رحيل الشاعر المصري فاروق شوشة الشهير ببرنامج لغتنا الجميلة

– October 14, 2016

القاهرة‭- ‬الزمان‭ -(‬رويترز‭) – ‬ودعت‭ ‬مصر‭ ‬الشاعر‭ ‬والإذاعي‭ ‬فاروق‭ ‬شوشة‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬80‭ ‬عاما‭ ‬تاركا‭ ‬خلفه‭ ‬إرثا‭ ‬ثقافيا‭ ‬ثريا‭ ‬تراكم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقود‭ ‬وشكل‭ ‬وجدان‭ ‬معاصريه‭ ‬وأجيال‭ ‬تتلمذت‭ ‬على‭ ‬يديه‭.‬ونعاه‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬المصري‭ ‬حلمي‭ ‬النمنم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬كان‭ ‬شاعرا‭ ‬كبيرا‭ ‬ومعلما‭ ‬عظيما‭ ‬تربى‭ ‬على‭ ‬يديه‭ ‬ملايين‭ ‬المصريين‭ ‬والعرب‭.‬‮»‬وأضاف‭ ‬‮«‬كان‭ ‬صاحب‭ ‬مشوار‭ ‬أدبي‭ ‬طويل‭ ‬تم‭ ‬تتويجه‭ ‬بأرفع‭ ‬جائزة‭ ‬أدبية‭ ‬وهي‭ ‬جائزة‭ ‬النيل‭ ‬في‭ ‬الآداب‭.‬‮»‬‭.‬و‭ ‬نعاه‭ ‬مجمع‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬وكثير‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬والأدباء‭ ‬والإعلاميين‭ ‬العرب‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬السعودي‭ ‬سلمان‭ ‬العودة‭ ‬والكاتب‭ ‬الإماراتي‭ ‬حمد‭ ‬الحمادي‭ ‬والكاتب‭ ‬المصري‭ ‬يوسف‭ ‬القعيد‭ ‬والشاعر‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬أبو‭ ‬سنة‭ ‬ووزير‭ ‬الثقافة‭ ‬المصري‭ ‬السابق‭ ‬جابر‭ ‬عصفور‭.‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬أقارب‭ ‬شوشة‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬تشييع‭ ‬جثمان‭ ‬الشاعر‭ ‬الراحل‭ ‬اليوم‭ ‬ودفنه‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬رأسه‭ ‬بمحافظة‭ ‬دمياط‭. ‬ولد‭ ‬شوشة‭ ‬عام‭ ‬1936‭ ‬بقرية‭ ‬الشعراء‭ ‬إحدى‭ ‬قرى‭ ‬دمياط‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬شمال‭ ‬مصر‭ ‬وتخرج‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬دار‭ ‬العلوم‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬عام‭ ‬1956‭. ‬ التحق‭ ‬بالإذاعة‭ ‬المصرية‭ ‬عام‭ ‬1958‭ ‬وتدرج‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تولى‭ ‬رئاسة‭ ‬الإذاعة‭ ‬في‭ ‬1994‭ ‬ومن‭ ‬أشهر‭ ‬برامجه‭ (‬لغتنا‭ ‬الجميلة‭) ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬تقديمه‭ ‬عام‭ ‬1967‭.‬وفي‭ ‬التلفزيون‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬قدم‭ ‬برنامج‭ (‬أمسية‭ ‬ثقافية‭) ‬الذي‭ ‬استضاف‭ ‬خلاله‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المثقفين‭ ‬والأدباء‭ ‬والمفكرين‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬توفيق‭ ‬الحكيم‭ ‬ويوسف‭ ‬إدريس‭ ‬ونجيب‭ ‬محفوظ‭ ‬وأمل‭ ‬دنقل‭ ‬وعبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الأبنودي‭.‬اتسمت‭ ‬أشعاره‭ ‬بالدفء‭ ‬والرومانسية‭ ‬كما‭ ‬اتسمت‭ ‬كلماتها‭ ‬بالبساطة‭ ‬والعذوبة‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬المفردات‭ ‬وفصاحتها‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أشد‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬ومن‭ ‬أشهر‭ ‬دواوينه‭ (‬إلى‭ ‬مسافرة‭) ‬و‭(‬لؤلؤة‭ ‬في‭ ‬القلب‭) ‬و‭(‬سيدة‭ ‬الماء‭) ‬و‭(‬وقت‭ ‬لاقتناص‭ ‬الوقت‭) ‬و‭(‬الجميلة‭ ‬تنزل‭ ‬إلى‭ ‬النهر‭) ‬و‭(‬النيل‭ ‬يسأل‭ ‬عن‭ ‬وليفته‭) ‬و‭(‬أحبك‭ ‬حتى‭ ‬البكاء‭) .‬

شغل‭ ‬شوشة‭ ‬عدة‭ ‬مناصب‭ ‬منها‭ ‬عضو‭ ‬مجمع‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬وعضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشعر‭ ‬بالمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للثقافة‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬النصوص‭ ‬باتحاد‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزيون‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬يلقي‭ ‬محاضرات‭ ‬في‭ ‬الأدب‭ ‬العربي‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭.‬كرمته‭ ‬دول‭ ‬ومهرجانات‭ ‬ومؤتمرات‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬وخارجها‭ ‬وكانت‭ ‬آخر‭ ‬الجوائز‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬جائزة‭ ‬النيل‭ ‬في‭ ‬الآداب‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬حزيران‭ ‬الماضي‭ ‬وهي‭ ‬أبرز‭ ‬جائزة‭ ‬سنوية‭ ‬تمنحها‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ .‬