الملك المحبوب يعود الى قصره في نعش

– October 14, 2016

بانكوك‭- ‬رويترز‭-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ : ‬شقت‭ ‬سيارة‭ ‬نقل‭ ‬الموتى‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬جثمان‭ ‬ملك‭ ‬تايلاند‭ ‬الراحل‭ ‬بوميبون‭ ‬أدولياديج‭ ‬طريقها‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬القصر‭ ‬الملكي‭ ‬فيما‭ ‬اصطف‭ ‬ألوف‭ ‬التايلانديين‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الطريق‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬إلقاء‭ ‬نظرة‭ ‬أخيرة‭ ‬على‭ ‬ملكهم‭ ‬المحبوب‭. ‬وكان‭ ‬الملك‭ ‬بوميبون‭ ‬أطول‭ ‬ملوك‭ ‬العالم‭ ‬مكوثا‭ ‬على‭ ‬العرش‭ ‬وحظي‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬أثناء‭ ‬ملكه‭ ‬الذي‭ ‬امتد‭ ‬70‭ ‬عاما‭. ‬وقد‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬بانكوك‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬88‭ ‬عاما‭.‬كان‭ ‬الملك‭ ‬قد‭ ‬تدخل‭ ‬لتهدئة‭ ‬أزمات‭ ‬عديدة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬بقائه‭ ‬على‭ ‬العرش‭ ‬ويشعر‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬تايلاند‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬المستقبل‭ ‬مع‭ ‬غيابه‭. ‬وظل‭ ‬الجيش‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬السلطة‭ ‬إثر‭ ‬انقلاب‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬يتذرع‭ ‬لعقود‭ ‬بواجبه‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النظام‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬تبرير‭ ‬تدخله‭ ‬في‭ ‬السياسة‭.‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬برايوت‭ ‬تشان‭ ‬أوتشا‭ ‬زعيم‭ ‬الحكومة‭ ‬العسكرية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إنه‭ ‬يولي‭ ‬الأهمية‭ ‬القصوى‭ ‬للأمن‭ ‬وإنه‭ ‬أمر‭ ‬بنشر‭ ‬قوات‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭.‬وشددت‭ ‬إجراءات‭ ‬الأمن‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الحي‭ ‬القديم‭ ‬في‭ ‬بانكوك‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬قصورا‭ ‬ومعابد‭ ‬ووزارات‭ ‬وانتشر‭ ‬الجنود‭ ‬عند‭ ‬نقاط‭ ‬التفتيش‭ ‬والمباني‭ ‬الحكومية‭ ‬وتقاطعات‭ ‬الطرق‭.‬كان‭ ‬الملك‭ ‬يعاني‭ ‬اعتلالا‭ ‬في‭ ‬صحته‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬لكن‭ ‬وفاته‭ ‬أحدثت‭ ‬صدمة‭ ‬في‭ ‬تايلاند‭ ‬وعمت‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الحزن‭ ‬بين‭ ‬سكانها‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬67‭ ‬مليونا‭.‬واتشح‭ ‬معظم‭ ‬سكان‭ ‬العاصمة‭ ‬والبلدات‭ ‬المختلفة‭ ‬بالسواد‭ ‬لكن‭ ‬ظلت‭ ‬المكاتب‭ ‬والمتاجر‭ ‬تعمل‭ ‬كالمعتاد‭.‬وأعلن‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬يوم‭ ‬عطلة‭ ‬بالمكاتب‭ ‬الحكومية‭ ‬حدادا‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬الملك‭ ‬لكن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬استمر‭ ‬كالمعتاد‭.‬و‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬تايلاند‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الاغنى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بفضل‭ ‬العقارات‭ ‬الملكية‭ ‬ولكن‭ ‬خصوصا‭ ‬بفضل‭ ‬ذراعها‭ ‬المالية‭ ‬‮«‬مكتب‭ ‬ممتلكات‭ ‬التاج‮»‬‭.‬وسيمتلك‭ ‬العاهل‭ ‬الجديد،‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬الملك‭ ‬بوميبول‭ ‬الخميس‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬اقوى‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بسدس‭ ‬اجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬الداخلي‭ ‬للبلاد‭.- ‬ما‭ ‬هو‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬مكتب‭ ‬ممتلكات‭ ‬التاج»؟هذه‭ ‬الهيئة‭ ‬انشئت‭ ‬في‭ ‬1936‭ ‬بعيد‭ ‬الغاء‭ ‬الحكم‭ ‬الملكي‭ ‬المطلق‭ ‬وكانت‭ ‬تشرف‭ ‬عليها‭ ‬اولا‭ ‬الحكومة‭ ‬المدنية‭. ‬في‭ ‬1948،‭ ‬تغير‭ ‬وضعها‭ ‬واصحبة‭ ‬كيان‭ ‬قانوني‭ ‬كامل‭.‬وانتقلت‭ ‬حينذاك‭ ‬اي‭ ‬بعيد‭ ‬اعتلاء‭ ‬الملك‭ ‬بوميبول‭ ‬العرش،‭ ‬الى‭ ‬سيطرة‭ ‬الاسرة‭ ‬الملكية‭.‬والمؤسسات‭ ‬التابعة‭ ‬‮«‬لمكتب‭ ‬ممتلكات‭ ‬التاج‮»‬‭ ‬معفية‭ ‬من‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬وعلى‭ ‬الشركات‭. ‬ويتمثل‭ ‬التدخل‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬بمقعد‭ ‬يشغله‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬المكتب‭.- ‬كم‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬ثروته؟«مكتب‭ ‬ممتلكات‭ ‬التاج‮»‬‭ ‬ليس‭ ‬ملزما‭ ‬نشر‭ ‬اي‭ ‬ارقام‭. ‬لكن‭ ‬دراسة‭ ‬اجريت‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاستاذ‭ ‬الجامعي‭ ‬التايلاندي‭ ‬بروفانت‭ ‬اويانونت‭ ‬وتستند‭ ‬الى‭ ‬الحصص‭ ‬التي‭ ‬تملكها‭ ‬هذه‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬وعقاراتها،‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬قيمة‭ ‬مجموع‭ ‬ما‭ ‬تملكه‭ ‬يبلغ‭ ‬59‭,‬4‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.. ‬اي‭ ‬سدس‭ ‬اجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬الداخلي‭ ‬للبلاد‭.‬ويملك‭ ‬‮«‬مكتب‭ ‬ممتلكات‭ ‬التاج‮»‬‭ ‬حصصا‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الاشغال‭ ‬العامة‭ ‬والمصارف‭ ‬والكيمياء‭ ‬والتأمين‭ ‬والعقارات‭. ‬وابرز‭ ‬مساهماته‭ ‬موظفة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬الاسمنت‭ ‬‮«‬سيام‭ ‬سيمنت‭ ‬غروب‮»‬‭ (‬32‭ ‬بالمئة‭) ‬ومصر‭ ‬‮«‬سيام‭ ‬كومرشال‭ ‬بنك‮»‬‭ (‬23‭ ‬بالمئة‭).‬كما‭ ‬تمتلك‭ ‬هذه‭ ‬الهيئة‭ ‬ثلث‭ ‬اراضي‭ ‬بانكوك‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬التاريخي‭ ‬والحي‭ ‬الصيني‭ ‬وعلى‭ ‬طول‭ ‬المحاور‭ ‬الرئيسية‭ ‬للطرق‭.‬وتراوح‭ ‬عائدات‭ ‬المكتب‭ ‬المعفية‭ ‬من‭ ‬الضرائب،‭ ‬حول‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬سنويا،‭ ‬حسب‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬للهيئة‭.‬وبين‭ ‬ما‭ ‬يملكه‭ ‬من‭ ‬عقارات،‭ ‬هناك‭ ‬33‭ ‬بالمئة‭ ‬مؤجرة‭ ‬لمقارات‭ ‬حكومية‭ ‬و7‭ ‬بالمئة‭ ‬لمبان‭ ‬تجارية‭ ‬و58‭ ‬بالمئة‭ ‬لملاك‭ ‬صغار‭ .‬

