لوقف إراقة الدماء في اليمن: على أوباما أن يقلص الدعم للسعودية

– October 14, 2016

محمد‭ ‬بازي

في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬نفذ‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬أول‭ ‬تحرك‭ ‬عسكري‭ ‬مباشر‭ ‬له‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬للحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬فأطلق‭ ‬صواريخ‭ ‬موجهة‭ ‬دمرت‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬رادار‭ ‬ساحلية‭. ‬وكانت‭ ‬الضربة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجومين‭ ‬صاروخيين‭ ‬فاشلين‭ ‬على‭ ‬مدمرة‭ ‬أمريكية‭ ‬قبلها‭ ‬بأيام‭. ‬ويفترض‭ ‬أن‭ ‬الحوثيين‭ ‬استهدفوا‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بسبب‭ ‬دعمها‭ ‬للسعودية‭ ‬التي‭ ‬تقصف‭ ‬الحوثيين‭ ‬وحلفاءهم‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬مارس‭ ‬آذار‭ ‬2015‭.‬

وتتفاقم‭ ‬التوترات‭ ‬المستعرة‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬أسبوع‭. ‬ففي‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬قصفت‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬تجمعا‭ ‬في‭ ‬عزاء‭ ‬بالعاصمة‭ ‬اليمنية‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬140‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬مئات‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬أدمى‭ ‬هجوم‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭. ‬وبعدها‭ ‬بيومين‭ ‬دعا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بان‭ ‬جي‭ ‬مون‭ ‬لتحقيق‭ ‬دولي‭ ‬بشأن‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬عزاء‭ ‬والد‭ ‬أحد‭ ‬ساسة‭ ‬الحوثيين‭ ‬البارزين‭ ‬يشكل‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭.‬

لكن‭ ‬التحالف‭ ‬السعودي‭ ‬ليس‭ ‬الطرف‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬الذي‭ ‬وُضع‭ ‬تحت‭ ‬المجهر‭ ‬بسبب‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬محتملة‭. ‬فقد‭ ‬أعاد‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المتعمقة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬الرياض‭. ‬فإلى‭ ‬جانب‭ ‬تقديم‭ ‬مساعدة‭ ‬مخابراتية‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬فيما‭ ‬يتصل‭ ‬بإعادة‭ ‬التزود‭ ‬بالوقود‭ ‬ضخت‭ ‬واشنطن‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬قنابل‭ ‬ذكية‭ ‬وقطع‭ ‬غيار‭ ‬لمساعدة‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬حملة‭ ‬القصف‭.‬

وبعد‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬العزاء‭ ‬تعهدت‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬بإجراء‭ ‬‮«‬مراجعة‭ ‬فورية‮»‬‭ ‬لمساعداتها‭ ‬اللوجيستية‭ ‬للتحالف‭ ‬السعودي‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬نيد‭ ‬برايس‭ ‬إن‭ ‬الإدارة‭ ‬‮«‬منزعجة‭ ‬بشدة‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬الهجوم‭ ‬وعلى‭ ‬استعداد‭ ‬لتعديل‭ ‬مستوى‭ ‬دعمها‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬الأمريكي‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬ليس‭ ‬شيكا‭ ‬على‭ ‬بياض‭.‬‮»‬

