خلل جديد في نظام الكمبيوتر يؤخر رحلات اكبر خطوط أمريكية
باريس -(رويترز) – تقطعت السبل بآلاف الركاب في مطارات متفرقة بالعالم بعد عطل في نظام الكمبيوتر تسبب في توقف مؤقت لرحلات طائرات شركة الخطوط الجوية المتحدة (يونايتد إيرلاينز).
وجاء الخلل الجديد بعد سلسلة أعطال أثرت أيضا على شركات منافسة في قطاع الطيران.
وقالت الشركة الأمريكية في بيان على حسابها على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الخميس «واجهنا الليلة مسألة تتعلق بنظام الإبلاغ بالأوزان وهو ما سبب تأخيرا في الرحلات على نطاق واسع.»
وتابعت «تمكنا من حل المسألة ونعمل على نقل العملاء لوجهاتهم بأسرع ما يمكن ونعتذر عن أي إزعاج.» وقال ركاب إنهم اضطروا للانتظار على متن الطائرات أو داخل صالات الانتظار مع تأخر رحلاتهم لساعات. وفي باريس قال مراسل رويترز صباح اليوم الجمعة إن ركابا اشتكوا من طول صفوف التفتيش للركاب المتجهين إلى نيويورك. وقالت الشركة إنه أمكن حل المشكلة الساعة الثالثة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0700 بتوقيت جرينتش). وهذا ثالث خلل في نظام الكمبيوتر تواجهه شركة يونايتد كونتننتال هولدنجز في الشهور الأخيرة وهو الأحدث في سلسلة مشاكل اختبرت التعويل على التكنولوجيا في شركات من أكبر شركات الطيران في العالم.