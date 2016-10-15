شقيقة إيكاردي تبرّئ ساحة ميسي

– October 15, 2016

{ روما – وكالات: برأت شقيقة الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، ساحة ليونيل ميسي، نجم برشلونة، من الاتهامات التي طالته خلال الساعات الأخيرة كونه السبب في إبعاد شقيقها عن صفوف منتخب التانكو.

ولا ينضم إيكاردي إلى منتخب الأرجنتين مع تعاقب المدربين، رغم تألقه مع النيراتزوري خلال المدة الأخيرة. وكانت تقارير صحفية زعمت أن انحياز ميسي لماكسي لوبيز، زميله السابق في برشلونة، والذي تربطه علاقة سيئة بإيكاردي، لزواجه من واندا نارا، صديقة لوبيز، الذي يلعب حاليا لتورينو الإيطالي، السبب وراء استبعاد مهاجم إنتر، إذ ادعت التقارير أن قائد منتخب التانجو يطلب من المدربين إبعاده. لكن إيفانا إيكاردي، شقيقة هداف إنتر، قالت لقناة أمريكا تي في الأرجنتينية، اول امس، الجمعة، أعتقد أن المشكلة التي أبعدته عن المنتخب هي زواجه من نارا، صديقة لوبيز، لكن ميسي لا علاقة له بالأمر. وأضاف علاقة ميسي مع شقيقي جيدة، حيث ساعده عندما كان لاعبًا في فريق برشلونة للشباب سابقًا، وكانا يتناولان الطعام معًا دائمًا. يذكر أن إيكاردي قضى ثلاث سنوات في الفئات الدنيا في برشلونة في المدة ما بين 2008-2011، قبل أن ينتقل لسامبدوريا الإيطالي، ثم إنتر ميلان عام 2013 .