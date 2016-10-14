العراق يندد بتصريحات وزير خارجية السعودية:بلا قيمة

– October 14, 2016

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

انتقدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬الجمعة‭ ‬تصريحات‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬عادل‭ ‬الجبير‭ ‬معتبرة‭ ‬اياها‭ ‬‮«‬بلا‭ ‬قيمة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬‮«‬كوارث‮»‬‭ ‬طائفية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬مشاركة‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬داعش‭.‬

وافاد‭ ‬بيان‭ ‬للمتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬احمد‭ ‬جمال‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تصريحات‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬لا‭ ‬قيمة‭ ‬لها،‭ ‬فالحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬عنوان‭ ‬فخر‭ ‬للعراقيين‭ (…) ‬وبه‭ ‬تستمر‭ ‬انتصارات‭ ‬العراق‭ ‬حكومةً‭ ‬وشعباً‭ ‬على‭ ‬عصابات‭ ‬داعش‭ ‬ومن‭ ‬يقف‭ ‬خلفها‮»‬‭. ‬وتتمسك‭ ‬السلطات‭ ‬بمشاركة‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬فصائل‭ ‬شيعية‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬ايران،‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬الجهاديين‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2014‭. ‬وسبق‭ ‬لسفير‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ثامر‭ ‬السبهان‭ ‬ان‭ ‬اثار‭ ‬حفيظة‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬ووصفت‭ ‬تصريحاته‭ ‬بالتدخل‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬العارقي‭ ‬وطالبت‭ ‬بغداد‭ ‬بتغييره‭ . ‬وكان‭ ‬الجبير‭ ‬قال‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬اوغلو‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬ان‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬‮«‬مؤسسة‭ ‬ميليشيا‭ ‬طائفية‭ ‬انتماؤها‭ ‬لايران،‭ ‬سببت‭ ‬مشاكل‭ ‬وارتكبت‭ ‬جرائم‭ ‬في‭ ‬اماكن‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬واذا‭ ‬ما‭ ‬دخلت‭ ‬الموصل‭ ‬قد‭ ‬تحدث‭ ‬كوارث‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬خبير‭ ‬في‭ ‬الشان‭ ‬السعودي‭ ‬ان‭ ‬تصريحات‭ ‬الجبير‭ ‬مجاملة‭ ‬لتركيا‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬احتياج‭ ‬لانقرةبعد‭ ‬الازمة‭ ‬السعودية‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ . ‬واضاف‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬دخلت‭ ‬هذه‭ ‬الميليشيات‭ ‬الفلوجة‭ (‬غرب‭)‬،‭ ‬ارتكبت‭ ‬جرائم‭ ‬هائلة‭ (…) ‬ثمة‭ ‬قبور‭ ‬جماعية،‭ ‬هناك‭ ‬اعتداءات‭ ‬على‭ ‬حرمة‭ ‬المنازل،‭ ‬حرمة‭ ‬العوائل،‭ ‬هناك‭ ‬قتل‭ ‬للابرياء‮»‬‭.‬

وردت‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬مؤكدة‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يهمنا‭ ‬عويل‭ ‬واصوات‭ ‬المتباكين‭ ‬عليها‭ ‬كلما‭ ‬ضيقت‭ ‬قواتنا‭ ‬البطلة‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬العصابات‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬الحدود‭ ‬والمدعومة‭ ‬بالمال‭ ‬وثقافة‭ ‬التطرّف‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬باتت‭ ‬معلومة‭ ‬للقاصي‭ ‬والداني‮»‬‭. ‬وواجهت‭ ‬مشاركة‭ ‬الحشد‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬استعادة‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬الجهاديون،‭ ‬وهي‭ ‬بغالبيتها‭ ‬ذات‭ ‬اكثرية‭ ‬سنية،‭ ‬انتقادات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬واطراف‭ ‬سياسيين‭ ‬سنة‭. ‬ووجهت‭ ‬اتهامات‭ ‬لبعض‭ ‬فصائل‭ ‬الحشد،‭ ‬بارتكاب‭ ‬انتهاكات‭ ‬بحق‭ ‬السكان‭ ‬والممتلكات‭. ‬رغم‭ ‬ذلك،‭ ‬لعبت‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬دورا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مدن‭ ‬ومناطق‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وغرب‭ ‬البلاد‭. ‬وتواصل‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن،‭ ‬استعدادتها‭ ‬لاستعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل،‭ ‬ثاني‭ ‬مدن‭ ‬البلاد‭ ‬واخر‭ ‬اكبر‭ ‬معاقل‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وتوترت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬والرياض‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬اغسطس،‭ ‬مع‭ ‬طلب‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬نظيرتها‭ ‬السعودية‭ ‬تغيير‭ ‬سفيرها‭ ‬اثر‭ ‬تصريحات‭ ‬اتهم‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬الميليشيات‮»‬‭ ‬باعداد‭ ‬مخطط‭ ‬لاغتياله‭ .‬