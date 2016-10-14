نحارب داعش بقوة الإعلام .. وأجبرناه على اعتبارنا ألد أعدائه

– October 14, 2016

حسام‭ ‬عيسى‭ ‬مؤسس‭ ‬حملة‭ ‬الرقة‭ ‬تذبح‭ ‬بصمت‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭): ‬

معسكرات‭ ‬داعشية‭ ‬لتجنيد‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الرقة‭ .. ‬جهاد‭ ‬النكاح‭ ‬أكذوبة‭ ‬كبرى‭ . ‬نمول‭ ‬حملتنا‭ ‬ذاتيا‭ .. ‬وعددنا‭ ‬29‭ ‬شخص‭ ‬فقط

حوار‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة

تعد‭ ‬حملة‭ ‬الرقة‭ ‬تذبح‭ ‬بصمت‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الحملات‭ ‬التي‭ ‬دشنت‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لمواجهة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابي‭ ‬إعلاميا،‭ ‬حيث‭ ‬نجحت‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬فضح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أسرار‭ ‬التنظيم،‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬طريقة‭ ‬تفكيره‭ ‬وتعامله‭ ‬مع‭ ‬المواطنيين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أثر‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬قدرات‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬تجنيد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المؤيدين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬داعش‭ ‬يضع‭ ‬الحملة‭ ‬وأعضائها‭ ‬على‭ ‬رؤوس‭ ‬قوائم‭ ‬الاغتيالات‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وبالفعل‭ ‬قام‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي‭ ‬باغتيال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مؤسس‭ ‬للحملة‭ ‬لدرجة‭ ‬أنه‭ ‬أرسل‭ ‬وفد‭ ‬إرهابي‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬لقتل‭ ‬عضوين‭ ‬بالحملة‭. ‬حسام‭ ‬عيسى،‭ ‬أحد‭ ‬مؤسس‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬خاص‭ ‬يحكي‭ ‬فيه‭ ‬رغم‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يعيشها،‭ ‬تفاصيل‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬الرقة‭ ‬تذبح‭ ‬بصمت‮»‬‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الرقة،‭ ‬ودورها‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابي‭.. ‬فإلى‭ ‬نص‭ ‬الحوار‭.‬

متى‭ ‬جاءت‭ ‬فكرة‭ ‬تأسيس‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬الرقة‭ ‬تذبح‭ ‬بصمت»؟

جاءت‭ ‬فكرة‭ ‬الحملة‭ ‬بعد‭ ‬فراغ‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الاعلامية‭ ‬والمدنية‭ ‬في‭ ‬الرقة‭ ‬وتم‭ ‬اطلاق‭ ‬الحملة‭ ‬بتاريخ‭ ‬16‭/‬4‭/‬2015‭ ‬،‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬التعتيم‭ ‬الاعلامي‭ ‬المفروض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬داعش‭ ‬وترك‭ ‬الجميع‭ ‬للمدينة‭ ‬والمدنيين‭ ‬يواجهون‭ ‬هذا‭ ‬التنظيم‭.‬

كيف‭ ‬بدأت‭ ‬الحرب‭ ‬بينكم‭ ‬وبين‭ ‬هذا‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي؟

بدأت‭ ‬الحرب‭ ‬بأسلوب‭ ‬داعش‭ ‬نفسه‭ ‬وهو‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وحرب‭ ‬الافكار‭ ‬وهذه‭ ‬كانت‭ ‬احدى‭ ‬نقاط‭ ‬قوتنا،‭ ‬وجهنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬للتنظيم‭ ‬من‭ ‬تسريب‭ ‬للأخبار‭ ‬الحصرية،‭ ‬وكشف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الامور‭ ‬مثل‭ ‬اعدام‭ ‬الصحفيين‭ ‬الاجانب‭ ‬واعدام‭ ‬الطيار‭ ‬الاردني‭ ‬والانزالات‭ ‬الجوية‭ ‬الامريكية‭ ‬التي‭ ‬قمنا‭ ‬بتغطيتها‭ ‬‭,‬‭ ‬وايضا‭ ‬كشف‭ ‬التنظيم‭ ‬بشكل‭ ‬اكبر‭ ‬امام‭ ‬العالم‭ ‬ومحاربة‭ ‬فكرة‭ ‬انضمام‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المراهقين‭ ‬اليه‭.‬

