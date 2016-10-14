الملك المحبوب يعود الى قصره في نعش
بانكوك- رويترز-أ ف ب : شقت سيارة نقل الموتى التي تحمل جثمان ملك تايلاند الراحل بوميبون أدولياديج طريقها من المستشفى بعد ظهر الجمعة إلى القصر الملكي فيما اصطف ألوف التايلانديين على جانبي الطريق على أمل إلقاء نظرة أخيرة على ملكهم المحبوب. وكان الملك بوميبون أطول ملوك العالم مكوثا على العرش وحظي بشعبية كبيرة أثناء ملكه الذي امتد 70 عاما. وقد توفي في مستشفى في بانكوك أمس الخميس عن 88 عاما.كان الملك قد تدخل لتهدئة أزمات عديدة خلال فترة بقائه على العرش ويشعر كثير من أبناء تايلاند بالقلق من المستقبل مع غيابه. وظل الجيش الذي تولى السلطة إثر انقلاب في 2014 يتذرع لعقود بواجبه في الدفاع عن النظام الملكي في تبرير تدخله في السياسة.وقال رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا زعيم الحكومة العسكرية أمس الخميس إنه يولي الأهمية القصوى للأمن وإنه أمر بنشر قوات إضافية في مختلف أنحاء البلاد.وشددت إجراءات الأمن اليوم الجمعة في الحي القديم في بانكوك الذي يضم قصورا ومعابد ووزارات وانتشر الجنود عند نقاط التفتيش والمباني الحكومية وتقاطعات الطرق.كان الملك يعاني اعتلالا في صحته منذ سنوات لكن وفاته أحدثت صدمة في تايلاند وعمت حالة من الحزن بين سكانها البالغ عددهم 67 مليونا.واتشح معظم سكان العاصمة والبلدات المختلفة بالسواد لكن ظلت المكاتب والمتاجر تعمل كالمعتاد.وأعلن مجلس الوزراء يوم عطلة بالمكاتب الحكومية حدادا على وفاة الملك لكن العمل في سوق الأوراق المالية وغيرها من المؤسسات المالية استمر كالمعتاد.و العائلة الملكية في تايلاند واحدة من الاغنى في العالم بفضل العقارات الملكية ولكن خصوصا بفضل ذراعها المالية «مكتب ممتلكات التاج».وسيمتلك العاهل الجديد، بعد وفاة الملك بوميبول الخميس واحدة من اقوى المجموعات في البلاد تقدر قيمتها بسدس اجمالي الناتج الداخلي للبلاد.- ما هو وضع «مكتب ممتلكات التاج»؟هذه الهيئة انشئت في 1936 بعيد الغاء الحكم الملكي المطلق وكانت تشرف عليها اولا الحكومة المدنية. في 1948، تغير وضعها واصحبة كيان قانوني كامل.وانتقلت حينذاك اي بعيد اعتلاء الملك بوميبول العرش، الى سيطرة الاسرة الملكية.والمؤسسات التابعة «لمكتب ممتلكات التاج» معفية من الضريبة على الدخل وعلى الشركات. ويتمثل التدخل الوحيد من قبل الحكومة بمقعد يشغله وزير المالية في مجلس ادارة المكتب.- كم تبلغ قيمة ثروته؟«مكتب ممتلكات التاج» ليس ملزما نشر اي ارقام. لكن دراسة اجريت في 2014 من قبل الاستاذ الجامعي التايلاندي بروفانت اويانونت وتستند الى الحصص التي تملكها هذه الهيئة في عدد من الشركات الكبرى وعقاراتها، تشير الى ان قيمة مجموع ما تملكه يبلغ 59,4 مليار دولار.. اي سدس اجمالي الناتج الداخلي للبلاد.ويملك «مكتب ممتلكات التاج» حصصا في قطاعات الاشغال العامة والمصارف والكيمياء والتأمين والعقارات. وابرز مساهماته موظفة في شركة الاسمنت «سيام سيمنت غروب» (32 بالمئة) ومصر «سيام كومرشال بنك» (23 بالمئة).كما تمتلك هذه الهيئة ثلث اراضي بانكوك وخصوصا في الوسط التاريخي والحي الصيني وعلى طول المحاور الرئيسية للطرق.وتراوح عائدات المكتب المعفية من الضرائب، حول 300 مليون دولار سنويا، حسب الموقع الالكتروني للهيئة.وبين ما يملكه من عقارات، هناك 33 بالمئة مؤجرة لمقارات حكومية و7 بالمئة لمبان تجارية و58 بالمئة لملاك صغار .
- مجموعة لا تكف عن التوسع تضم المجموعة اليوم 1200 موظف، وهي زيادة كبيرة عما كانت عليه في 1998 عندما كان عدد العاملين فيها لا يتجاوز ال735.بعد الحرب العالمية الثانية، ركز «مكتب ممتلكات التاج» على نمو قطاعي الصناعة والخدمات وكذلك السياحة. وقد اضرت به بشكل كبير الازمة الاقتصادية في 1997 واعيدت هيكلته خصوصا بفضل تقديم قروض بفوائد مخفضة. – كيف تستخدم هذه الثروة؟حسب القانون، يمكن للملك ان يتصرف بعائدات المكتب ويعين مديرا له.تستخدم الاموال لنفقات العائلة الملكية ولتمويل ظهور الملك في الاماكن العامة ولصيانة القصور. وكل النفقات تحتاج الى توقيع الملك والملك فقط (لا يملك اي وصي صلاحية التوقيع).لكن الوضع لا يتسم بالشفافية. قال المدير العام للمكتب في 2011 في سيرة رسمية للملك لتبرير غياب الشفافية ان «الجهل يولد الشك. لكن الفضول المفرط يمكنه على ما اعتقد، ضرب علاقة جيدة ومبنية على الثقة». يضاف الى كل ذلك انه يتم اقتطاع مبلغ من ميزانية الدولة كل سنة للملك وعائلته.