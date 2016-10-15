– October 15, 2016

كلام x كلام

تنويعات على امثالنا – فيصل العايش

1- الاخ العزيز شعيط تركنا وانكفأ على ذاته لكي يبحث في شؤون وشجون الفلسفة، اما الاخ الاصغر معيط فصار يرتاد المقاهي من اجل سحبة نفس من ناركيلة بطعم المشمش، ولم يبق بيننا يصول ويجول سوى جرار الخيط حفظه الله من كل مكروه فهو يحز رقابنا بخيطه المتين صباح مساء ولا يشنيه عن فعله احد!

2- مازلت لا اعرف العادة القديمة للسيدة حليمة التي يبدو انها تعود اليها بين الفينة والفينة متناسية ان اسمها مرتبط بالحلم بمعنى رجاحة العقل لا بمعنى ما يراه النائم ويبدو ان عادتها القديمة ستقودنا جميعاً الى ان نرشح انفسنا لعضوية البرلمان في المرحلة القادمة من الانتخابات.

3- لسنا في رمضان لكي نصوم، والصائم عادة يتشهى كل شيء لكي يسد به فراغ معدته ساعة الافطار فليس من المعقول ان يكون فطوره البصل والبصل وحده (صام وفطر على بصلة) فبعد وقت طويل من الصوم عن كل شيء علينا ان نهيئ مائدة متنوعة من الافطار فيها كل ما لذ وطاب، لا ان نصوم عقوداً وعقوداً وليس شهر رمضان وحده ثم لا نجد امامنا على المائدة الا راس فحل من البصل.

4- اصيبت الجارة بالصمم فلم اعد اسمع شيئاً مما نقول رغم اننا نصرخ دائماً بمقولة (اياك اعني واسمعي يا جارة) ذلك لان كل جيراننا شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً لم تعد لهم علاقة بنا لا من حيث الجغرافيا ولا من حيث التاريخ واذا ارادوا ان يسمعوا فهم لا يسمعون الا ما يتمنون سماعه. عليهم ان ينزعوا القطن عن اذانهم ذلك الذي وضعوه لسبب او الاخر، لكي يسمعوا نداءتنا التي تهتز لها الجبال!

5- يعطيك من طرف اللسان حلاوة وسكراً وعسلاً جبلياً من اجود انواع العسل وحين يواجهك يجعل من وجهه مرآة له، فحين يضحك تضحك وحين تحزن رغم ان بينكما مما تشيب له الولدان، فبالوجه مرآة وفي القفا سلاية يدس هالك الواحدة بعد الاخرى يوخز بها ذراعيك وكتفيك واصابعك فانت تراهما ياكلان معاً على مائدة واحدة ويبتسمان للمصورين معاً وكأنهما توأمان رفيقان جميلان مليئان بالحب والمودة ولكن الامر يصبح غير ذلك ما ان يفترقا ويذهب كل في سبيله، الى حزبه او كتلته او مضافته فيختلف كلام النهار عن كلام الليل، وكان الله في عون المرآة وعوننا نحن الذين لا شغل لنا الا مراقبة الاخرين لكي نموت هماً وكداً على ما يجري!