حاربتم‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬إعلاميا‭.. ‬فعل‭ ‬تفكرون‭ ‬في‭ ‬حربه‭ ‬حربا‭ ‬مسلحة؟

بالطبع‭ ‬لا‭ ‬نفكر‭ ‬بالتحول‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬المدني‭ ‬والاعلامي‭ ‬إلى‭ ‬الامور‭ ‬العسكرية،‭ ‬نحن‭ ‬ناشطون‭ ‬مدنيون‭ ‬ولا‭ ‬نفضل‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬المواجهة،‭ ‬فهذا‭ ‬ليس‭ ‬أسلوبنا‭ ‬ولا‭ ‬طريقتنا‭.‬

قتل‭ ‬داعش‭ ‬العديد‭ ‬منكم‭ ‬باعتباركم‭ ‬أحد‭ ‬أخطر‭ ‬الأعداء‭ ‬عليهم‭.. ‬فمن‭ ‬هم‭ ‬أبرز‭ ‬شهدائكم‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬اغتيالهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي؟

دفعت‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬الشهيد‭ ‬المعتز‭ ‬بالله‭ ‬ابراهيم،‭ ‬وهو‭ ‬احد‭ ‬مؤسسي‭ ‬الحملة،‭ ‬ثم‭ ‬الشاب‭ ‬ابراهيم‭ ‬عبد‭ ‬القادر،‭ ‬ثم‭ ‬الشهيد‭ ‬احمد‭ ‬الموسى،‭ ‬وثم‭ ‬مخرج‭ ‬افلام‭ ‬الحملة‭ ‬واحد‭ ‬المقربين‭ ‬الشهيد‭ ‬ناجي‭ ‬الجرف،‭ ‬والعديد‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬الذين‭ ‬يدفعون‭ ‬حيواتهم‭ ‬ثمنا‭ ‬لحرية‭ ‬الرقة‭ ‬واستقلالها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي‭.‬

تعيشون‭ ‬في‭ ‬الرقة‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابي‭.. ‬فكيف‭ ‬يعامل‭ ‬هذا‭ ‬التنظيم‭ ‬المدنيين‭ ‬وهل‭ ‬بالفعل‭ ‬توجد‭ ‬حياة‭ ‬فارهة‭ ‬في‭ ‬الرقة‭ ‬كما‭ ‬يصور‭ ‬التنظيم؟

تعامل‭ ‬داعش‭ ‬مع‭ ‬المدنيين‭ ‬سيء‭ ‬جدا،ً‭ ‬فهو‭ ‬يعاملهم‭ ‬كأنهم‭ ‬عبيد‭ ‬ليس‭ ‬لهم‭ ‬حق‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬وهذا‭ ‬نراه‭ ‬بأم‭ ‬أعيننا،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للخدمات،‭ ‬فأنا‭ ‬أؤكد‭ ‬لك‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يدع‭ ‬مجالا‭ ‬للشك،‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أي‭ ‬خدمات‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬مجرد‭ ‬حياة‭ ‬طبيعية‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬تروج‭ ‬الأذرع‭ ‬الإعلامية‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬داعش‮»‬،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لبعض‭ ‬الخدمات‭ ‬والحياة‭ ‬الفارهة‭ ‬فهي‭ ‬مخصصة‭ ‬فقط‭ ‬لمقاتلي‭ ‬وقيادات‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي‭ ‬لا‭ ‬لكل‭ ‬أهالي‭ ‬الرقة‭.‬

