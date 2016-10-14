تركة داعش في الموصل

– October 14, 2016

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فاتح عبد السلام

مهما‭ ‬كان‭ ‬شكل‭ ‬المعركة‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬فإن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬مهزوم‭ ‬لامحالة‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬خيارات‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬الهزائم‭ ‬التي‭ ‬نزلت‭ ‬به‭ ‬،‭ ‬سوى‭ ‬إكمال‭ ‬انسحابه‭ ‬نحو‭ ‬سوريا‭ ‬كما‭ ‬فعل‭ ‬مع‭ ‬عناصره‭ ‬وقياداته‭ ‬الأجانب‭ ‬وبعض‭ ‬أعمدته‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬،حيث‭ ‬استمر‭ ‬للاسبوع‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬سحبهم‭ ‬الى‭ ‬معاقل‭ ‬أخرى‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬زج‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المغرر‭ ‬بهم‭ ‬لاسيما‭ ‬الأطفال‭ ‬والمراهقين‭ ‬دون‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬الذين‭ ‬منحهم‭ ‬لقب‭ ‬أشبال‭ ‬الخلافة‭ ‬ليكونوا‭ ‬وقوده‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬ويغطون‭ ‬هزيمة‭ ‬عناصره‭ ‬الأجانب‭ ‬الى‭ ‬الاماكن‭ ‬الآمنة‭ ‬خارج‭ ‬العراق‭ .‬

أية‭ ‬حركة‭ ‬سياسية‭ ‬وطنية‭ ‬تسكت‭ ‬عن‭ ‬داعش‭ ‬بحجة‭ ‬الخصومة‭ ‬والعداء‭ ‬مع‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬السيئة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬تكون‭ ‬قد‭ ‬ارتكبت‭ ‬خطيئة‭ ‬كبرى‭ ‬،‭ ‬ومَن‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنزلق‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يصحح‭ ‬مساره‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬حتماً‭ ‬لا‭ ‬يلتقي‭ ‬مع‭ ‬الارهاب‭ ‬مثلما‭ ‬لا‭ ‬يلتقي‭ ‬مع‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬صنيعة‭ ‬مخربي‭ ‬العراق‭.‬

الهزيمة‭ ‬العسكرية‭ ‬هي‭ ‬الأسهل‭ ‬التي‭ ‬ستنال‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬لكن‭ ‬التنظيم‭ ‬حاول‭ ‬غسل‭ ‬عقول‭ ‬مئات‭ ‬بل‭ ‬آلاف‭ ‬الأطفال‭ ‬ممن‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬العاشرة‭ ‬وحقنهم‭ ‬بدروس‭ ‬مسمومة‭ ‬بحيث‭ ‬باتوا‭ ‬يهددون‭ ‬أولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬بالشكاية‭ ‬للتنظيم‭ ‬اذا‭ ‬منعوهم‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الدروس‭ . ‬هنا‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬الحقيقية‭ ‬في‭ ‬ضرورة‭ ‬اخضاع‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬ليست‭ ‬لديه‭ ‬قدرة‭ ‬الاختيار‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬الصح‭ ‬والغلط‭ ‬لبرامج‭ ‬توعية‭ ‬ربما‭ ‬يضطلع‭ ‬بها‭ ‬علماء‭ ‬دين‭ ‬ليبينوا‭ ‬لهم‭ ‬خطورة‭ ‬ما‭ ‬سمعوه‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬من‭ ‬أفكار‭ ‬لا‭ ‬تمت‭ ‬للاسلام‭ ‬بصلة‭ ‬وتدعو‭ ‬الى‭ ‬تفسيخ‭ ‬المجتمعات‭.‬

‭ ‬ربما‭ ‬نكون‭ ‬أمام‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬أو‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬،‭ ‬وبينهم‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬ديانات‭ ‬أخرى‭ ‬كاليزيدية‭ ‬،‭ ‬فما‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬هل‭ ‬تعدمهم‭ ‬مثلاً‭ ‬كونهم‭ ‬اقترنوا‭ ‬بتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وأعمارهم‭ ‬في‭ ‬التاسعة‭ ‬والعاشرة‭ ‬؟‭ ‬

أم‭ ‬تتركهم‭ ‬للأقدار‭ ‬ليتحولوا‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬الى‭ ‬

في‭ ‬جسم‭ ‬المجتمع‭ ‬القنابل‭ ‬موقوتة

هذه‭ ‬أولوية‭ ‬بين‭ ‬القضايا‭ ‬والمتعلقات‭ ‬التي‭ ‬نكب‭ ‬داعش‭ ‬العراق‭ ‬بها‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نسمع‭ ‬بخلية‭ ‬نائمة‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬الارهابيين‭ ‬من‭ ‬العراق‭ .‬

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لندن