– October 15, 2016

نمر من ورق – معاذ عبدالرحيم

هذه الجملة سبق ان اطلقت على عدد من رؤساء الدول الذين اعتادوا تهديد الاخرين من دول وشخصيات سياسية خالفوهم بالرأي وعارضوا توجهاتهم الستراتيجية وعين هذه الجملة لاغيرها تنطبق تماما على الرئيس التركي اوردغان وخاصة عندما اطلق تهديده السمج اخيرا ضد الحكومة العراقية ونال من شخصية الدكتور العبادي رئيس الوزراء بعبارات مستهجنة لاتصدر الا من شخص شقي مهزوز الشخصية تلبست عقله هلوسات جنونية من الغرور والعظمة جعلته يعيش كالاعمي ماشيا على طريق كأداء مزروعة بالاشواك والحفر ولا يدري متى يقع في هاوية لا يخرج منها سالما سيما وهو ماض.يهدد ويتوعد ويصر على بقاء قواته العسكرية في الاراضي العراقية ويقول للعراقيين ما تشاؤون قاصنعوا فلن اسحب قواتي من اراضيكم وينسى انه بالامس فد تعرض لانقلاب عسكري نجا منه باعجوبة لان القوات التي اشتركت بتنفيذة كانت تمثل اغلب قطعات الجيش التركي وان الاجراءات العرفية التي اتخذها بعد فشل الانقلاب اظهرت بوضوح ان محاولة الاطاحة بنظامه لم تفتصر على العسكريين فقط بل شملت الكثير من منتسبي الجهات المدنية الحكومية من بينهم قضاة واساتذة جامعات ومعلمون وفنانون ورجال اعمال وغيرهم وبرغم جميع تلك الاجراءات القمعية التي اتخذها فان رئيس وزرائه لما يزل يشير الى احتمال قيام انقلاب اخر وهذا ما نوه اليه الكثير من المراقبين والسياسيين . الا يعني كل ذلك ان نظام اوردغان اصبح مرفوضا من غالبية ابناء الشعب التركي عسكريين ومدنيين وان تهديده العراق عبارة عن محاولة بائسة لتصدير مشاكل نظامه الى خارج تركيا ليرمم اوضاع نظامه الداخليه الموشكة على الانهيار.

الا ان ثمة حقيقة علينا الاعتراف بها واقرارها ولا سبيل الى انكارها الا وهي ان فئات صغيره من العراقيين وضعت يدها بيد هذا الرجل المتغطرس وشجعته على ابقاء قواته في ناحية بعشيقة وتطاولت لتعلن عن مطالبته بالمشاركة بعملية تحرير مدينة الموصل رغم معارضة الحكومة العراقية وهم بموقفهم الممقوت هذا تنكروا لوطنهم واساؤا لقوميتهم واصبحوا امعات وخرفان يقودهم سيدهم العثماني انى يشاء وكيفما يريد وكان على الدكتور العبادي الا يكتفي بالرد على صفاقة اوردغان برد باهت بارد بل كان عليه اتخاذ اجراءا شديدا باحالة هؤلاء الامعات الاقزام الى القضاء بتهمة الخيانة العظمى ومطالبة رئيس اقليم كردستان بتسليم الحكومة الاتحادية اولئك الذين تجرأوا واصدروا بيانا يناشدون به سيدهم بالمشاركة بتحرير مدينة الموصل ان مثل هذه المواقف الخيانية من قبل هؤلاء اصبحت واضحة للعيان وان عدم اتخاذ الحكومة العراقية اجراءا صارما بحقهم شجعت اوردخان على التطاول وتوجيه كلمات نابية جارحة بحق رئيس وزراء العراق قائلا له انك ليس ندا لي وسوف اعمل ما يحلو لي في بلدك.

وليعلم الرئيس التركي الاخواني انه ليس قويا كما يصور نفسه لاسباب داخلية عديدة من بينها حجم الانقلاب العسكري الذي كاد ان يطيح به كما ان هناك اكثر من عشرة ملايين مواطن كردي يعارضونه اضافة الى عدد مماثل من المواطنين العرب السوريين سابقا الذين يقفون الى جانب احزاب المعارضة التركية ناهيكم عن قيام حزب العمال الكرستاني باعمال قتالية على مدى سنوات كل هذه العوامل مضافا اليها العلمانيون الذين يحنون الى عهد اتاتورك تجعل من اوردغان رجلا ضعيفا ثرثارا يصح ان ننعته ونسميه نمرامن ورق ليس الا وعلينا ان نذكره بان القوات العراقية وابناء العشائر ينظرون الى قواته باعتبارها قـــوات محتلة من حقــــهم محاربتها و سيعـــــملون على منعها من دخول الموصل بكل قوة وبسالة وشجاعة وان غدا لناظره قريب.

والان علينا ان نعود الى رئيس وزرائنا ونقول له متى تنتفض وتنتقم وتثأر لكرامتك وكرامة العراقيين وترد على اوردغان ردا صاعقا بدءا بمحاكمة عملائه الذين تمادوا واساؤا الادب وخانوا الوطن اضافة الى قطع العلاقات وخاصة الاقتصادية منها فالبضائع والصناعات التركية التي تغرق اسواقنا يمكن استيرادها من دول اخرى .