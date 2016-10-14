سرير أطفال على شكل قاذفة صواريخ يثير الغضب في روسيا

– October 14, 2016

سان‭ ‬بطرسبرج‭ – (‬رويترز‭) – ‬أثارت‭ ‬شركة‭ ‬روسية‭ ‬ضجة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬طرحت‭ ‬للبيع‭ ‬أسرة‭ ‬أطفال‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬قاذفة‭ ‬الصواريخ‭ ‬بوك‭ ‬الذي‭ ‬استخدم‭ ‬في‭ ‬إسقاط‭ ‬طائرة‭ ‬ركاب‭ ‬ماليزية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

وقال‭ ‬مدعون‭ ‬دوليون‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬الطائرة‭ ‬أسقطت‭ ‬بصاروخ‭ ‬بوك‭ ‬أطلق‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬متمردون‭ ‬موالون‭ ‬لروسيا‭. ‬وتنفي‭ ‬موسكو‭ ‬أي‭ ‬دور‭ ‬لها‭ ‬وتشير‭ ‬بأصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬إلى‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭. ‬وقتل‭ ‬جميع‭ ‬من‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭ ‬وعددهم‭ ‬298‭ ‬وكان‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬هولندا‭. ‬وأثار‭ ‬التصميم‭ ‬الذي‭ ‬أنتجته‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬بطرسبرج‭ ‬غضب‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المستهلكين‭ ‬الروس‭ ‬الذين‭ ‬عبروا‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬ووصفوا‭ ‬السرير‭ ‬بأنه‭ ‬يفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الذوق‭.‬

لكن‭ ‬أنطون‭ ‬كوبيل‭ ‬الذي‭ ‬يدير‭ ‬شركة‭ ‬كاروباص‭ ‬التي‭ ‬تنتج‭ ‬أثاثا‭ ‬غير‭ ‬تقليدي‭ ‬للأطفال‭ ‬نفى‭ ‬أي‭ ‬دلالات‭ ‬سياسية‭ ‬وهو‭ ‬يتحدث‭ ‬بجانب‭ ‬السرير‭ ‬ذي‭ ‬الألوان‭ ‬المموهة‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬صنعه‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬القاذفة‭ ‬بوك‭ ‬ذاتية‭ ‬الدفع‭.‬

ويحمل‭ ‬السرير‭ ‬الذي‭ ‬يباع‭ ‬بسعر‭ ‬11‭ ‬ألف‭ ‬روبل‭ (‬176.78‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬مركز‭ ‬تسوق‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬بطرسبرج‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬روسيا‭ ‬نجمة‭ ‬حمراء‭ ‬والألوان‭ ‬الثلاثة‭ ‬لعلم‭ ‬روسيا‭ (‬الأبيض‭ ‬والأحمر‭ ‬والأزرق‭). ‬لكن‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬بوك‮»‬‭ ‬كتبت‭ ‬على‭ ‬السرير‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬المدافع‮»‬‭ ‬لاحتواء‭ ‬غضب‭ ‬المستهلكين‭.‬

وقال‭ ‬كوبيل‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬كتب‭ ‬كثيرون‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يرتبط‭ ‬بالوضع‭ ‬في‭ ‬دونباس‭ (‬المنطقة‭ ‬الانفصالية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭) ‬وبإسقاط‭ ‬الطائرة‭ ‬وبأمور‭ ‬أخرى‭ ‬مروعة‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬ما‭ ‬نفكر‭ ‬فيه‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬تصميم‭ ‬السرير‭ ‬حظي‭ ‬بشعبية‭ ‬بين‭ ‬العملاء‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬ببساطة‭ ‬مركبة‭ ‬عسكرية‭ ‬تبدو‭ ‬لطيفة‭ ‬حقا‭. ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬نفهم‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬بعضها‭ ‬ونقدر‭ ‬اهتمامهم‭ ‬بذلك‭.‬‮»‬