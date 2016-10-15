– October 15, 2016

طموح الشعب حكومة كفاءات وخبرات – شاكر كريم عبد

لقد انشغل المجتمع العراقي خلال السنوات الماضية ومازال منشغلا عبر التظاهرات والاعتصامات وعبر التغريدات في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفة، وعبر دفن موتاه الذين ازهقت ارواحهم الطاهرة نتيجة التفجيرات الاجرامية في اكثر مدن العراق الجريح او من خلال المعارك الطاحنة مع دواعش الارهاب، والحرائق التي تندلع هنا وهناك ومأساة المهجرين والنازحين، وينشغل حاليا بوضع سيناريوهات تشكيلة الحكومة الجديدة لرئيس مجلس الوزراء السيد العبادي والتي لم تر النور، والتكهن بتشكيلات متعددة، بعضهم ركز على حكومة” التكنوقراط” وبعضها فضل تقليص العدد والمضي في سياسة شد الاحزمة على البطون من خلال سياسة التقشف التي تطبق على الفقير ولاتطبق على الوزير، فيما ذهب اخرون لتطعيم المجلس الوزاري الجديد من احزابهم وطوائفهم وقومياتهم والكل يدعي ان الوزارة الفلانية من حصته وكأنما الوزارات سجلت طابو بأسماء احزابهم وكتلهم!

رئيس مجلس الوزراء اكد على الكفاءة والخبرة والقدرة والتكنوقراط” المستقل” في اختيار اعضاء وزارته الجديدة ولكنه لن يفلح بذلك فترشيح الوزراء من قبل الاحزاب والكتل سيجعل الوزير المرشح اسيرا لإملاءات رئيس الكتلة او الحزب الذي رشحه! وكذا الحال بالنسبة للهيئات” المستقلة”

اصبحنا نحلم في ان نرى الوزير الكفوء وذا السيرة والسمعة الحسنة الذي يفضل خدمة المواطن على أي شيء اخر وان يرفع سمعة العراق عاليا عند سفره او تعاقده مع دول وشركات ووزارات عربية او اجنبية وان يضع مصلحة العراق اولا واخرا، وان لايسخر وزارته للحزب الذي رشحه او الكتلة التي ينتمي اليها، ولا نريد ان تكون الوزارات تكريماً او تنصيب افراد، وبالتالي تصبح الوزارات حقائب توزع على اشخاص يُراد توزيرهم، فتصمم وتُفصَّل، وتدمج أو تفصل وفق مقاسات تريدها الاحزاب والكتل لوزرائها، بعيداً عن المؤهلات. وان لا نرى وزيرا يستوزر لا أكثر من مرة رغم فشله في وزارته السابقة والشبهات التي رافقت عمله كوزير.! فهل تتحقق هذه الامنية ام انها صعبة المنال؟ في الوقت الذي رفض السيد مقتدى الصدر هذه التشكيلة وعاد وطالب (بالشلع قلع) وهو الرأي الاصوب.

نعم نتمنى ان لا تفصل وزارات بالمقاس، فتدمج هذه الوزارة مع تلك رغم عدم تشابه الاعمال بينهما، وتفصل للأخرين وزارة جديدة. لا يهم عدد الوزارات، ولاعدد الوزراء، اللهم زد فيهم حتى لو بلغ عددهم بقدر عدد اعضاء مجلس النواب “الموقر” فما المانع؟! لاننا تعودنا على ذلك بعد ان اصبحت اكثر من 45 وزارة في الحكومات السابقة.!اذا كانت تلك الوزارات في خدمة الشعب! ولاتستحوذ وتسرق وتحتال على اموال الشعب وتسخرها لصالح الوزير وحزبه! مثلما حصل في جميع تشكيلات الحكومات المتعاقبة.! الوزارات في العراق “الجديد ” تأتي بالتفصيل، توسّع وتضيّق مثل ((النفاخة)) بحسب سعة الحكومة، ووزن الوزير الجديد للكتلة او الحزب أو الطائفة او القومية التي ينتمي اليها بعيدا عن الكفاءة والخبرة، تنفجر في أي لحظة،! بحيث اصبحت الوزارة وسيلة ، والوزير هو الغاية، والشعب على الهامش، يتظاهر ويعتصم فلا من مجيب؟!!