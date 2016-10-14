العبادي من جبهة القتال:الأصوات تتعالى ضدنا مع الاقتراب من إسقاط داعش

– October 14, 2016

إردوغان‭:‬لدينا‭ ‬خطة‭ ‬بديلة‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬نشارك‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الموصل

اسطنبول‭ – ‬كركوك‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬تركيا‭ ‬عازمة‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬مزمعة‭ ‬لقوات‭ ‬التحالف‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بمدينة‭ ‬الموصل‭ ‬العراقية‭ ‬وإنها‭ ‬ستنفذ‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬بديلة‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تشارك‭. ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يفصح‭ ‬عن‭ ‬ماهية‭ ‬الخطة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشتد‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ضد‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ . ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬بمدينة‭ ‬قونية‭ ‬نقلت‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬ستبلغ‭ ‬شركاءها‭ ‬الدوليين‭ ‬برغبتها‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التحالف‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭. ‬ولم‭ ‬يقدم‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬البديلة‭. ‬وتركيا‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬شديد‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬بشأن‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬ستدعمها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالموصل‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭. ‬فيما‭ ‬زار‭ ‬جبهتي‭ ‬عمليات‭ ‬نينوى‭ ‬والحويجة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي،‭ ‬الجمعة،‭ ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬يريد‭ ‬ان‭ ‬يعيش‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬بسلام‭ ‬ويرفض‭ ‬التدخل‭ ‬بشؤونه‭ ‬الداخلية‭. ‬وعقد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬امس‭ ‬اجتماعا‭ ‬مشتركا‭ ‬لاعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬والقيادات‭ ‬الامنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬بحضور‭ ‬محافظ‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظة‭. ‬وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬الاوضاع‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬وتحرير‭ ‬بقية‭ ‬المناطق‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬وتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬والنازحين‭ ‬لاسيما‭ ‬الحويجة‭. ‬واشار‭ ‬العبادي‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬يكون‭ ‬اقوى‭ ‬عندما‭ ‬تعمل‭ ‬جميع‭ ‬المكونات‭ ‬سوية‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬“بلدنا‭ ‬ابتلى‭ ‬بالارهاب‭ ‬الاعمى‭ ‬ونحن‭ ‬نحرر‭ ‬اراضينا‭ ‬بسواعد‭ ‬الابطال‭ ‬ويقف‭ ‬ابناؤه‭ ‬يدا‭ ‬واحدة‭ ‬تجاه‭ ‬الارهاب”‭. ‬وانتقد‭ ‬“الاصوات‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬تتعالى‭ ‬مع‭ ‬اقترابنا‭ ‬من‭ ‬اسقاط‭ ‬داعش‭ ‬ونحن‭ ‬كنا‭ ‬نأمل‭ ‬منهم‭ ‬مساعدتنا‭ ‬عند‭ ‬دخول‭ ‬داعش‭ ‬الا‭ ‬انهم‭ ‬التزموا‭ ‬الصمت‭ ‬واليوم‭ ‬يحاولون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصريحاتهم‭ ‬ايقاف‭ ‬انتصاراتنا‭ ‬ولكنهم‭ ‬لن‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭.‬”‭ ‬وبين‭ ‬ان‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬يقف‭ ‬معنا،‭ ‬وقادرون‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬بلدنا”‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لمكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تلقت‭ ‬الزمان‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬ان»العبادي‭ ‬التقى‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬بشيوخ‭ ‬عشائر‭ ‬ووجهاء‭ ‬المحافظة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬العبادي‭ ‬بحسب‭ ‬البيان»اننا‭ ‬نقاتل‭ ‬وننتصر‭ ‬ونبني‭ ‬والعصابات‭ ‬الارهابية‭ ‬تريد‭ ‬ان‭ ‬تزرع‭ ‬التفرقة‭ ‬والقتال‭ ‬بين‭ ‬ابناء‭ ‬الشعب‭ ‬الواحد‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان»جبهات‭ ‬القتال‭ ‬تحوي‭ ‬المقاتلين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المكونات‭ ‬يقفون‭ ‬يدا‭ ‬واحد‭ ‬لتحرير‭ ‬الاراضي‭ ‬وبهذه‭ ‬الوحدة‭ ‬تم‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬عصابات‭ ‬داعش‭ ‬الارهابية‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬ان»العراق‭ ‬يريد‭ ‬ان‭ ‬يعيش‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬بسلام‭ ‬ويرفض‭ ‬التدخل‭ ‬بشؤونه‭ ‬الداخلية‭ ‬،‭ ‬وسيادة‭ ‬العراق‭ ‬ووحدة‭ ‬اراضيه‭ ‬الامر‭ ‬الاساس‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‮»‬‭. ‬ووصل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي،‭ ‬الجمعة،‭ ‬الى‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬وتفقد‭ ‬القطعات‭ ‬الامنية‭ ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬ائتلاف‭ ‬متحدون‭ ‬اسامة‭ ‬النجيفي‭ ‬اهالي‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬الى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭ ‬ومؤازرة‭ ‬القوات‭ ‬المحررة‭ ‬للمدينة‭ ‬،‭ ‬بهدف‭ ‬اجل‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وقال‭ ‬النجيفي‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬وجهها‭ ‬الى‭ ‬اهالي‭ ‬الموصل‭ ‬انه‭ ‬يوصي‭ ‬كل‭ ‬القوات‭ ‬المحرر‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬شديدة‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‭ ‬رحيمة‭ ‬عطوفة‭ ‬بأبناء‭ ‬المدينة‭ ‬الذين‭ ‬عاشوا‭ ‬الويلات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬داعش‭ ‬واشار‭ ‬النجيفي‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬تحرير‭ ‬نينوى‭ ‬يعني‭ ‬تحرير‭ ‬الأرض‭ ‬والإنسان‭ ‬وانطلاق‭ ‬الارادة‭ ‬الحرة‭ ‬في‭ ‬اختيارالطريق‭ ‬السياسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المحافظة‭ ‬وضمان‭ ‬مستقبل‭ ‬ابنائها‭.‬