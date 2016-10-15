الثابت والمتغير في الرئاسة الامريكية – طالب سعدون
الثابت والمتغير في الرئاسة الامريكية – طالب سعدون
أيام وينحسم الجدل بفوز أحد المرشحين ، وتنتهي المنافسة التي يبدو انها كانت ( قوية ) هذه المرة بين ( الدبلوماسية ) هيلاري كلنتون و (الملياردير) دونالد ترامب في سباقات الرئاسة الامريكية ..
وبإختصار يمكن وصفها بانها منافسة بين ( الخبرة والمال ) ..
وفي الحالتين سيكون هناك تغيير ( شكلي ) في مؤسسة الرئاسة سواء بفوز هيلاري كلنتون او ترامب لم تعتده امريكا سابقا ، أما الجوهري فهو ثابت ، لأن السياسة ترسمها مؤسسات ، الرئاسة واحدة منها وليست هي الوحيدة …
فاذا فازت هيلاري كلنتون فستكون أول إمراة ترأس أكبر دولة في العالم ، وتجعل الحزب الديمقراطي يحتفظ بالرئاسة لدورة جديدة ، ولكن هل ستحدث بدخولها الى البيت الابيض رئيسة هذه المرة ، تغييرا واضحا ، تبدو فيه لمساتها كأمرأة قوية في الرئاسة والسياسة الامريكية عامة …؟..
ذلك هو التغيير الحقيقي..
ومن المفارقات أنه في حالة فوز هيلاري كلنتون سيجعلها تتبادل الدور مع زوجها ( صديق مونيكا ) الرئيس السابق بيل كلنتون ، حيث سيدخل مرة اخرى الى ( البيت الابيض ) ولكن من باب زوجته ، وسيكون ( سيده ) ، كما كانت هي ( سيدته ) في رئاسته …
وإذا جاء ترامب الذي وصف نفسه ( بالشرس ) ، ولم يتورع عن توجيه الاتهامات والاهانات لمنافسته ( كلنتون ) واصحاب القرار والمصالح حتى من حزبه الجمهوري هل سيحدث التغيير الذي وعد به ، وتظهر بصمة ( رجل المال) قوية في البيت الابيض والسياسة الامريكية عموما ..
لقد وعد الملياردير ( صاحب الاموال والعقارات ) في حملته الانتخابية بتغيير حقيقي للخروج مما وصفه ( بالكارثة ) التي تعيشها الولايات المتحدة بسبب أوباما وسياسته الفاشلة …. فهل يمكنه تحقيق ذلك مثلما تمكن من ( تغير قواعد اللعبة السياسية بترشيحه الى الرئاسة ) …
وفي كل الاحوال ….تمضي دورات الرئاسة الامريكية بالتوالي وتتغير الوجوه والاسماء والصفات ، لكن الثوابت قائمة على إسس قوية ضاربة جذورها في العمق ، ويصعب تجاوزها ، سواء كان الرئيس أبيض أو أ سود .. جمهوريا أو ديمقراطيا ..أمرأة أو رجلا … ومن رجال الاعمال أو من أهل الخبرة والاختصاص ..
والسبب :
أن امريكا دولة مؤسسات ، وليس مكونات …
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كلام مفيد :
المرأة والرجل جناحا طائر واحد هو البشرية ..( ميخائيل نعيمة ..).