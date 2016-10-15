– October 15, 2016

رونالدو يتوقّع بقاء توتي عامين

قطار نيس يدهس ليون ويبتعد بصدارة الدوري الفرنسي

{ باريس – وكالات: حقق نيس فوزًا ثمينًا على ضيفه ليون (2ـ1) في المباراة التي جرت بينهما، مساء اول امس الجمعة، على ملعب اليانز ريفيرا وسط 30 ألف متفرج، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. سجل الفرنسي بول بايسي، هدف نيس الأول من تسديدة قوية، مستغلاً تمريرة رأسية من زميله مالانج سار في الدقيقة (5)، وأضاف الإيفواري جان مايكل سيري، الهدف الثاني من تسديدة صاروخية في الدقيقة (76). وشهدت المباراة طرد نبيل فقير، لاعب ليون؛ بسبب اعتدائه بدون كرة على بايسي في الدقيقة (29)، وأهدر ماريو بالوتيلي، ضربة جزاء لفريق نيس في الدقيقة (80). وابتعد نيس، في صدارة الليج 1، بهذا الفوز الثمين، رافعًا رصيده إلى (23 نقطة)، مستفيدًا من تعثر مطارده المباشر، وصاحب المركز الثاني موناكو (19 نقطة) أمام تولوز (1-3). وتجمد رصيد ليون، عند (13 نقطة) في المركز الخامس. جاء الشوط الأول، مثيرًا منذ بداية، حيث بحث أصحاب الأرض عن هدف التقدم مبكرًا، وتحقق لهم ما أرادوا من كرة ثابتة، وصلت لرأس مالانج سار، الذي مررها لزميله القائد بايسي ليسددها قوية في شباك ليون في الدقيقة (5). وفي الدقيقة (29) تسبب نبيل فقير برعونة وسذاجة في استكمال ليون، باقي أحداث اللقاء بعشرة لاعبين، بعدما حاول ضرب بايسي، لاعب نيس، بدون كرة، لم يتردد حكم اللقاء في إشهار البطاقة الحمراء، في وجه فقير. وفي الشوط الثاني، دفع مدرب ليون بالجزائري رشيد غزال، على حساب مبيوا، لينشط أداء الفريق الضيف الذي كان يبحث عن إدراك التعادل، من تسديدة البديل غزال، التي تصدى لها حارس نيس. ورد بلهندة، بتسديدة لنيس، مرت بجوار القائم، قبل أن يدفع ليون بالبديل لاكازيتي، على حساب فيري. وتمكن مايكل سيري، من إضافة الهدف الثاني من تسديدة قوية في الدقيقة (76)، وبعدها أهدر بالوتيلي ضربة جزاء تمكن من التصدى لها حارس نيس في الدقيقة (80) ليتم استبداله باللاعب بليا الاسان. وفشل الضيوف في تقليص الفارق خلال الدقائق المتبقية لتنتهي قمة الجولة التاسعة بفوز ثمين لنيس، على ليون (2-0).

من جهته توقع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، أن يستمر الإيطالي فرانشيسكو توتي، قائد روما الإيطالي، لعامين أو ثلاثة أعوام مقبلة في الملاعب، على الرغم من وصوله لعامه الأربعين. وقال رونالدو 31 عامًا، في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية اول امس الجمعة: توتي أحد أكبر اللاعبين، وهو لا يزال لاعبًا كبيرًا. أعتقد أنه يمكنه اللعب لسنتين، أو 3 سنوات قادمة. وأضاف: من المهم للاعبين الشباب، أن يدركوا أن العمر، ليس ذا تأثير كبير على اللاعبين. شخصيًا لا أفكر في ترك كرة القدم. أرى أنني سوف ألعب لمدة طويلة، طالما أن جسدي يستجيب، فسوف أستمر فيما أحب القيام به. كان كريستيانو رونالدو، حصل على جائزة أفضل لاعب بدوري أبطال أوربا الموسم الماضي، والتي تمنحها صحيفتا ماركا الإسبانية، ولاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية.