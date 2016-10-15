– October 15, 2016

الحسين يغيّر مجرى التاريخ – ماجد عبد الرحيم الجامعي

يعتقد الموالون لآل بيت المصطفى , بان الائمة الاطهار – عليهم افضل الصلوات والتسليم , نالوا حظهم من الاعلام الالهي , عندما حصلوا على دلالات واشارات واضحة في نصوص القرآن الحكيم وفي احاديث الرسول محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الذي لا ينطق عن الهوى بل هو وحي يوحى …وللحسين الشهيد المكانة البارزة بين الناس وعلى مر العصور والاجيال لكونه السبط حبيب النبي وخزانة علم الاولين والآخرين وسيد الشهداء وسفينة نجاة الامة وعنوان المواقف الجهادية البطولية بوجه العسف والطغيان ومثال الصالحين في صبره الجميل , صاحب السيرة العطرة التي تشع منها انوار العصمة المقدسة لقد خلد التاريخ ابا عبد الله وكتب اسمه بحروف من ذهب وهو يعبيء المؤمنين ضد الظلم في واقعة الطف , وخلده وهو يحمل اخلاقيات التعامل مع اعدائه بل ومع عياله واصحابه البررة ثابتا على الرأي والموقف المتأصل .. لا يهمه في الحق لومة لائم , ومات عطشانا وهو ساقي الكوثر , جاد بنفسه وبمريديه المضحين غيرة على دينه الاسلامي ومثله العليا , فكان الجود بالنفس اقصى غاية الجود .. كان سيناريو معركة الطف بين الحسين بن علي بن ابي طالب من جهة ويزيد بن معاوية , معركة غير متكافئة من حيث العدة والعدد , ولكنها كانت دموية وبلغ صداها عنان السماء , وراحت احداثها الجسام تنتشر اخبارها على مساحة البسيطة .. وصارت عنوانا يحتذى به في كيفية التعامل مع اختلاف الرأي بصوت الدين والشرع المجسد والقرآن الناطق لتتم قراءة سيرة اهل البيت ومنهج الائمة في التعامل مع المخالفين الذين اجتمع معسكرهم على قتل ابن بنت نبيهم طمعا في حظوة واموال يزيد السفياني الحاقد على الدين واهله … واستطاع حميد بن مسلم ان يتصدى لدوره الاعلامي بتوفيره اطلاله عالم عارف بدقائق واقعة كربلاء على اسماع الناس في وقت غابت عنه عدالة الحاكمين , وتوسع في الكلام فلم يترك شاردة ولا واردة الا احصاها واضاء منها ما لابد من التعمق في فهمه والتذكير به .. فرحم الله هذا المجاهد الاعلامي ونور مثواه وقد نقل للتاريخ مجريات هذا الحدث الجلل والحوارات التي لا تخلو من موعظة وحسن بيان الائمة الهداة .. وقد تمكن بنفاذ النظرة وسلامة العرض من توثيق خروج الحسين الى حتفه غير نادم ولا خائف ومعه بنوه واخوته وبنو اخيه وجل اهل بيته واصحابه المخلصين , الذي كان يردد ..((واني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما , وانما خرجت لطلب النجاح والاصلاح في امة جدي محمد (ص) )) . ولم يجد ابو الشهداء بدا من تكرار الحجة واعادة التحذير والتنبيه عسى ان يتعظ الغافلون في عسكر ابن سعد , راسما لهم طريق الحق بخطب بليغة ومؤثرة ثابتا على الموقف الايماني حين قال : لا والله لا اعطيهم بيدي اعطاء الذليل ولا افر فرار العبيد …لقد دارت رحى الحرب الضروس وجرى فيها ما جرى من بسالة جمع الحسين واهله وما كان من شجاعة الفارس الصنديد ابو الفضل العباس وغيرته على اخيه الحسين ونسائه واطفاله وما كان من علي الاكبر والقاسم من شجاعة واقدام … وامتدت كلمات الاعلامي الحسيني حميد بن مسلم لتتناول مفردات سبي النساء بعد استشهاد الابطال من بيت النبوة وغياب المناصرين , ولم يغفل هذا الرجل الفاضل عن تسجيل الكلمات والآهات واشعار الرجز المهيجة للعواطف والحماسة في ارض المعركة , وتلك المواقف المأساوية المتمثلة بقطع الرؤوس ورض الاجساد الشريفة تحت سنابك خيل الشمر وعمر بن سعد والتمثيل بالجثث وتقطيع الاوصال

هذا الاعلامي المجيد , استطاع بانجازه الملحمي في نقل الحقيقة ان يحفز ابناء البشرية جمعاء على احترام رسالة السماء التي حمل امانة نقلها الحسين واهل بيته الاطهار والى اعتراف صريح من مفكري ومصلحي العالم بعلو همة الحسين وهو يتصدى للباطل فكانت كتابات المفكرين امثال ( آشر ) الانكليزي و ( غاندي ) الهندي مصداقا وحسن استدلال …