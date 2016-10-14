سامسونج تخسر 5.3 مليار دولار بسبب نوت 7

– October 14, 2016

سول‭ – (‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬شركة‭ ‬سامسونج‭ ‬للإلكترونيات‭ ‬الجمعة‭ ‬إنها‭ ‬تتوقع‭ ‬تضرر‭ ‬أرباحها‭ ‬التشغيلية‭ ‬بنحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الربعين‭ ‬القادمين‭ ‬بسبب‭ ‬توقف‭ ‬إنتاج‭ ‬وبيع‭ ‬هاتفها‭ ‬الذكي‭ ‬جالاكسي‭ ‬نوت‭ ‬7‭ ‬المعرض‭ ‬لخطر‭ ‬الاحتراق‭. ‬وترفع‭ ‬هذه‭ ‬التوقعات‭ ‬إجمالي‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬تتوقعها‭ ‬أكبر‭ ‬شركة‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬5‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬نتيجة‭ ‬لمشكلات‭ ‬تتعلق‭ ‬بارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الجهاز‭ ‬بعدما‭ ‬قالت‭ ‬سامسونج‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬أرباح‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭??‬‭ ‬‭??‬ستنخفض‭ ‬بواقع‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬واضطرت‭ ‬الشركة‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬الجهاز‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬ينافس‭ ‬أحدث‭ ‬هواتف‭ ‬آيفون‭ ‬الذي‭ ‬تنتجه‭ ‬آبل‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬سوق‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬طرحه‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬بسبب‭ ‬مخاوف‭ ‬تتعلق‭ ‬بالسلامة‭.‬