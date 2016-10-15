– October 15, 2016

أهمية فصل القضاء عن السياسة – خالد محسن الروضان

ان اهمية فصل القضاء عن السياسة تتجسد في رفض التسليم بقانونية اي عمل لم يستند الى اساس دستوري، لان السياسة ليست وسيله قانونية لتولي السلطة كما يحدث ذلك بعد الانقلابات العسكرية مما يجعل الحكومات بعدها غير دستورية لانها لاتقوم على قاعدة دستورية صحيحة كما انها تكمن في نفي الصفة السلطوية والوظيفية لرجال السياسة الذين يسعون للتدخل في شؤون القضاء بحجج واهية لايقبلها العقل المطلق، كما انه يبعد حالات الثار والعواطف الجامحة الانتقامية وتقديس الفرد والافراط باصدار القرارات الغامضة التي تحد من حيادية واستقلال القضاء.

فاذا ما تصرف الحكام ورجال السياسة بطريقه تناقض اهداف الدولة او تتعارض مع واجباتهم الدستورية فسوف يفقدون الحق في ان يكونوا حكاماً، وعند ذلك ينبغي ابعادهم عن وظائفهم ولو بالقوة لان بقاءهم يستلزم رضا الجماهير المراوح بين القبول والرفض.

ان الاحترام المتبادل بين القضاء والسلطة، وقبول رضى الجماهير بذلك يؤدي الى الحفاظ على النظام الاجتماعي من خلال مايقدمه القضاء والسلطة من مستلزمات العدالة والاستقرار وتقديم الخدمات، وعدم اغفال احترام الفرد وحريته وصيانة الامن والمنفعة العامة وخضوع المصالح الخاصة الى المصالح العامة وتحقيق الخير المشترك لابناء الوطن.

ان اهمية فصل القضاء عن السياسة والتأكيد على منع رجال الحكم والسياسة من التدخل في شؤونه يؤدي الى ارساء قاعدة اساسية في قواعد ابعاد هيمنة السلطة على مؤسسات الدولة تجنباً لاثارة المنازعات والخلافات التي تنشب بين الحركات والاحزاب السياسية التي تصل خلافاتها الى درجة من الحدة والعنف والثار والانتقام، كما حصل ذلك في العراق بعد الاحتلال الانكلو امريكي الذي اصاب العراق بنكسات بارزة في اكثر الميادين السياسية والاقتصادية والامنية والخدمية.

والسؤال الذي يرد بعد بيان اهمية فصل القضاء عن السياسة هو ماهي اهداف هذا الفصل؟

ان هذا الفصل يهدف الى تثبيت الاحكام وضبط المجتمع وتنظيم الدولة ووضع قواعد قانونية واخلاقية وسياسية تصلح لكل زمان، وتقوم بتنظيم العلاقات الانسانية دون الحاجة الى تبديل السياسات القانونية والدساتير المكتوبة، وتحقيق الاستقرار العام والسلام والنظام وايجاد اساس ثابت لتنظيم الاعمال البشرية من اجل كبح جماح نزعات الافراد العدوانية، ونزوات الحكام ورجال السلطة والسياسة وحماية المجتمع من تسلط الافراد الذين ينتسبون الى الاحزاب السياسية ولاسيما الاحزاب الحاكمة، ومقاومة سلطة دولة الحزب والقرية والعشيرة كما يؤكد هذا المبدأ على ضمان حيادية القضاء والدولة اتجاه ابناء الوطن بما يضمن حرية الرأي والاعتقاد والعقيدة والتعددية السياسية واحترام الرأي الاخر، وفك الاشتباكات والتداخل بين السلطات الثلاث، وتطبيق مبدأ الحياد اتجاه جميع الاديان والمذاهب والاحزاب بما يضمن لكل مواطن حرية التقاضي والخصومة والدفاع دون تمييز بسبب الاصل والجنس والدين والعقيدة وارساء قواعد سياسية لاستقلال القضاء ليكون منسجماً مع مشاعر الناس ويجنبهم المنازعات والخلافات التي تنشب بينهم وبين الحركات السياسية.

ان الدعوة لفصل القضاء عن السياسة لم تهدف الى تحريض القضاء ضد السياسيين وعزله عن مسار الحركة السياسية، كما لم يهدف الاستخفاف بالسياسيين وابعادهم عن رقابة القضاء، كما لايعني ان رجال القضاء والسياسة لايقاومون الظلم ولايعملون من اجل الوطن، وانما يعني ذلك استبعاد الجميع من التدخل الكيفي الذي يؤدي الى التناحر والتمزق بين رجال الدولة، مما يسبب حالات من عدم الاستقرار الذي لاينال قبول الناس ورضاهم