ويشعر‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬بالفعل‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬للسعوديين‭ -‬ولاسيما‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬الأهداف‭ ‬وإعادة‭ ‬تزويد‭ ‬الطائرات‭ ‬السعودية‭ ‬بالوقود‭ ‬في‭ ‬الجو‭- ‬ستجعل‭ ‬واشنطن‭ ‬متواطئة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭. ‬ويعني‭ ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬توريط‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬ويعني‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬النظرية‭ ‬أن‭ ‬الجنود‭ ‬الأمريكيين‭ ‬قد‭ ‬يكونون‭ ‬عرضة‭ ‬للملاحقة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭. ‬وخاض‭ ‬مسؤولو‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬شهور‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مناقشات‭ ‬بشأن‭ ‬إن‭ ‬كانوا‭ ‬سيمضون‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬أسلحة‭ ‬للسعودية‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬ولم‭ ‬تأبه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وقوى‭ ‬غربية‭ ‬أخرى‭ ‬بانتقادات‭ ‬دولية‭ ‬سابقة‭ ‬للتحركات‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬وفي‭ ‬أغسطس‭ ‬آب‭ ‬وافقت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬صفقة‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭.‬15‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬يشتري‭ ‬بموجبها‭ ‬الجيش‭ ‬السعودي‭ ‬153‭ ‬دبابة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬أبرامز‭ ‬ومئات‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬الآلية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الأسلحة‭ ‬بغرض‭ ‬أن‭ ‬يحل‭ ‬كثير‭ ‬منها‭ ‬محل‭ ‬الأسلحة‭ ‬التي‭ ‬دمرت‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬اليمن‭. (‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الشهر‭ ‬الذي‭ ‬تمت‭ ‬فيه‭ ‬الصفقة‭ ‬قصف‭ ‬التحالف‭ ‬السعودي‭ ‬مدرسة‭ ‬يمنية‭ ‬ومستشفى‭ ‬تديره‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬ومصنعا‭ ‬لإنتاج‭ ‬رقائق‭ ‬البطاطا‭ (‬البطاطس‭) ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬مدنيا‭.) ‬وكانت‭ ‬هذه‭ ‬أحدث‭ ‬صفقة‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬مبيعات‭ ‬أسلحة‭ ‬أبرمتها‭ ‬واشنطن‭ -‬وبدرجة‭ ‬أقل‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭- ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬منذ‭ ‬بدأت‭ ‬حربها‭ ‬التي‭ ‬يقول‭ ‬مسؤولون‭ ‬سعوديون‭ ‬إنها‭ ‬تهدف‭ ‬لإعادة‭ ‬إرساء‭ ‬حكم‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭ ‬الذي‭ ‬أطاح‭ ‬به‭ ‬الحوثيون‭ ‬وحلفاؤهم‭ ‬في‭ ‬2014‭. ‬والصراع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬معقد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬مجموعة‭ ‬متغيرة‭ ‬من‭ ‬التحالفات‭: ‬فالحوثيون‭ ‬الشيعة‭ ‬متحالفون‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬صالح‭ ‬الذي‭ ‬أطيح‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬امتدت‭ ‬انتفاضات‭ ‬الربيع‭ ‬العربي‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭.. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬موالية‭ ‬للرئيس‭ ‬السابق‭. ‬وكان‭ ‬صالح‭ ‬حليفا‭ ‬للسعودية‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬وخاض‭ ‬عدة‭ ‬حروب‭ ‬مع‭ ‬الحوثيين‭. ‬وجاء‭ ‬هادي‭ ‬خلفا‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬2012‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬توسطت‭ ‬فيه‭ ‬الرياض‭. ‬وبحلول‭ ‬أواخر‭ ‬2014‭ ‬سيطر‭ ‬الحوثيون‭ ‬وحلفاؤهم‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬اليمن‭ ‬واتهمهم‭ ‬قادة‭ ‬السعودية‭ ‬بأنهم‭ ‬وكلاء‭ ‬لإيران‭ ‬يهددون‭ ‬حدود‭ ‬المملكة‭ ‬الجنوبية‭. ‬وفي‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬كان‭ ‬اتصال‭ ‬الحوثيين‭ ‬بإيران‭ ‬ضعيفا‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬الآن‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬تعاون‭ ‬أوثق‭ ‬مع‭ ‬طهران‭. ‬واليوم‭ ‬تخلق‭ ‬الحرب‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التطرف‭ ‬وتتيح‭ ‬للمتشددين‭ ‬المرتبطين‭ ‬بتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وتنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬العرب‭ -‬أخطر‭ ‬فروع‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭- ‬تشكيل‭ ‬ملاذات‭ ‬آمنة‭ ‬جديدة‭.‬والتوتر‭ ‬بسبب‭ ‬التحركات‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬خلاف‭ ‬أوسع‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬والرياض‭. ‬ويعتقد‭ ‬السعوديون‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬أوباما‭ ‬تخلت‭ ‬عن‭ ‬حلفائها‭ ‬التقليديين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬المملكة‭ ‬ودول‭ ‬خليجية‭ ‬أخرى‭. ‬وشعر‭ ‬السعوديون‭ ‬تحديدا‭ ‬بالاستياء‭ ‬بسبب‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬أبرم‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والقوى‭ ‬العالمية‭ ‬الكبرى‭ ‬وأدى‭ ‬لرفع‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬عن‭ ‬طهران‭.