية المخصص لهذا العام لفحص اللاعبين العراقيين خارج إطار المنافسات.وأضاف كامل أن دائرة الطب الرياضي شكلت فريق متخصص بجمع العينات بغية جعل عملية الفحص أكثر سلاسة ويسر تحت إشراف ومتابعة ممستمرة من ممثل العراق في الوكالة الدولية ومدير عام الدائرة الدكتور حيدر رحيم منوها أن العينات سيتم شحنها لمختبر قطر الدولي لإجراء اللازم مشيرا في الوقت ذاته الى أن الدائرة ستواصل البرنامج ضمن خطة هذا العام وسيخضع لاعبو الاتحادات الرياضية الأخرى تباعا للفحص المختبري.