هل‭ ‬لداعش‭ ‬دستور‭ ‬في‭ ‬الرقة‭ ‬كالدستور‭ ‬الذي‭ ‬يحكم‭ ‬الدول؟

بالطبع،‭ ‬فلقد‭ ‬وضع‭ ‬الدواعش‭ ‬دستور‭ ‬يحرم‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬تنبثق‭ ‬منه‭ ‬قوانين‭ ‬اشبه‭ ‬بقوانين‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الامور‭ ‬الامنية،‭ ‬فكل‭ ‬شيء‭ ‬ممنوع،‭ ‬وكل‭ ‬تحرك‭ ‬يمثل‭ ‬خيانة‭.‬

كيف‭ ‬تنفذون‭ ‬عملكم‭ ‬البطولي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬رغم‭ ‬تضييقات‭ ‬داعش‭ ‬وإهدارها‭ ‬لدمائكم؟

عملنا‭ ‬مسؤولية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عمل‭,‬‭ ‬مسؤولية‭ ‬وضعناها‭ ‬على‭ ‬عاتقنا‭ ‬لإظهار‭ ‬الصورة‭ ‬الحقيقية‭ ‬لداعش‭ ‬امام‭ ‬العالم‭ ‬وماذا‭ ‬يفعل‭ ‬هذا‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي‭ ‬في‭ ‬الرقة،‭ ‬ونقوم‭ ‬بعملنا‭ ‬هذا‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬مراسلين‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬وريفها‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬يرسلون‭ ‬لنا‭ ‬الأخبار‭ ‬يوميا‭ ‬حتى‭ ‬نضعها‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ ‬بأسره‭ ‬ونفضح‭ ‬كل‭ ‬الممارسات‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬نمر‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدواعش‭.‬

كيف‭ ‬يجند‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابي‭ ‬المدنيين‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬شروط‭ ‬اختياره‭ ‬لجنود؟

تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬يجند‭ ‬المراهقين‭ ‬والاطفال‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬ويركز‭ ‬عليهم‭ ‬بطريقة‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لشروط‭ ‬الانضمام‭ ‬للتنظيم‭ ‬الإرهابي‭ ‬فمن‭ ‬وجهة‭ ‬نظري‭ ‬لا‭ ‬يوحد‭ ‬حاليا‭ ‬شروط‭ ‬كثيرة؛‭ ‬المهم‭ ‬ان‭ ‬يلتزم‭ ‬الشخص‭ ‬بالقتال‭ ‬لصالح‭ ‬التنظيم‭ ‬عندما‭ ‬يطلب‭ ‬منه‭ ‬ذلك‭.‬

هل‭ ‬هناك‭ ‬رواتب‭ ‬خاصة‭ ‬للجنود‭ ‬المنضمين‭ ‬للتنظيم‭ ‬أم‭ ‬الأمر‭ ‬مجاني؟

بالطبع‭ ‬يوجد‭ ‬رواتب‭ ‬كبرى‭ ‬تبدء‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬دولار‭ ‬شهريا‭ ‬وتصل‭ ‬حتى‭ ‬2000‭ ‬دولار،‭ ‬وطبعا‭ ‬الرواتب‭ ‬الكبيرة‭ ‬تذهب‭ ‬للمقاتلين‭ ‬الاجانب‭ ‬كونهم‭ ‬الأكثر‭ ‬خبرة‭ ‬والأكثر‭ ‬شراسة‭ ‬في‭ ‬القتال‭.‬

ما‭ ‬حقيقة‭ ‬وجود‭ ‬معسكرات‭ ‬داعشية‭ ‬للنساء‭ ‬والأطفال‭ ‬خاصة‭ ‬بتجنيدهم؟

نعم‭ ‬يوجد‭ ‬معسكرات‭ ‬خاصة‭ ‬للاطفال‭ ‬لتربيتهم‭ ‬على‭ ‬المنهج‭ ‬الداعش‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬عسكريا‭ ‬حتى‭ ‬يكونوا‭ ‬نواة‭ ‬للتنظيم‭ ‬الإرهابي،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬للنساء،‭ ‬ولم‭ ‬نرصد‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المعسكرات‭.‬