‭- ‬مجموعة‭ ‬لا‭ ‬تكف‭ ‬عن‭ ‬التوسع‭ ‬تضم‭ ‬المجموعة‭ ‬اليوم‭ ‬1200‭ ‬موظف،‭ ‬وهي‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬عما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬1998‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭ ‬فيها‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬ال735‭.‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬ركز‭ ‬‮«‬مكتب‭ ‬ممتلكات‭ ‬التاج‮»‬‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬قطاعي‭ ‬الصناعة‭ ‬والخدمات‭ ‬وكذلك‭ ‬السياحة‭. ‬وقد‭ ‬اضرت‭ ‬به‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬الازمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬1997‭ ‬واعيدت‭ ‬هيكلته‭ ‬خصوصا‭ ‬بفضل‭ ‬تقديم‭ ‬قروض‭ ‬بفوائد‭ ‬مخفضة‭. – ‬كيف‭ ‬تستخدم‭ ‬هذه‭ ‬الثروة؟حسب‭ ‬القانون،‭ ‬يمكن‭ ‬للملك‭ ‬ان‭ ‬يتصرف‭ ‬بعائدات‭ ‬المكتب‭ ‬ويعين‭ ‬مديرا‭ ‬له‭.‬تستخدم‭ ‬الاموال‭ ‬لنفقات‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬ولتمويل‭ ‬ظهور‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬الاماكن‭ ‬العامة‭ ‬ولصيانة‭ ‬القصور‭.‬‭ ‬وكل‭ ‬النفقات‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬توقيع‭ ‬الملك‭ ‬والملك‭ ‬فقط‭ (‬لا‭ ‬يملك‭ ‬اي‭ ‬وصي‭ ‬صلاحية‭ ‬التوقيع‭).‬لكن‭ ‬الوضع‭ ‬لا‭ ‬يتسم‭ ‬بالشفافية‭. ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمكتب‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬في‭ ‬سيرة‭ ‬رسمية‭ ‬للملك‭ ‬لتبرير‭ ‬غياب‭ ‬الشفافية‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الجهل‭ ‬يولد‭ ‬الشك‭. ‬لكن‭ ‬الفضول‭ ‬المفرط‭ ‬يمكنه‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬اعتقد،‭ ‬ضرب‭ ‬علاقة‭ ‬جيدة‭ ‬ومبنية‭ ‬على‭ ‬الثقة‮»‬‭. ‬يضاف‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬انه‭ ‬يتم‭ ‬اقتطاع‭ ‬مبلغ‭ ‬من‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬للملك‭ ‬وعائلته‭.‬