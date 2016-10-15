– October 15, 2016

كلام أبيض

جبل النار أم مشاحيف الأهوار ؟ -جليل وادي

قال صاحبي بحسرة : من المفارقات المضحكة أن أرى متحف اللوفر في باريس قبل اكثر من عقد من الزمان ولم أر شط العرب حتى الان، مع ان عمري تجاوز الخمسين، وأن أتمتع بزوارق فنيسيا في ايطاليا، بينما أحرم من رؤية الأهوار في ميسان وذي قار التي كان يطلق عليها فنيسيا الشرق، وقبل ان أعزز قوله بشواهد أخرى، استطرد صاحبي وهو استاذ الاقتصاد في الجامعة بحديثه : ان الثروات الهائلة التي حبانا الله بها من جمال الطبيعة والاثار والمزارات وأماكن فلكلورية لو استُثمرت بطريقة محترفة لكانت بديلا عن جزء ليس بالقليل من ايرادات النفط التي أسرت بلادنا وأضعفت حركتها .

ذكرني ذلك بزيارة قام بها وفد فرنسي لجامعتنا في التسعينات لتوقيع مذكرة تفاهم،وطلب ان ننظم له زيارة الى مدينة بابل الاثرية، لا اكتمكم سرا كان ذلك طلبا محرجا للغاية لان المدينة تفتقد وقتها لأبسط المتطلبات، ولم تلق من العناية شيئا يذكر، وسينتهي زائرها الى أحكام وصور سلبية عن العراق لم نرغب ان تنطبع في ذهنه، حاولنا ثنيه عن مراده بذرائع شتى، لكننا استجبنا لشدة الحاحه، والنتيجة كما رواها المرافقون ان الوفد كان يتجول بمفرده ( لا آن ولا ودان ) كما يقول العراقيون في أمثالهم باستثناء سيطرة أمنية في مدخل المدينة، وأخذ منهم الجوع والعطش مأخذا أخجل المرافقين، لكنهم تفاجأوا بقول رئيس الوفد بأن هذا اليوم من أسعد أيام حياته لأنه وقف على آثار أول حضارة في التاريخ، بعدها أولمنا له وليمة دسمة لعلها تنسيه عطش بابل وما علق في باله من سوء حال .

ومن بين أتعس أيامي عندما أوقفني المرشد الاذربيجاني عند منطقة تسمى جبل النار التي رسم لها (الفولدر) السياحي في ذهني صورة جذابة جعلتني أستعجل المرشد وأضغط على أفراد المجموعة (الكروب) لزيارتها حتى قبل أي مرفق آخر، واذا به تلة صغيرة في أسفلها عين مشتعلة لا ترقى لعين طباخ ( مهيس ) على حد وصف أخواتنا في (الكروب)، فندمنا على ما دفعناه من مبالغ مالية لدخوله، .أسوق ذلك للتأكيد ان الدول توظف اللاشيىء سياحيا بينما نهدر مناجم يتحسر العالم عليها .

وللمعنيين بشأن السياحة أقول : ان الكثير من الناس باتت تجد السفر الى خارج البلاد أسهل من داخلها، وصارت نعد عوائلها بسفرة الى اسطنبول او بيروت وغيرهما على ان ينفذوا لهم سفرة الى الزوراء على قربها، مع ان المبالغ التي ستنفق اضعافا مضاعفة . فهل تعرف تلك الجهات لماذا يحصل هذا، وهل أحصت حجم الاموال التي ينفقها العراقيون من العملة الصعبة في تلك الرحلات ؟ أرجو ألا تكون المعرفة بذلك مدعاة للتضييق على سفر الناس، فالتقليل من هذا الانفاق وتعظيم الموارد يكمن في تأهيل الأماكن السياحية في مناطقنا الآمنة التي من شأنها تنشيط السياحة الداخلية، فضلا عن توفير خيارات ممكنة للعوائل ذات الدخل المحدود، وتحريرها من سجون مؤبدة تعاني فيها الأمرين . ان سياحتنا بحاجة الى لمسات محترفين ليس أكثر من ذلك، ومساحة من الحرية التي تشكل دافعا للسفر يفوق عند البعض جمال الطبيعة والاستكشاف والتعرف للمواقع الاثرية، وهي متاحة في كردستان والبلدان التي تشهد رواجا سياحيا من العراقيين، بينما تتعرض تلك الحريات للتضييق من الجهات التي تعرفون . فاذا لم يستمتع الناس بمواقعنا السياحية فلا قيمة لضمها الى لوائح التراث العالمي كما يسعى البابليون الى ذلك حاليا، والعارفون يدركون ان تفعيل السياحة من شأنه ترطيب المزاج العراقي المتشنج، وتليين عادتنا وتقاليدنا المتصلبة، فضلا عن اثراء ثقافتنا بما تنطوي عليه بلادنا من تأريخ عريق غدا هدفا يكاد يكون معلنا لأعداء العراق.