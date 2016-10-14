وفد مصري في زيارة سرية الى الرياض لإزالة التوتر
الخارجية المصرية لـ (الزمان): المشاركون في لوزان عليهم علامات استفهام حول دعم المسلحين في سوريا
القاهرة – مصطفى عمارة
اكد مصدر بوزارة الخارجية المصرية ل (الزمان) ان عدم دعوة مصر لاجتماع وزراء الخارجية فى لوزان لحل الازمة السورية يؤكد سلامة الموقف المصري من الازمة لان الدول التى تمت دعوتها تدور حولها علامات استفهام حول امدادها للجماعات المسلحة بالسلاح، في اشارة ضمنية واضحة الى السعودية التي حدثت ازمة معها مؤخراً ، فيما قال وزير الخارجية الروسي لافروف انه لا يتوقع شيئا خاصا من اجتماع لوزان الذي عقد الجمعة . من جهته اكد السفير احمد الغمراوي مساعد وزير الخارجية المصريالاسبق ان الضغوط على مصر لن تدفعها الى تغيير موقفها من الازمة السورية وستظل تطالب بالحل السياسي وخروج الجماعات الارهابية وان موقف مصر من تلك القضية لا يمكن ان يتاثر بموقف الدول الشقيقة .
فيما كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوي للزمان ان وفداً دبلوماسياً مصرياً رفيع المستوى قام بزيارة سرية للرياض خلال الساعات الماضية تم خلالها الاتفاق على اعتماد سياسية الدبلوماسية الهادئة لتسوية الخلافات بين مصر والسعودية على ان يتولي السفير احمد القطان سفير السعودية فى مصر والذي سافر خلال اليومين الماضين الى السعودية باستكمال مهمة الوفد .فى السياق ذاته اتهم دبلوماسين مصريون قوى اقليمية ودولية بمحاولة زيادة الفجوة بين مصر والسعودية وقال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الاسبق انه لا يوجد خلاف بين مصر والسعودية لان البلدين يتفقان على وحدة الاراضي السورية وان وقف امدادات البترول ربما يكون لاسباب فنية ،واضاف ان قوي اقليمية ودولية تستغل التراشق الاعلامي الحالي لزيادة الفجوة بين البلدين واضاف رئيس لجنة الشئون العامة للعلاقات الامريكية السعودية سلمان الانصاري خلاف التصويت بين القاهرة والرياض عتب دبلوماسي بين الاشقاء، وايده فى القول د/غازي مدني احد المثقفين السعوديين المقيمين بالقاهرة .
من ناحية اخري بدأت العروض تنهال على مصر بعد قرار شركة ارامكوا السعودية وقف امدادات النفط خلال هذا الشهر حيث عرضت ايران على مصر امدادها ب 800 الف طن شهريا كما عرضت ليبيا امداد مصر باحتياجاتها من البترول وكذلك الكويت التى عرضت على مصر امدادها بحاجاتها من النفط باسعار مخفضة ،فيما اكد الخبير البترولي مدحت يوسف فى تصريحات خاصة ان هناك عدداً من الحلول يمكن ان تلجأ اليها مصر فى حالة وقف امدادات البترول السعودي منها الافتراض من المؤسسات التمويلية الدولية او اللجوء الى الاحتياطي النقدي للبنك المركزي او بدء التفاوض مرة اخرى مع السعودية والامارات لعقد اتفاقيات جديدة تتيح لها الحصول على البترول غير ان جميع العروض ليس أفضل اقتصادياً من العرض السعودي المتوقف.