– October 15, 2016

كأس آسيا للشباب: اليابان تسحق اليمن والبحرين تتخطى السعودية

قطر تُفرِّط بالفوز أمام إيران وفيتنام تتخطى كوريا الشمالية

{ المنامة – وكالات: اكتفى المنتخب القطري، بالتعادل (1ـ1) أمام نظيره الإيراني، في المباراة، التي جرت بينهما، مساء اول امس الجمعة، بالجولة الأولى، من المجموعة الثالثة لبطولة كأس آسيا للشباب، المقامة حاليًا بالعاصمة البحرينية المنامة. وأضاع المنتخب القطري، فوزًا كان في متناوله، بعدما فرَّط في التقدم بهدف في الشوط الأول، وتراجع في الشوط الثاني، رغم طرد أحد لاعبي إيران مع بداية هذا الشوط، والذين استطاعوا تحقيق التعادل. وحصل كل منتخب على نقطة، ليحتل المنتخب الياباني، صدارة المجموعة الثالثة، ويليه قطر وإيران، ولكل منهما نقطة، ثم اليمن بدون رصيد. ويلتقي المنتخب القطري، نظيره اليمني، غدا الإثنين ، على ملعب البحرين الوطني، فيما تواجه إيران، اليابان.

فوز فيتنام

وفاز المنتخب الفيتنامي للشباب على نظيره الكوري الشمالي بنتيجة 2/1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اول امس الجمعة في إطار مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس آسيا للشباب المقامة حالياً بالعاصمة البحرينية المنامة. ويلعب المنتخبين الكوري الشمالي والفيتنامي في المجموعة الثانية التي تضم أيضا المننتخبين الإماراتي والعراقي. من جهة أخرى تختتم منافسات الجولة الأولى للدور الأول، وتقام مواجهتان بالمجموعة الرابعة، يلتقي في المباراة الأولى منتخبا الصين وأستراليا بملعب مدينة خليفة في الرابعة والنصف عصرا وتليها في السابعة والنصف مساء مباراة أوزبكستان وطاجكيستان. وتعتبر هذه المجموعة متوازنة إلى حد كبير وإن كان المنتخب الأسترالي هو المرشح الأول للصدارة ويتنافس منتخبا الصين وأوزبكستان على احتلال المركز الثاني.

اليابان تسحق اليمن

وسحق المنتخب الياباني، نظيره اليمني (3ـ0) في المباراة، التي أقيمت بينهما، مساء اول امس الجمعة، في أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة الثالثة، ببطولة كأس أسيا للشباب المقامة حاليًا، بالعاصمة البحرينية، المنامة. سجل أهداف اليابان، كل من كوكي أوجاوا، ويوتو أيواساكي، وتيروكي هار، في الدقائق (47، 79، 88). ورغم الفوز الكبير للمنتخب الياباني، إلا أن المنتخب اليمني، لم يكن صيدًا سهلاً، وكان ندًا قويا جدا للساموراي، وهدد مرماه في أكثر من مناسبة. وكان حارس منتخب اليمن، هو نجم اللقاء الأول لتصديه لأكثر من كرة خطيرة جدًا لمصلحة اليابان.

البحرين تتخطى السعودية

واستهل المنتخب السعودي للشباب، مبارياته في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا، والمؤهلة لكأس العالم 2017 بكوريا الجنوبية، بخسارة أمام المستضيف المنتخب البحريني بنتيجة 3-2 . سجل للبحرين محمد مرهون في الدقيقة 40، ومحمد الحردان (ضربة جزاء)، في الدقيقة 49 والبديل محمد أحمد، في الدقيقة 90، فيما سجل للمنتخب السعودي راكان العنزي، في الدقيقة 56وسامي النجعي، في الدقيقة 69 . بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وأفضلية من جانب المنتخب السعودي، وبحث المنتخبان عن هدف أسبقية، و تسيد الأخضر الشاب الربع ساعة الأولى من اللقاء وسط محاولات من جانب عبد الرحمن اليامي وراكان العنزي وعمار النجار. بعدها نشط وسط المنتخب البحريني وهدد مرمى محمد اليامي كثيراً، خاصة بعد كثرة الأخطاء في التمرير من جانب لاعبي المنتخب السعودي، وتألق اليامي في إبعاد أكثر من كرة خطيرة للمنتخب البحريني، ومن كرة تألق فيها المهاجم البحريني محمد مرهون في مراوغة أكثر من لاعب سعودي، أحرز منها الهدف الأول للبحرين في الدقيقة 40 . بعد الهدف حاول لاعبو الأخضر العودة للقاء، حتى أطلق حكم اللقاء الإماراتي عمار الجنيبي بتقدم البحرين بهدف. وعلى عكس المتوقع، بدأ الشوط الثاني باستمرار أفضلية المنتخب المستضيف ومن كرة خاطئة تحصل مهاجم البحرين على ضربة جزاء بعد عرقلة داخل منطقة الجزاء لم يتردد الحكم باحتسابها، وتقدم لتنفيذها قائد البحرين محمد الحردان مسجلاً من خلالها الهدف الثاني في الدقيقة 49، لتزيد من صعوبات المدرب الوطني سعد الشهري في التعامل مع مجريات المباراة. شعر لاعبو الأخضر بصعوبة الموقف وبدأوا في البحث الجدّي عن هدف تقليص للنتيجة، حتى تمكن سريعاً راكان العنزي من ذلك بتسجيله هدف في الدقيقة 56 . وأجرى سعد الشهري، مدرب السعودية، تبديلين دفعة واحدة، بإشراك منصور المولد و أنس زباني، بحثاً عن تسجيل هدف التعادل، لكن ذلك لم يضف أي جديد، خاصة مع اعتماد المنتخب البحريني على إبطاء إيقاع المباراة، وإضاعة الوقت بتعمد لاعبيه كثرة السقوط، ليدفع الشهري بالتبديل الثالث والأخير بإشراك أيمن الخليف. وكاد الأخضر أن يسجل التعادل من كرة ثابتة سددها ناصر العتيبي قوية لترتطم بعارضة المنتخب البحريني 68، وواصل الأخضر هجماته، حتى أعلن الحكم عن ضربة جزاء مستحقة للأخضر السعودي انبرى لها المدافع سامي النجعي مودعاً الكرة في شباك البحرين كهدف ثاني للأخضر. واستمر اللعب سجالاً بين المنتخبين، وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها سجل المنتخب البحريني الهدف الثالث،ليطلق الحكم معه صافرته معلناً نهاية المباراة. وبارك سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي للشباب، للمنتخب البحريني فوزه في اللقاء الأول في البطولة الآسيوية للشباب لكرة القدم، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم بكوريا الجنوبية 2017 . وقال الشهري في الشوط الأول وقعنا في أخطاء كثيرة نتج عنها هدفين للمنتخب البحريني، وفي الشوط الثاني تحسن الأداء وتمكنا من تعديل النتيجة. وأضاف الشهري الهدف الثالث للبحرين جاء في نهاية المباراة نتيجة نقص الخبرة والتركيز من جانب لاعبي الأخضر. وعن حظوظ المنتخب السعودي، أوضح حظوظ الأخضر في التأهل للدور الثاني قائمة، ولدينا 6 نقاط كفيلة بإعادة المنتخب للبطولة من جديد. قادرون على تحقيق آمال الجماهير السعودية بالتأهل لمونديال الشباب.