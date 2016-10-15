– October 15, 2016

نبض القلم

الثابت والمتغير في الرئاسة الامريكية – طالب سعدون

أيام وينحسم الجدل بفوز أحد المرشحين ، وتنتهي المنافسة التي يبدو انها كانت ( قوية ) هذه المرة بين ( الدبلوماسية ) هيلاري كلنتون و (الملياردير) دونالد ترامب في سباقات الرئاسة الامريكية ..

وبإختصار يمكن وصفها بانها منافسة بين ( الخبرة والمال ) ..

وفي الحالتين سيكون هناك تغيير ( شكلي ) في مؤسسة الرئاسة سواء بفوز هيلاري كلنتون او ترامب لم تعتده امريكا سابقا ، أما الجوهري فهو ثابت ، لأن السياسة ترسمها مؤسسات ، الرئاسة واحدة منها وليست هي الوحيدة …

فاذا فازت هيلاري كلنتون فستكون أول إمراة ترأس أكبر دولة في العالم ، وتجعل الحزب الديمقراطي يحتفظ بالرئاسة لدورة جديدة ، ولكن هل ستحدث بدخولها الى البيت الابيض رئيسة هذه المرة ، تغييرا واضحا ، تبدو فيه لمساتها كأمرأة قوية في الرئاسة والسياسة الامريكية عامة …؟..

ذلك هو التغيير الحقيقي..

ومن المفارقات أنه في حالة فوز هيلاري كلنتون سيجعلها تتبادل الدور مع زوجها ( صديق مونيكا ) الرئيس السابق بيل كلنتون ، حيث سيدخل مرة اخرى الى ( البيت الابيض ) ولكن من باب زوجته ، وسيكون ( سيده ) ، كما كانت هي ( سيدته ) في رئاسته …

وإذا جاء ترامب الذي وصف نفسه ( بالشرس ) ، ولم يتورع عن توجيه الاتهامات والاهانات لمنافسته ( كلنتون ) واصحاب القرار والمصالح حتى من حزبه الجمهوري هل سيحدث التغيير الذي وعد به ، وتظهر بصمة ( رجل المال) قوية في البيت الابيض والسياسة الامريكية عموما ..

لقد وعد الملياردير ( صاحب الاموال والعقارات ) في حملته الانتخابية بتغيير حقيقي للخروج مما وصفه ( بالكارثة ) التي تعيشها الولايات المتحدة بسبب أوباما وسياسته الفاشلة …. فهل يمكنه تحقيق ذلك مثلما تمكن من ( تغير قواعد اللعبة السياسية بترشيحه الى الرئاسة ) …

وفي كل الاحوال ….تمضي دورات الرئاسة الامريكية بالتوالي وتتغير الوجوه والاسماء والصفات ، لكن الثوابت قائمة على إسس قوية ضاربة جذورها في العمق ، ويصعب تجاوزها ، سواء كان الرئيس أبيض أو أ سود .. جمهوريا أو ديمقراطيا ..أمرأة أو رجلا … ومن رجال الاعمال أو من أهل الخبرة والاختصاص ..

والسبب :

أن امريكا دولة مؤسسات ، وليس مكونات …

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كلام مفيد :

المرأة والرجل جناحا طائر واحد هو البشرية ..( ميخائيل نعيمة ..).