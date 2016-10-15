– October 15, 2016

قصف يدك المستودعات والحواضن يمهّد لتوغّل القطعات

خبير عسكري لـ (الزمان) : تطهير الموصل وشيك وداعش سينهار

بغداد – محمد الصالحي

رجح خبير عسكري انطلاق عمليات تحرير الموصل خلال يومين كحد اقصى بعد ان انجزت القطعات العسكرية تمركزها في جميع المواضع وحددت الاهداف والمواقع ومحاور القتال لاطلاق عمليات عسكرية من المتوقع لها ان تكون كبرى المعارك بعد 2003 لتطهير المدينة من تنظيم داعش الذي سيطر عليها عام 2014.

وتشير انباء من داخل المحافظة الى عدم وجود امكانية لصمود داعش امام القوات المشتركة المسندة من التحالف الدولي.وقال الخبير اللواء المتقاعد عبد الكريم خلف لـ(الزمان) امس ان (القطعات العسكرية المشاركة في تحرير الموصل كبيرة للغاية ولديها القدرة على انهاء تنظيم داعش خلال ايام قليلة ولاسيما في ظل انهيار معنويات عناصر التنظيم).واضاف ان (الموصل مطوقة من جميع الجهات وقد بدأ القصف التمهيدي من خلال الجو والمدافع لاوكار داعش ومقار دفاعاته التي باتت تحت نيران القوات الجوية العراقية).واوضح خلف ان (خطة تحرير الموصل خططت بشكل محكم من قادة عسكرين لهم خبرة في ادارة المعارك). مرجحا (اطلاق المعارك خلال الساعات المقبلة او في غضون يومين باسناد جوي كبير من التحالف الدولي بطائرات حديثة للغاية لاستهداف مراكز السيطرة والقيادة للتنظيم).وقال قائد قوات النخبة الثانية في جهاز مكافحة الارهاب اللواء الركن معن السعدي في تصريح امس ان (القوات الأمنية التابعة الى الجهاز اخذت مواضعها العسكرية في محور اسكي كلك وستنطلق منه نحو الموصل).وأشار الى ان (القوات الأمنية تنتظر أمر القائد العام للقوات المسلحة لاطلاق العمليات). وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت عن استعداد القوات للبدء بعملية تحرير مدينة الموصل مؤكدة قيامها باستكمال جميع استعدادات الجيش للعملية. وقال القائد الميداني في جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي في تصريح امس ان (قوات مكافحة الإرهاب أتمت استعداداتها الكاملة للمعارك الخاصة بتحرير الموصل فضلا عن تجهيزها بآليات ومعدات تتناسب مع وعورة الأرض والمحور الموكل اليها). وفي الانبار قال مدير ناحية بروانة احمد النمراوي في تصريح امس ان (قوة من عمليات الجزيرة والفرقة السابعة وابناء العشائر تمكنوا من تطهير طريق بيجي حديثة من تنظيم داعش).وأضاف أن (الطريق طوله اكثر من 150 كم وان القوة ابطلت مفعول العديد من الالغام والعبوات الناسفة).وقال مصدر امس ان (اللواء 27 التابع للفرقة السابعة بالجيش ضمن عمليات الجزيرة قام بمسك طريق بيجي – حديثة بعد تحريره من تنظيم داعش).وأضاف أن (القوة بدأت بوضع نقاط أمنية تابعة للجيش على طول الطريق لحمايته من أي خرق ينفذه تنظيم داعش). وقال بيان لخلية الإعلام الحربي امس ان (طيران القوة الجوية وجه حسب معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن ضربة اسفرت عن تدمير مستودع للأسلحة ومضافات عديدة بعضها يختبئ بها بعض الإرهابيين من الأوزبكيين ومعمل للتفخيخ وصنع العبوات في مناطق الرمانة والرسالة وناحية العبيدي في قضاء القائم بمحافظة الانبار).وذكر ضابط استخبارات الحشد الشعبي لواء الصمود في قضاء حديثة المقدم ناظم الجغيفي في تصريح امس ان (طيران الجيش قصف عجلتين مفخختين اثناء محاولتهما الهجوم على حاجز امني في القضاء ما أدى الى تدميرهما بالكامل دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية والقوات الساندة لها).واضاف أن (طيران الجيش قصف العجلتين بعد تزويد غرفة العمليات المشتركة بمكانهما تواجدهما). مبينا أن (طيران الجيش كثف من طلعاته الجوية فوق مناطق الانبار الغربية).وفي ديالى قال القيادي في الحشد الشعبي عدي الخدران في تصريح امس ان ( القوات الامنية المشتركة سيطرت على الموقف في حوض الحاوي في ناحية العظيم بعد تعرض قريتي الخلفاء والبو رجب الى هجوم من عصابات داعش من خلال مفارز قتالية يتراوح عددها من 20-25 مسلحا).وأضاف أن (رجلا مسنا توفي بالسكتة القلبية نتيجة الهجوم، فيما أصيب آخر بجروح). لافتا الى أن (الاهالي انسحبوا خارج القرية قبل وصول القوات الامنية المشتركة التي نجحت في الانتشار والسيطرة على الموقف بعد هروب مسلحي داعش الى عمق الحاوي).واشار الخدران الى أن (هجوم داعش على قرى الحاوي تؤكد اهمية اعادة النظر بخطط الحماية للاهالي واتخاذ ما يلزم من اجراءات دفاعية تؤمن دماء المدنيين).وفي كركوك قال عضو مجلس المحافظة أحمد العسكري في تصريح امس ان (القوات المشتركة وضعت اللمسات الاخيرة لعمليات تحرير الحويجة التي ستنطلق خلال الساعات المقبلة).مشيرا إلى أن (مختلف صنوف القوات المسلحة من الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة سيشاركون بالعمليات).وأضاف أن (عمليات التحرير لن تطول كثيرا بسبب وجود رفض شعبي كبير من الاهالي لداعش فضلا عن الاستعداد العالي للقوات الامنية قبيل انطلاق العمليات).وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وصل اول امس الى كركوك لبحث خطة تحرير الحويجة ، فيما أكدت قيادة الحشد الشعبي وضع اللمسات الاخيرة على خطة تحرير القضاء.