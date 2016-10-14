رحيل الشاعر المصري فاروق شوشة الشهير ببرنامج لغتنا الجميلة
القاهرة- الزمان -(رويترز) – ودعت مصر الشاعر والإذاعي فاروق شوشة الذي توفي فجر الجمعة عن 80 عاما تاركا خلفه إرثا ثقافيا ثريا تراكم على مدى عقود وشكل وجدان معاصريه وأجيال تتلمذت على يديه.ونعاه وزير الثقافة المصري حلمي النمنم في بيان قائلا «كان شاعرا كبيرا ومعلما عظيما تربى على يديه ملايين المصريين والعرب.»وأضاف «كان صاحب مشوار أدبي طويل تم تتويجه بأرفع جائزة أدبية وهي جائزة النيل في الآداب.».و نعاه مجمع اللغة العربية بالقاهرة وكثير من الكتاب والأدباء والإعلاميين العرب من بينهم السعودي سلمان العودة والكاتب الإماراتي حمد الحمادي والكاتب المصري يوسف القعيد والشاعر المصري محمد إبراهيم أبو سنة ووزير الثقافة المصري السابق جابر عصفور.وقال أحد أقارب شوشة لرويترز إن من المقرر تشييع جثمان الشاعر الراحل اليوم ودفنه في مسقط رأسه بمحافظة دمياط. ولد شوشة عام 1936 بقرية الشعراء إحدى قرى دمياط في أقصى شمال مصر وتخرج في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام 1956. التحق بالإذاعة المصرية عام 1958 وتدرج في الوظائف إلى أن تولى رئاسة الإذاعة في 1994 ومن أشهر برامجه (لغتنا الجميلة) الذي بدأ في تقديمه عام 1967.وفي التلفزيون كان من أبرز ما قدم برنامج (أمسية ثقافية) الذي استضاف خلاله عددا كبيرا من المثقفين والأدباء والمفكرين من بينهم توفيق الحكيم ويوسف إدريس ونجيب محفوظ وأمل دنقل وعبد الرحمن الأبنودي.اتسمت أشعاره بالدفء والرومانسية كما اتسمت كلماتها بالبساطة والعذوبة مع الحفاظ على قوة المفردات وفصاحتها إذ كان من أشد المدافعين عن اللغة العربية ومن أشهر دواوينه (إلى مسافرة) و(لؤلؤة في القلب) و(سيدة الماء) و(وقت لاقتناص الوقت) و(الجميلة تنزل إلى النهر) و(النيل يسأل عن وليفته) و(أحبك حتى البكاء) .
شغل شوشة عدة مناصب منها عضو مجمع اللغة العربية في مصر وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة ورئيس لجنة النصوص باتحاد الإذاعة والتلفزيون كما كان يلقي محاضرات في الأدب العربي بالجامعة الأمريكية في القاهرة.كرمته دول ومهرجانات ومؤتمرات كثيرة في مصر وخارجها وكانت آخر الجوائز التي حصل عليها جائزة النيل في الآداب في يونيو حزيران الماضي وهي أبرز جائزة سنوية تمنحها مصر في مجال الثقافة والفنون .