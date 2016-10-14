تركة داعش في الموصل
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فاتح عبد السلام
مهما كان شكل المعركة في الموصل ، فإن تنظيم داعش مهزوم لامحالة ليس لديه خيارات بعد سلسلة الهزائم التي نزلت به ، سوى إكمال انسحابه نحو سوريا كما فعل مع عناصره وقياداته الأجانب وبعض أعمدته من العراقيين في التنظيم ،حيث استمر للاسبوع الرابع في سحبهم الى معاقل أخرى له في سوريا بالتزامن مع زج المزيد من المغرر بهم لاسيما الأطفال والمراهقين دون الرابعة عشرة الذين منحهم لقب أشبال الخلافة ليكونوا وقوده في المقدمة ويغطون هزيمة عناصره الأجانب الى الاماكن الآمنة خارج العراق .
أية حركة سياسية وطنية تسكت عن داعش بحجة الخصومة والعداء مع العملية السياسية السيئة في العراق تكون قد ارتكبت خطيئة كبرى ، ومَن سقط في هذا المنزلق عليه أن يصحح مساره الوطني الذي هو حتماً لا يلتقي مع الارهاب مثلما لا يلتقي مع العملية السياسية صنيعة مخربي العراق.
الهزيمة العسكرية هي الأسهل التي ستنال من داعش لكن التنظيم حاول غسل عقول مئات بل آلاف الأطفال ممن هم في سن العاشرة وحقنهم بدروس مسمومة بحيث باتوا يهددون أولياء أمورهم بالشكاية للتنظيم اذا منعوهم من تلك الدروس . هنا المسؤولية الوطنية الحقيقية في ضرورة اخضاع هؤلاء الأطفال الذين ليست لديه قدرة الاختيار والتحقق من الصح والغلط لبرامج توعية ربما يضطلع بها علماء دين ليبينوا لهم خطورة ما سمعوه من التنظيم من أفكار لا تمت للاسلام بصلة وتدعو الى تفسيخ المجتمعات.
ربما نكون أمام ألف طفل أو خمسة آلاف ، وبينهم مئات من ديانات أخرى كاليزيدية ، فما على الدولة العراقية أن تفعل هل تعدمهم مثلاً كونهم اقترنوا بتنظيم داعش وأعمارهم في التاسعة والعاشرة ؟
أم تتركهم للأقدار ليتحولوا بعد خمس سنوات الى
في جسم المجتمع القنابل موقوتة
هذه أولوية بين القضايا والمتعلقات التي نكب داعش العراق بها ، لا نريد أن نسمع بخلية نائمة بعد طرد الارهابيين من العراق .
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لندن