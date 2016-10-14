داعش يسحق مخطط تمرد بين أعضائه في الموصل مع اقتراب الجيش

– October 14, 2016

بغداد‭ – (‬رويترز‭) – ‬يقول‭ ‬سكان‭ ‬ومسؤولو‭ ‬أمن‭ ‬عراقيون‭ ‬إن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬سحق‭ ‬مخطط‭ ‬تمرد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬قاده‭ ‬أحد‭ ‬قادة‭ ‬التنظيم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعتزم‭ ‬تغيير‭ ‬ولائه‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬عاصمة‭ ‬دولة‭ ‬الخلافة‭ ‬إلى‭ ‬قوات‭ ‬الحكومة‭.‬وأعدم‭ ‬التنظيم‭ ‬58‭ ‬شخصا‭ ‬يشتبه‭ ‬بأنهم‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬المخطط‭ ‬بعد‭ ‬الكشف‭ ‬عنه‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وقال‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬تحدثوا‭ ‬لرويترز‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الأماكن‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعمل‭ ‬بها‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬إن‭ ‬المتآمرين‭ ‬قتلوا‭ ‬غرقا‭ ‬ودفنت‭ ‬جثثهم‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬جماعية‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬بائرة‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬المدينة‭.‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬مساعد‭ ‬محلي‭ ‬لزعيم‭ ‬التنظيم‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬قاد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المخطط‭ ‬وفقا‭ ‬لروايات‭ ‬متطابقة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬سكان‭ ‬ومن‭ ‬هشام‭ ‬الهاشمي‭ ‬وهو‭ ‬خبير‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬يقدم‭ ‬المشورة‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ومن‭ ‬العقيد‭ ‬أحمد‭ ‬الطائي‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬عمليات‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭. ‬ولن‭ ‬تنشر‭ ‬رويترز‭ ‬اسم‭ ‬قائد‭ ‬المخطط‭ ‬لتفادي‭ ‬زيادة‭ ‬المخاطر‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬أسرته‭ ‬كما‭ ‬لن‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬هويات‭ ‬اولئك‭ ‬الذين‭ ‬تحدثوا‭ ‬عن‭ ‬المخطط‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭. ‬وكان‭ ‬هدف‭ ‬المتآمرين‭ ‬تقويض‭ ‬دفاعات‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬المعركة‭ ‬المقبلة‭ ‬والمتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬الغزو‭ ‬الذي‭ ‬قادته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬2003‭.‬والموصل‭ ‬هي‭ ‬المعقل‭ ‬الرئيسي‭ ‬الاخير‭ ‬للدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬وكان‭ ‬يسكنها‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭ ‬نحو‭ ‬مليوني‭ ‬شخص‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬أي‭ ‬مدينة‭ ‬أخرى‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬التنظيم‭. ‬ويقول‭ ‬مسؤولون‭ ‬عراقيون‭ ‬إن‭ ‬هجوما‭ ‬بريا‭ ‬كبيرا‭ ‬قد‭ ‬يبدأ‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬جوية‭ ‬أمريكية‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن‭ ‬الكردية‭ ‬ووحدات‭ ‬شيعية‭ ‬وسنية‭ ‬غير‭ ‬نظامية‭.‬ونجاح‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬سيدمر‭ ‬فعليا‭ ‬الشطر‭ ‬العراقي‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الخلافة‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬الجماعة‭ ‬المتشددة‭ ‬عندما‭ ‬اجتاحت‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬2014‭.‬