إذا‭ ‬فما‭ ‬هو‭ ‬دور‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬داعش؟

دور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬داعش‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬ملاحقة‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬مخالفة‭ ‬للزي‭ ‬الشرعي‭ ‬أو‭ ‬طريقة‭ ‬السير،‭ ‬وايضا‭ ‬هناك‭ ‬دور‭ ‬هام‭ ‬آخر‭ ‬لهم‭ ‬وهو‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬زوجات‭ ‬للمقاتلين‭ ‬الدواعش‭ ‬الذين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬الزواج‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬رصدتموها‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابي؟

الكثير‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬ارتكبها‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬أهالي‭ ‬الرقة‭ ‬ورصدناها،‭ ‬ولعل‭ ‬أبرزها‭ ‬رجم‭ ‬نساء،‭ ‬ورمي‭ ‬رجال‭ ‬من‭ ‬ابنية‭ ‬عالية،‭ ‬وصلب‭ ‬الكثيرين‭ ‬على‭ ‬الاعمدة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.‬

ما‭ ‬حقيقة‭ ‬وجود‭ ‬جهاد‭ ‬نكاح‭ ‬في‭ ‬داعش؟

كذبة‭ ‬جهاد‭ ‬النكاح‭ ‬كذبة‭ ‬اخترعها‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬وهي‭ ‬غير‭ ‬موجودة،‭ ‬نحن‭ ‬نقول‭ ‬الحق‭ ‬فقط‭ ‬وهذه‭ ‬الشائعة‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬بالمرة‭.‬

كيف‭ ‬ترى‭ ‬القصف‭ ‬الحالي‭ ‬والمستمر‭ ‬لمدينتك‭ ‬الرقة؟‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬داعش؟

في‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة‭ ‬تعاني‭ ‬الرقة‭ ‬من‭ ‬قصف‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬الروسية‭ ‬تحديدا،‭ ‬وللأسف‭ ‬الشديد‭ ‬هذا‭ ‬القصف‭ ‬لا‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬الدواعش‭ ‬بل‭ ‬يستهدف‭ ‬المدنيين‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬وواضح‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الرقة‭ ‬وإصابة‭ ‬الألاف‭ ‬الآخرين‭.‬

كيف‭ ‬تقيمون‭ ‬دور‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬مع‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬سوريا؟

دور‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬جيدا‭ ‬جدا‭ ‬لكن‭ ‬الان‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬نرى‭ ‬يتم‭ ‬المتاجرة‭ ‬بالقضية‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬ولا‭ ‬يدعمها‭ ‬كما‭ ‬يردد،‭ ‬بدليل‭ ‬قيامه‭ ‬باغلاق‭ ‬الحدود‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬نتائج‭ ‬عكسية‭ ‬وسيئة‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬السوريين‭.‬

نشر‭ ‬داعش‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإصدارات‭ ‬حول‭ ‬تحريرهم‭ ‬لمسيحيين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬بدون‭ ‬إيدائهم‭.. ‬فهل‭ ‬هذا‭ ‬حقيقي؟

بالطبع‭ ‬لا،‭ ‬فداعش‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬المسيحيين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬والرقة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬انهم‭ ‬اهل‭ ‬ذمة‭ ‬كما‭ ‬يقولون،‭ ‬وأهل‭ ‬الذمة‭ ‬ممنوع‭ ‬عليهم‭ ‬ان‭ ‬يفعلوا‭ ‬اي‭ ‬شيء‭ ‬يخص‭ ‬دينهم‭ ‬أي‭ ‬ممنوع‭ ‬عليهم‭ ‬التعبد‭ ‬على‭ ‬طريقتهم،‭ ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يدفعوا‭ ‬الجزية‭ ‬أو‭ ‬يدخلوا‭ ‬الإسلام‭ ‬أو‭ ‬تصبح‭ ‬أموالهم‭ ‬وأعراضهم‭ ‬ودمائهم‭ ‬حلال‭ ‬بالنسبة‭ ‬للدواعش‭.‬

