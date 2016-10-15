– October 15, 2016

مبدأ إستقلالية الجامعة و تطوير مناهج حقوق الإنسان – زهير خضر ياسين

ان حقوق الانسان و هي تمثل مجموعة من المعايير الاساسية التي لا يمكن للناس من دونها ان يعيشوا بكرامة و سعادة ، و هي اساس الحرية و العدالة و السلام ، و هذه الحقوق متاصلة و مكتسبة مع كل انسان منذ ولادته حيث يولد حراً و يعيش حراً ، و لا يمكن لها ان تعتبر بأي حال من الاحوال هبة او منة من قبل جهات معينة سواء اكانت رسمية او غير رسمية ، و حيث كان هناك صراع ما بين الخير و الشر منذ بدء الخليقة ، اخذ هذا الصراع بمرور الزمن يؤثر سلباً في حقوق الانسان و ساعد على ذلك وجود النظم و الحكومات الاستبدادية و المتعسفة ، مما حدى بالمجتمع الدولي و دول العالم المختلفة و بجميع مؤسساتها بأتجاه :-

وضع المواثيق و المعاهدات واللوائح التي تنظم حقوق الانسان على المستوى العالمي.

تأسيس الجمعيات و المنظمات الدولية و الاجتماعية و الوطنية التي هدفها العناية بحقوق الانسان و الدفاع عنها و نشر الثقافة التي تبشر بحقوق الانسان .

توجيه الجهد الاكاديمي المصرفي بأتجاه ادخال مادة حقوق الانسان ضمن المقررات الدراسية الجامعية ، و التربية على حقوق الانسان باعتبارها ممارسة مدروسة تقوم على المشاركة و تهدف الى تمكين الافراد و المجموعات و المجتمعات من خلال تنمية المعارف و المهارات و المواقف المتسقة مع مبادى حقوق الانسان المعترف بها من قبل المجتمع الدولي ، أي ان يكون الهدف من خلال الجامعة خلق ثقافة تساعد في تنمية احترام حقوق الانسان للجميع ، أي ان يكون المقرر الدراسي ليس التعليم حول حقوق الانسان و انما هو تعليم من اجل اشاعة حقوق الانسان في المجتمع .

و مثل هذا الهدف ينطلق من المدرسة التربوية التي تؤمن بها الجامعة و هي واحدة من الاتي:-

مدرسة تغير المجتمع و مثالها التجربة اليابانية .

مدرسة يغيرها المجتمع و تمثلها دول العالم الثالث .

مدرسة تتغير بتغير المجتمع وتمثلها الدول الغربية و امريكا.

لذا فأن المدرسة الاولى تكون هي القائدة و هي التي تعمل على تغيير و اشاعة قيم و ممارسات التطور و التغيير في المجتمع الذي تعمل فيه و هذا ما حققته الجامعات اليابانية باعتبارها العقل المفكر الواعي و الاكثر نضوجاً و علمية .

و المدرسة الثالثة التي تتغير بتغير المجتمع فانها تتسم بالمرونة و الحركة مع متغيرات البيئة التي تعمل بها .

اما المدرسة التي يغيرها المجتمع و التي تعيش في بلدان العالم الثالث فهي تمثل الجامعات المحافظة و التي يكون هدفها تكوين مواطن صالح وفق مفهوم السلطة الحاكمة يعمل على المحافظة على قيم المجتمع و اعرافه و تقاليده ، أي تعمل على ان تكون التنشئة التربوية قادرة على توريث الطالب القيم الاجتماعية ذاتها التي عاش عليها سلفه ، أي تعمل على صهر الطالب في المجتمع وفق التقاليد و الاعراف التي هو يتحرك بموجبها دون التفكير في محاولة تطويرها او تغييرها ، و هذه المدرسة تعطي المشروعية لاي ممارسات حكومية و تكرس حالة التخلف و تقف سداً في وجه أي تغيير او تطوير ، و تسلب الجامعة مبدأ الاستقلالية و الحيادية في عملها و تجعلها جزءاً من هيكل الدولة .لذا فان مادة حقوق الانسان في الجامعات التي تتبنى هذه المدرسة سوف يكون بعيداً عن المحتوى الموضوعي له و يفقده جانب الحيادية و المصداقية في تفسير و تغيير أي ممارسات مخلة بحقوق الانسان ، لذا يتطلب الامر ان يتم العمل من قبل الجامعة نحو تدريس حقوق الانسان باستقلالية تامة عن أي توجهات او ضغوط سياسية حكومية ، و ان يكون المنبع الاساسي لها المواثيق الدولية لحقوق الانسان من ناحية و التراث الوطني لهذا البلد او ذاك في مجال حقوق الانسان و في بلدنا فأن تعاليم الاسلام بها الشيء الكثير عن هذا الموضوع.

ان تعشيق مبدأ استقلالية الجامعة مع اساليب تدريس حقوق الانسان يمكن لها ان تعطي نتائج ايجابية ، و ذلك من خلال تحقيق المسارات الاتية:-

المهارات

و ذلك من خلال تحليل العالم المحيط بنا و العلائق التي يعيش الناس من خلالها ، و التاكيد ان حقوق الانسان هي طريقة واسلوب لتحسين تطوير الحياة.

المعارب

من خلال التعريف و التثقيف بالوثائق و الادبيات الخاصة بحقوق الانسان ، و عرضها في المقررات الدراسية الجامعية .

المواقف

أي ان يتم العمل على غرس صفة التاصيل لحقوق الانسان في ذهن الطالب و ان هذه الحقوق يتم اكتسابها مع الولادة ، و بيان اهميتها في تطوير و نمو المجتمع .

المنهجية

أي ان يتم تدريس حقوق الانسان بوصفها احد الاركان المهمة كمنهج في العملية التربوية مع الطالب و المدرس من خلال المشاركة و التفاعل ما بين الطالب و المدرس ، بحيث لا يكون الطلبة مجرد منصتين للمادة التي تلقى على اسماعهم ، بقدر ما يتم تحقيق المشاركة الفعالة و الواعية لهذه المادة و ان يجدوا انعكاساتها على حياتهم الخاصة و العامة ، لان مفردات مقرر حقوق الانسان لا بد و ان تجد لها تطبيقات يومية في حياة الطالب .

ان التساؤل الذي تطرحه هذه الورقة هو هل تستطيع مادة حقوق الانسان في الجامعة من التمتع بحيادية الطرح في ظل غياب مبدأ الاستقلالية ؟

ان الجواب سيكون بالنفي و ذلك حتى لا تتقاطع الافكار و المفاهيم و الامثلة التطبيقية مع محددات السلطة الحاكمة و توجهاتها سواء بصورة مباشرة ام غير مباشرة ، فحيث ان مبدأ استقلالية الجامعة يعد احد اهم المبادئ التي تعمل على تطوير و تعزيز دور الجامعة القيادي في أي مجتمع ، لذا فأنه و من خلال قانون المنطق ان ما ينطبق على الكل ينطبق على الجزء سوف يعمل على تطوير مقررات حقوق الانسان و يجعلها احد الروافد المهمة في اشاعة هذه المفاهيم في المجتمع .

{ ورقة مقدمة الى مؤتمر المعهد الوطني لحقوق الانسان