‭ ‬لكن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تقول‭ ‬إنه‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬سيناريوهاته‭ ‬إلى‭ ‬تشريد‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭. ‬ويرابط‭ ‬مقاتلو‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬خنادق‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬المدينة‭ ‬ولهم‭ ‬باع‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬المدنيين‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬يسيطرون‭ ‬عليها‭. ‬‭*‬‭ ‬أُمسك‭ ‬بأحدهميقول‭ ‬الهاشمي‭ ‬إن‭ ‬المنشقين‭ ‬القي‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭ ‬بعد‭ ‬الامساك‭ ‬بأحدهم‭ ‬ومعه‭ ‬رسالة‭ ‬على‭ ‬هاتفه‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬نقل‭ ‬أسلحة‭. ‬واعترف‭ ‬اثناء‭ ‬الاستجواب‭ ‬بأن‭ ‬الأسلحة‭ ‬كان‭ ‬مخبأة‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬التمرد‭ ‬دعما‭ ‬للجيش‭ ‬العراقي‭ ‬عندما‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬الموصل‭.‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬داهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬منازل‭ ‬استخدمت‭ ‬لاخفاء‭ ‬الأسلحة‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭.‬وفي‭ ‬بغداد‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وحدة‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬العراقية‭ ‬صباح‭ ‬النعماني‭ ‬‮«‬هؤلاء‭ ‬كانوا‭ ‬أفرادا‭ ‬من‭ ‬داعش‭ (‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭) ‬انقلبوا‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬الموصل‭… ‬هذا‭ ‬مؤشر‭ ‬واضح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المنظمة‭ ‬الإرهابية‭ ‬بدأت‭ ‬تفقد‭ ‬الدعم‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السكان‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أفرادها‭.‬‮»‬‭ ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والذي‭ ‬ينفذ‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬للتنظيم‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬أو‭ ‬نفي‭ ‬الروايات‭ ‬عن‭ ‬المخطط‭ ‬المُحبَط‭.‬وبدت‭ ‬مؤشرات‭ ‬إلى‭ ‬انشقاقات‭ ‬داخل‭ ‬الخلافة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عندما‭ ‬طرد‭ ‬التنظيم‭ ‬السني‭ ‬المتشدد‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وغرب‭ ‬العراق‭.‬وعبر‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬عن‭ ‬رفض‭ ‬لحكم‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬بكتابة‭ ‬حرف‭ ‬‮«‬م‮»‬‭ ‬على‭ ‬الجدران‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬المقاومة‮»‬‭ ‬أو‭ ‬كتابة‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬مطلوب‮»‬‭ ‬على‭ ‬منازل‭ ‬المتشددين‭. ‬وتعاقب‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأفعال‭ ‬بالقتل‭. ‬وقال‭ ‬النعماني‭ ‬إن‭ ‬وحدته‭ ‬نجحت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الشهرين‭ ‬المنصرمين‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬قنوات‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬‮«‬متعاونين‮»‬‭ ‬بدأوا‭ ‬يقدمون‭ ‬معلومات‭ ‬ساعدت‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬لمراكز‭ ‬قيادة‭ ‬المتشددين‭ ‬ومواقعهم‭ ‬في‭ ‬الموصل‭.‬وذكر‭ ‬السكان‭ ‬أن‭ ‬قائمة‭ ‬بأسماء‭ ‬أصحاب‭ ‬المخطط‭ ‬الثمانية‭ ‬والخمسين‭ ‬الذين‭ ‬أعدموا‭ ‬سلمت‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬لإخطار‭ ‬أسرهم‭ ‬لكن‭ ‬التنظيم‭ ‬لم‭ ‬يُرجع‭ ‬جثثهم‭.‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭ ‬وهو‭ ‬قريب‭ ‬لواحد‭ ‬ممن‭ ‬نفذ‭ ‬فيهم‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬‮«‬البعض‭ ‬من‭ ‬أقارب‭ ‬المعدومين‭ ‬أرسلوا‭ ‬نساء‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬للاستفسار‭ ‬عن‭ ‬الجثث‭. ‬داعش‭ ‬وبٌخوهم‭ ‬وقالوا‭ ‬لهم‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬جثث‭ ‬ولا‭ ‬قبور‭. ‬هؤلاء‭ ‬خونة‭ ‬مرتدون‭ ‬ومحرم‭ ‬دفنهم‭ ‬في‭ ‬مقابر‭ ‬المسلمين‭.‬‮»‬وقال‭ ‬العقيد‭ ‬الطائي‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬الانقلاب‭ ‬الفاشل‭ ‬قامت‭ ‬داعش‭ ‬بسحب‭ ‬الهويات‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬للقادة‭ ‬المحليين‭ ‬لمنعهم‭ ‬من‭ ‬الهرب‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬مع‭ ‬عوائلهم‭.‬‮»‬وذكر‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عينت‭ ‬مسؤولا‭ ‬جديدا‭ ‬هو‭ ‬محسن‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬أوغلو‭ ‬وهو‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬القناصة‭ ‬ومعروف‭ ‬عنه‭ ‬الصرامة‭ ‬الشديدة‭ ‬لمساعدة‭ ‬حاكم‭ ‬الموصل‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬الجبوري‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬السيطرة‭.‬ووضع‭ ‬متشددو‭ ‬التنظيم‭ ‬شراكا‭ ‬خداعية‭ ‬في‭ ‬ارجاء‭ ‬الموصل‭ ‬وحفروا‭ ‬خنادق‭ ‬وجندوا‭ ‬أطفالا‭ ‬للعمل‭ ‬كجواسيس‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استعداداتهم‭ ‬للهجوم‭ ‬المرتقب‭.‬