نشرتم‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬السرقات‭ ‬في‭ ‬الرقة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.. ‬فما‭ ‬تفاصيل‭ ‬هذا‭ ‬التقرير؟

السرقات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة‭ ‬انتشرت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بعد‭ ‬اغلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬منافذ‭ ‬داعش،‭ ‬ومرور‭ ‬المواطن‭ ‬السوري‭ ‬بأزمة‭ ‬مالية‭ ‬عنيفة‭ ‬نتيجة‭ ‬حصاره‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هذا‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي‭.‬

من‭ ‬وجهة‭ ‬نظرك‭ ‬كيف‭ ‬تتخلص‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬داعش؟

اذا‭ ‬أردنا‭ ‬ان‭ ‬نتخلص‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬أولا‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬الحالي‭ ‬بقياد‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬فهو‭ ‬الارهابي‭ ‬الاول،‭ ‬ويجب‭ ‬علينا‭ ‬أيضا‭ ‬تخليص‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬الاحتلال‭ ‬الروسي‭ ‬والايراني‭.‬

لماذا‭ ‬لم‭ ‬تحرر‭ ‬الرقة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬داعش؟

‭ ‬لم‭ ‬تتحرر‭ ‬الرقة‭ ‬حتى‭ ‬الأن‭ ‬لأن‭ ‬من‭ ‬يدعم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬بقاء‭ ‬الرقة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي،‭ ‬وللعلم‭ ‬توجد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحركات‭ ‬السورية‭ ‬الغير‭ ‬إسلامية‭ ‬تفعل‭ ‬ما‭ ‬تفعله‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬تهجير‭ ‬للسكان‭ ‬وحرق‭ ‬منازلهم‭ ‬كقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬عدا‭ ‬الجيش‭ ‬الحر‭ ‬الممثل‭ ‬الشرعى‭ ‬الوحيد‭ ‬للسوريين‭ ‬فهو‭ ‬غير‭ ‬مدعوم‭ ‬من‭ ‬أى‭ ‬طرف‭ ‬

كم‭ ‬عدد‭ ‬أعضاء‭ ‬حملة‭ ‬الرقة‭ ‬تذبح‭ ‬بصمت‭ ‬ومن‭ ‬يمولها؟

لا‭ ‬يوجد‭ ‬من‭ ‬يمّول‭ ‬الحملة‭ ‬بتاتا،‭ ‬نحن‭ ‬تمويل‭ ‬ذاتي،‭ ‬وعدد‭ ‬اعضائنا‭ ‬29‭ ‬شخص‭.‬

أخيرا‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬رسالتك‭ ‬للعالم‭ ‬العربي؟

رسالتي‭ ‬للعالم‭ ‬العربي،‭ ‬أقول‭: ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬ان‭ ‬يعلم‭ ‬ان‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬للسوريين،‭ ‬لا‭ ‬لمهاجرين‭ ‬داعش‭ ‬وغيرهم،‭ ‬ولا‭ ‬لمقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬للروس،‭ ‬ومهما‭ ‬طال‭ ‬الوقت‭ ‬ستعود‭ ‬سوريا‭ ‬لأهلها،‭ ‬وأقول‭ ‬لهم‭ ‬أيضا‭: ‬وقوفكم‭ ‬على‭ ‬الحياد‭ ‬ليس‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬الحق‭ ‬شيء،‭ ‬نحن‭ ‬اهلكم‭ ‬وانتم‭ ‬اهلنا،‭ ‬ساعدوا‭ ‬السوريين‭ ‬وادعموا‭ ‬الجيش‭ ‬الحر‭ ‬لتكون‭ ‬نهاية‭ ‬الظلاميين‭ ‬على‭ ‬يده‭.‬