‬ولتهدئة‭ ‬مخاوف‭ ‬السعودية‭ ‬بشأن‭ ‬إيران‭ ‬زادت‭ ‬إدارة‭ ‬أوباما‭ ‬مبيعات‭ ‬الأسلحة‭ ‬للرياض‭ ‬وحلفاء‭ ‬عرب‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬الخليج‭. ‬ومنذ‭ ‬2010‭ ‬أقر‭ ‬أوباما‭ ‬مبيعات‭ ‬عسكرية‭ ‬أمريكية‭ ‬للسعودية‭ ‬بمبلغ‭ ‬قياسي‭ ‬قدره‭ ‬110‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬وفقا‭ ‬لخدمة‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬الكونجرس‭ ‬الأمريكي‭. ‬وتتضمن‭ ‬المبيعات‭ ‬المقررة‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬إف‭-‬15‭ ‬المقاتلة‭ ‬المتطورة‭ ‬وطائرات‭ ‬الهليكوبتر‭ ‬الأباتشي‭ ‬الهجومية‭ ‬وسفنا‭ ‬حربية‭ ‬وأنظمة‭ ‬دفاع‭ ‬صاروخية‭ ‬ومئات‭ ‬من‭ ‬المركبات‭ ‬المدرعة‭. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬قادة‭ ‬السعودية‭ ‬انتقدوا‭ ‬أوباما‭ ‬‮«‬لتخليه‮»‬‭ ‬عن‭ ‬حلفائه‭ ‬التقليديين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وتحويل‭ ‬دفة‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬باتجاه‭ ‬إيران‭ ‬فإن‭ ‬إدارته‭ ‬باعت‭ ‬أسلحة‭ ‬للمملكة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬رئيس‭ ‬سابق‭.‬وفي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬تأجج‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أيد‭ ‬الكونجرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬بأغلبية‭ ‬ساحقة‭ ‬تجاوز‭ ‬الفيتو‭ ‬الرئاسي‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬يتيح‭ ‬لأقارب‭ ‬من‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬11‭ ‬سبتمبر‭ ‬أيلول‭ ‬2001‭ ‬مقاضاة‭ ‬الحكومة‭ ‬السعودية‭ ‬أمام‭ ‬محاكم‭ ‬أمريكية‭. ‬وسيرفع‭ ‬القانون‭ ‬الحصانة‭ ‬السيادية‭ ‬وسيتيح‭ ‬تحميل‭ ‬القيادة‭ ‬السعودية‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬الهجمات‭ ‬إذا‭ ‬استطاعت‭ ‬أسر‭ ‬الضحايا‭ ‬أن‭ ‬تثبت‭ ‬أن‭ ‬مسؤولين‭ ‬سعوديين‭ ‬لعبوا‭ ‬دروا‭ ‬في‭ ‬المخطط‭. ‬وعلى‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع‭ ‬فإن‭ ‬تزايد‭ ‬إنفاق‭ ‬المملكة‭ ‬العسكري‭ -‬والاستعداد‭ ‬للتعبير‭ ‬علنا‭ ‬عن‭ ‬الغضب‭ ‬تجاه‭ ‬الزعماء‭ ‬الأمريكيين‭- ‬يعكس‭ ‬سياسة‭ ‬خارجية‭ ‬سعودية‭ ‬أكثر‭ ‬جرأة‭ ‬بقيادة‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الجديد‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬ودائرته‭ ‬المقربة‭. ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬عقود‭ ‬كانت‭ ‬السعودية‭ ‬تنتهج‭ ‬سياسة‭ ‬خارجية‭ ‬يوضع‭ ‬جانب‭ ‬كبير‭ ‬منها‭ ‬خلف‭ ‬الأبواب‭ ‬المغلقة‭ ‬وتنتفع‭ ‬من‭ ‬توسع‭ ‬اقتصادي‭ ‬عززته‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬المرتفعة‭. ‬وقاد‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الراحل‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬2015‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أمضى‭ ‬عقدين‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬حربا‭ ‬بالوكالة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ -‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬معارك‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬واليمن‭ ‬والبحرين‭ ‬ولبنان‭- ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬معالم‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬منذ‭ ‬غزت‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬جورج‭ ‬دبليو‭ ‬بوش‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬2003‭.‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬الأمريكي‭ ‬ومحاربة‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وكلاء‭ ‬يعكف‭ ‬سلمان‭ ‬ومستشاروه‭ ‬على‭ ‬قلب‭ ‬النظام‭ ‬القديم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وعين‭ ‬سلمان‭ ‬ابنه‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬وزيرا‭ ‬للدفاع‭ ‬ووليا‭ ‬لولي‭ ‬العهد‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬حملة‭ ‬اليمن‭. ‬وتتمتع‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬بشعبية‭ ‬بين‭ ‬السعوديين‭ ‬رغم‭ ‬التكلفة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتزايد‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬وفي‭ ‬أواخر‭ ‬أغسطس‭ ‬آب‭ ‬قدرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬قتلت‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬وشردت‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬يمني‭.‬هجوم‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬على‭ ‬قاعة‭ ‬العزاء‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬اليمنية‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬للسياسة‭ ‬الأمريكية‭. ‬فمع‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬وارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬المدنيين‭ ‬سيكون‭ ‬لزاما‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬أوباما‭ ‬أن‭ ‬تبرر‭ ‬دعمها‭ ‬للحملة‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تطيل‭ ‬أمد‭ ‬الصراع‭. ‬وحتى‭ ‬إن‭ ‬أحجمت‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬إنهاء‭ ‬ضرباتها‭ ‬الجوية‭ ‬فإنها‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬مواصلة‭ ‬الحرب‭ ‬دون‭ ‬أسلحة‭ ‬ومعلومات‭ ‬ومساعدة‭ ‬لوجيستية‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬فبوسع‭ ‬إدارة‭ ‬أوباما‭ ‬أن‭ ‬توقف‭ ‬نزيف‭ ‬الدم‭ ‬هذا‭. (‬رويترز‭) ‬

أستاذ‭ ‬للصحافة‭ ‬بجامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬ومدير‭ ‬سابق‭ ‬لمكتب‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بصحيفة‭ ‬نيوزداي‭. ‬وهو‭ ‬يعكف‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬كتابة‭ ‬كتاب‭ ‬عن‭ ‬الحروب‭ ‬بالوكالة‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭. ‬والآراء‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المقال‭ ‬آراؤه‭ ‬الشخصية