وفد مصري في زيارة سرية الى الرياض لإزالة التوتر

– October 14, 2016

الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭): ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬لوزان‭ ‬عليهم‭ ‬علامات‭ ‬استفهام‭ ‬حول‭ ‬دعم‭ ‬المسلحين‭ ‬في‭ ‬سوريا

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

اكد‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬عدم‭ ‬دعوة‭ ‬مصر‭ ‬لاجتماع‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬فى‭ ‬لوزان‭ ‬لحل‭ ‬الازمة‭ ‬السورية‭ ‬يؤكد‭ ‬سلامة‭ ‬الموقف‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬الازمة‭ ‬لان‭ ‬الدول‭ ‬التى‭ ‬تمت‭ ‬دعوتها‭ ‬تدور‭ ‬حولها‭ ‬علامات‭ ‬استفهام‭ ‬حول‭ ‬امدادها‭ ‬للجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالسلاح،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬ضمنية‭ ‬واضحة‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬ازمة‭ ‬معها‭ ‬مؤخراً‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬لافروف‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يتوقع‭ ‬شيئا‭ ‬خاصا‭ ‬من‭ ‬اجتماع‭ ‬لوزان‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬الجمعة‭ . ‬من‭ ‬جهته‭ ‬اكد‭ ‬السفير‭ ‬احمد‭ ‬الغمراوي‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصريالاسبق‭ ‬ان‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬لن‭ ‬تدفعها‭ ‬الى‭ ‬تغيير‭ ‬موقفها‭ ‬من‭ ‬الازمة‭ ‬السورية‭ ‬وستظل‭ ‬تطالب‭ ‬بالحل‭ ‬السياسي‭ ‬وخروج‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬وان‭ ‬موقف‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يتاثر‭ ‬بموقف‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ .‬

فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوي‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬وفداً‭ ‬دبلوماسياً‭ ‬مصرياً‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬قام‭ ‬بزيارة‭ ‬سرية‭ ‬للرياض‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الماضية‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬سياسية‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الهادئة‭ ‬لتسوية‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتولي‭ ‬السفير‭ ‬احمد‭ ‬القطان‭ ‬سفير‭ ‬السعودية‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬والذي‭ ‬سافر‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الماضين‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬باستكمال‭ ‬مهمة‭ ‬الوفد‭ .‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اتهم‭ ‬دبلوماسين‭ ‬مصريون‭ ‬قوى‭ ‬اقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬بمحاولة‭ ‬زيادة‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬وقال‭ ‬السفير‭ ‬جمال‭ ‬بيومي‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسبق‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬خلاف‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬لان‭ ‬البلدين‭ ‬يتفقان‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‭ ‬وان‭ ‬وقف‭ ‬امدادات‭ ‬البترول‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬لاسباب‭ ‬فنية‭ ‬،واضاف‭ ‬ان‭ ‬قوي‭ ‬اقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬تستغل‭ ‬التراشق‭ ‬الاعلامي‭ ‬الحالي‭ ‬لزيادة‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬واضاف‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشئون‭ ‬العامة‭ ‬للعلاقات‭ ‬الامريكية‭ ‬السعودية‭ ‬سلمان‭ ‬الانصاري‭ ‬خلاف‭ ‬التصويت‭ ‬بين‭ ‬القاهرة‭ ‬والرياض‭ ‬عتب‭ ‬دبلوماسي‭ ‬بين‭ ‬الاشقاء،‭ ‬وايده‭ ‬فى‭ ‬القول‭ ‬د‭/‬غازي‭ ‬مدني‭ ‬احد‭ ‬المثقفين‭ ‬السعوديين‭ ‬المقيمين‭ ‬بالقاهرة‭ .‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬اخري‭ ‬بدأت‭ ‬العروض‭ ‬تنهال‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬شركة‭ ‬ارامكوا‭ ‬السعودية‭ ‬وقف‭ ‬امدادات‭ ‬النفط‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬حيث‭ ‬عرضت‭ ‬ايران‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬امدادها‭ ‬ب‭ ‬800‭ ‬الف‭ ‬طن‭ ‬شهريا‭ ‬كما‭ ‬عرضت‭ ‬ليبيا‭ ‬امداد‭ ‬مصر‭ ‬باحتياجاتها‭ ‬من‭ ‬البترول‭ ‬وكذلك‭ ‬الكويت‭ ‬التى‭ ‬عرضت‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬امدادها‭ ‬بحاجاتها‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬باسعار‭ ‬مخفضة‭ ‬،فيما‭ ‬اكد‭ ‬الخبير‭ ‬البترولي‭ ‬مدحت‭ ‬يوسف‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تلجأ‭ ‬اليها‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬وقف‭ ‬امدادات‭ ‬البترول‭ ‬السعودي‭ ‬منها‭ ‬الافتراض‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬التمويلية‭ ‬الدولية‭ ‬او‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬الاحتياطي‭ ‬النقدي‭ ‬للبنك‭ ‬المركزي‭ ‬او‭ ‬بدء‭ ‬التفاوض‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات‭ ‬لعقد‭ ‬اتفاقيات‭ ‬جديدة‭ ‬تتيح‭ ‬لها‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬البترول‭ ‬غير‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬العروض‭ ‬ليس‭ ‬أفضل‭ ‬اقتصادياً‭ ‬من‭ ‬العرض‭ ‬السعودي‭ ‬المتوقف‭.‬