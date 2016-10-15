– October 15, 2016

المواطنة في مواجهة الطائفة والإرهاب – عمر الزين

انه عنوان استراتيجي يحمل الرد العلمي على ما قاله بن غوريون اول رئيس حكومة للكيان الصهيوني منذ اكثر من سبعين سنة:

قوتنا ليست في سلاحنا النووي بل في تدمير وتفتيت ثلاث دول كبرى حولنا العراق- سوريا- مصر الى دويلات متناحرة على اسس دينية وطائفية، ونجاحنا لا يعتمد على ذكائنا بقدر ما يعتمد على غباء الطرف الاخر.

وعلى ما قالته غولدا مائير منذ اكثر من خمسين سنة:

لم انم ليلتها وانا اتخيل العرب سيدخلون اسرائيل افواجاً من كل صوب، لكني عندما طلع الصباح ولم يحدث شيء ادركت ان باستطاعتنا فعل ما نشاء فهذه امة نائمة.

فكما تعلمون فان للمواطنة مكونات ترتكز على الشرائع منذ فجر التاريخ وهي من طبيعة عمل الحقوقيين المحامين منهم والقضاة والبرلمانيين واساتذة الجامعات وكليات الحقوق بالذات والعاملين منهم في الادارات العامة والخاصة الى جانب العاملين في التربية والتعليم الذين هم بحاجة الى نظام تربوي يعطي للمواطنة قيمتها الحقيقية في صيانة الاوطان والدفاع عنها ونهضتها، وهذا واجب الحقوقيين لتأكيد الانتماء الوطني وليعمل المواطن باخلاص واصرار للارتقاء بوطنه والدفاع عنه.

ان المواطنة ترتكز على الحقوق التي يقتضي ان يتمتع بها جميع المواطنين وهي من واجبات الدولة، ومنها حفظ الحقوق الخاصة، وتوفير التعليم وتقديم الخدمات الاساسية والعدل والمساواة وتوفير الحرية الشخصية التي تشمل حرية الاعتقاد والعمل والرأي والتملك واحترام حقوق الانسان، ويعزز المواطنة قيام المواطن بواجباته في احترام النظام والحفاظ على الممتلكات وعدم خيانة الوطن، بل المساهمة في تنميته والدفاع عنه، والمحافظة على كل المرافق العامة والتكافل والتضامن الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية، والتمسك بالقيم وفي المقدمة منها الامانة والصدق والاخلاص والصبر.

من هنا علينا جميعاً الضغط بكل الوسائل لقيام نظام تربوي وتعليمي في دولنا العربية تكون الاولوية فيه للاهداف المعرفية والقيمية، والعمل على تعزيز ثقافة الحوار بين الاديان والمذاهب، وتوقيع اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة وعلى جميع الاتفاقيات الاخرى غير الموقعة والتي تتعلق بها، وعلى ضرورة القضاء والحد من ظواهر الفساد اينما وجدت، وتشريع قوانين تحقق لكل مواطن حقه بصفة مواطن منتم الى دولة، وبذلك تكون الدولة هي الحامي الوحيد للمواطن وبالتالي مرجعيته، فيحف تعلقه بطائفته كمصدر حماية او قوة له، ويبتعد عن ثقافة العنف والاقصاء والتهميش.

واخطر انواع الارهاب ايها السيدات والسادة كما تعلمون هو الارهاب الفكري وهو البطش بالوعي والذاكرة والحلم، كما ان الارهاب الدموي الذي نشاهده يومياً منذ عام 2011 هو بطش بالجسد وتخريب للبيئة وقطع العلاقة مع الارض والتاريخ والذاكرة، لذلك نحن نحتاج علمياً الى ربيع فكر لا مثل الربيع الذي يتحدثون عنه، ربيع فكر يؤمن بالتنوع والتعدد في الاداء والقناعات ويؤسس لمعركة وجود ادواتها العلوم والمعرفة والانفتاح على المستقبل محصن في ثقافة مقاومة لكل الثقافات التي سادت في العقول والنفوس والممارسات، حيث ان ظاهرة العنف التكفيري سوف تحرق كل شيء، فلا بد ان تنتهي من التوصيف والبدء بالعلاج على مستوى كل المنطقة من المحيط الى الخليج اي الانتقال من التنظير الى الفعل الحقيقي، واول هذا الفعل في لبنان هو انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، لينتظم العمل السياسي والقانوني والاجتماعي، والفعل الاخر دعوة الدول العربية غير تلك التي ضرب فيها العنف والارهاب الى التحرك متضامنة للقضاء عليه حيثما وجد، ووضع مشروع تعديل لميثاق جامعة الدول العربية يتوافق ومتطلبات المرحلة ودعوة البرلمانات العربية للمصادقة على مشاريع القوانين التي تم اعدادها والموافقة عليها من السلطات التنفيذية بكل دولة عربية وهي بالعشرات خاصة انها تتعلق بمواضيع من المكونات الاساسية للمواطنة، والعمل على تحضير الملفات كل الملفات بالتعاون بين الحقوقيين والمحامين لملاحقة الكيان الصهيوني ومسؤوليته ومن يساعده بالمال والسلاح امام القضاء الدولي عن كل الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها يومياً ضد الشعب الفلسطيني بخاصة والشعوب العربية بعامة، وعلينا ان نقف جميعاً بوجه قانون (جاستا) الاميركي الذي تفوح من ورائه رائحة العنصرية والكراهية ضد العرب، والعمل على اصدار قانون في كل دولة عربية وصديقة لمساءلة ومحاسبة وانزال العقوبات بكل من اعتدى على شعبنا في اي مكان وزمان.بذلك فقط نقضي على حلم مؤسس الصهيونية العالمية هرتزل القائل: (سنولي عليهم سفلة قومهم حتى يأتي اليوم الذي تستقبل فيه الشعوب العربية جيش الدفاع الاسرائيلي بالورود والرياحيين).