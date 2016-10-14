سامسونج تخسر 5.3 مليار دولار بسبب نوت 7
سول – (رويترز) – قالت شركة سامسونج للإلكترونيات الجمعة إنها تتوقع تضرر أرباحها التشغيلية بنحو ثلاثة مليارات دولار في الربعين القادمين بسبب توقف إنتاج وبيع هاتفها الذكي جالاكسي نوت 7 المعرض لخطر الاحتراق. وترفع هذه التوقعات إجمالي الخسائر التي تتوقعها أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم إلى 5.3 مليار دولار نتيجة لمشكلات تتعلق بارتفاع درجة حرارة الجهاز بعدما قالت سامسونج يوم الأربعاء إن أرباح الربع الثالث من العام?? ??ستنخفض بواقع 2.3 مليار دولار. واضطرت الشركة للتخلي عن الجهاز المميز الذي كان من المفترض أن ينافس أحدث هواتف آيفون الذي تنتجه آبل على قمة سوق الهواتف الذكية في وقت سابق من الأسبوع الماضي بعد أقل من شهرين على طرحه في الأسواق بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.