العبادي من جبهة القتال:الأصوات تتعالى ضدنا مع الاقتراب من إسقاط داعش
إردوغان:لدينا خطة بديلة إذا لم نشارك في عملية الموصل
اسطنبول – كركوك – الزمان
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة إن تركيا عازمة على المشاركة في عملية مزمعة لقوات التحالف ضد تنظيم داعش بمدينة الموصل العراقية وإنها ستنفذ «خطة بديلة» إذا لم تشارك. لكنه لم يفصح عن ماهية الخطة في وقت تشتد الحملة في العراق ضد الجيش التركي . وأضاف في كلمة بمدينة قونية نقلت على الهواء مباشرة أن تركيا ستبلغ شركاءها الدوليين برغبتها في المشاركة في عملية التحالف خلال الأيام المقبلة. ولم يقدم تفاصيل عن الاستراتيجية البديلة. وتركيا على خلاف شديد مع العراق بشأن المشاركين في العملية التي ستدعمها الولايات المتحدة بالموصل ويتوقع أن تبدأ هذا الشهر. فيما زار جبهتي عمليات نينوى والحويجة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الجمعة، وقال ان العراق يريد ان يعيش مع جميع دول الجوار بسلام ويرفض التدخل بشؤونه الداخلية. وعقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في كركوك امس اجتماعا مشتركا لاعضاء مجلس محافظة كركوك والقيادات الامنية والعسكرية بحضور محافظ ورئيس مجلس المحافظة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاوضاع العامة في المحافظة وتحرير بقية المناطق من داعش وتقديم الخدمات والنازحين لاسيما الحويجة. واشار العبادي الى ان العراق يكون اقوى عندما تعمل جميع المكونات سوية مبينا ان “بلدنا ابتلى بالارهاب الاعمى ونحن نحرر اراضينا بسواعد الابطال ويقف ابناؤه يدا واحدة تجاه الارهاب”. وانتقد “الاصوات التي بدأت تتعالى مع اقترابنا من اسقاط داعش ونحن كنا نأمل منهم مساعدتنا عند دخول داعش الا انهم التزموا الصمت واليوم يحاولون من خلال تصريحاتهم ايقاف انتصاراتنا ولكنهم لن يتمكنوا من هذا الامر.” وبين ان المجتمع الدولي يقف معنا، وقادرون على بناء بلدنا”. وجاء في بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء تلقت الزمان نسخة منه، ان»العبادي التقى خلال زيارته محافظة كركوك بشيوخ عشائر ووجهاء المحافظة». وقال العبادي بحسب البيان»اننا نقاتل وننتصر ونبني والعصابات الارهابية تريد ان تزرع التفرقة والقتال بين ابناء الشعب الواحد»، مشيرا الى ان»جبهات القتال تحوي المقاتلين من جميع المكونات يقفون يدا واحد لتحرير الاراضي وبهذه الوحدة تم التغلب على عصابات داعش الارهابية». واضاف ان»العراق يريد ان يعيش مع جميع دول الجوار بسلام ويرفض التدخل بشؤونه الداخلية ، وسيادة العراق ووحدة اراضيه الامر الاساس بالنسبة لنا». ووصل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الجمعة، الى محافظة كركوك وتفقد القطعات الامنية كما دعا رئيس ائتلاف متحدون اسامة النجيفي اهالي مدينة الموصل الى المشاركة في معركة الموصل ومؤازرة القوات المحررة للمدينة ، بهدف اجل التخلص من تنظيم داعش وقال النجيفي في رسالة وجهها الى اهالي الموصل انه يوصي كل القوات المحرر بأن تكون شديدة على الإرهاب رحيمة عطوفة بأبناء المدينة الذين عاشوا الويلات في ظل داعش واشار النجيفي في بيانه الى ان تحرير نينوى يعني تحرير الأرض والإنسان وانطلاق الارادة الحرة في اختيارالطريق السياسي والاجتماعي والاقتصادي في بناء المحافظة وضمان مستقبل ابنائها.