خلل جديد في نظام الكمبيوتر يؤخر رحلات اكبر خطوط أمريكية

– October 14, 2016

باريس‭ -(‬رويترز‭) – ‬تقطعت‭ ‬السبل‭ ‬بآلاف‭ ‬الركاب‭ ‬في‭ ‬مطارات‭ ‬متفرقة‭ ‬بالعالم‭ ‬بعد‭ ‬عطل‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬توقف‭ ‬مؤقت‭ ‬لرحلات‭ ‬طائرات‭ ‬شركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬المتحدة‭ (‬يونايتد‭ ‬إيرلاينز‭).‬

وجاء‭ ‬الخلل‭ ‬الجديد‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬أعطال‭ ‬أثرت‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬منافسة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭.‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬متأخرة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬واجهنا‭ ‬الليلة‭ ‬مسألة‭ ‬تتعلق‭ ‬بنظام‭ ‬الإبلاغ‭ ‬بالأوزان‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سبب‭ ‬تأخيرا‭ ‬في‭ ‬الرحلات‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭.‬‮»‬

وتابعت‭ ‬‮«‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬حل‭ ‬المسألة‭ ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬العملاء‭ ‬لوجهاتهم‭ ‬بأسرع‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬ونعتذر‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬إزعاج‭.‬‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬ركاب‭ ‬إنهم‭ ‬اضطروا‭ ‬للانتظار‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرات‭ ‬أو‭ ‬داخل‭ ‬صالات‭ ‬الانتظار‭ ‬مع‭ ‬تأخر‭ ‬رحلاتهم‭ ‬لساعات‭. ‬وفي‭ ‬باريس‭ ‬قال‭ ‬مراسل‭ ‬رويترز‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬ركابا‭ ‬اشتكوا‭ ‬من‭ ‬طول‭ ‬صفوف‭ ‬التفتيش‭ ‬للركاب‭ ‬المتجهين‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭. ‬وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬إنه‭ ‬أمكن‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬صباحا‭ ‬بتوقيت‭ ‬شرق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ (‬0700‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭). ‬وهذا‭ ‬ثالث‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬تواجهه‭ ‬شركة‭ ‬يونايتد‭ ‬كونتننتال‭ ‬هولدنجز‭ ‬في‭ ‬الشهور‭ ‬الأخيرة‭ ‬وهو‭ ‬الأحدث‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬مشاكل‭ ‬اختبرت‭ ‬التعويل‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