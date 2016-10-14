نحارب داعش بقوة الإعلام .. وأجبرناه على اعتبارنا ألد أعدائه
حسام عيسى مؤسس حملة الرقة تذبح بصمت لـ (الزمان):
معسكرات داعشية لتجنيد الأطفال في الرقة .. جهاد النكاح أكذوبة كبرى . نمول حملتنا ذاتيا .. وعددنا 29 شخص فقط
حوار- مصطفى عمارة
تعد حملة الرقة تذبح بصمت السورية من أهم الحملات التي دشنت في سوريا لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي إعلاميا، حيث نجحت الحملة في فضح العديد من أسرار التنظيم، والكشف عن طريقة تفكيره وتعامله مع المواطنيين، الأمر الذي أثر بشدة على قدرات التنظيم في تجنيد المزيد من المؤيدين، الأمر الذي جعل داعش يضع الحملة وأعضائها على رؤوس قوائم الاغتيالات في سوريا، وبالفعل قام التنظيم الإرهابي باغتيال أكثر من مؤسس للحملة لدرجة أنه أرسل وفد إرهابي إلى تركيا لقتل عضوين بالحملة. حسام عيسى، أحد مؤسس الحملة في حوار خاص يحكي فيه رغم الظروف الصعبة التي يعيشها، تفاصيل حملة «الرقة تذبح بصمت» الموجودة في الرقة، ودورها الكبير في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.. فإلى نص الحوار.
متى جاءت فكرة تأسيس حملة «الرقة تذبح بصمت»؟
جاءت فكرة الحملة بعد فراغ كبير من الناحية الاعلامية والمدنية في الرقة وتم اطلاق الحملة بتاريخ 16/4/2015 ، رداً على التعتيم الاعلامي المفروض من قبل داعش وترك الجميع للمدينة والمدنيين يواجهون هذا التنظيم.
كيف بدأت الحرب بينكم وبين هذا التنظيم الإرهابي؟
بدأت الحرب بأسلوب داعش نفسه وهو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحرب الافكار وهذه كانت احدى نقاط قوتنا، وجهنا الكثير من الضربات للتنظيم من تسريب للأخبار الحصرية، وكشف الكثير من الامور مثل اعدام الصحفيين الاجانب واعدام الطيار الاردني والانزالات الجوية الامريكية التي قمنا بتغطيتها , وايضا كشف التنظيم بشكل اكبر امام العالم ومحاربة فكرة انضمام المزيد من المراهقين اليه.
حاربتم تنظيم داعش إعلاميا.. فعل تفكرون في حربه حربا مسلحة؟
بالطبع لا نفكر بالتحول من العمل المدني والاعلامي إلى الامور العسكرية، نحن ناشطون مدنيون ولا نفضل السلاح في المواجهة، فهذا ليس أسلوبنا ولا طريقتنا.
قتل داعش العديد منكم باعتباركم أحد أخطر الأعداء عليهم.. فمن هم أبرز شهدائكم الذين تم اغتيالهم من قبل التنظيم الإرهابي؟
دفعت الحملة في البداية الشهيد المعتز بالله ابراهيم، وهو احد مؤسسي الحملة، ثم الشاب ابراهيم عبد القادر، ثم الشهيد احمد الموسى، وثم مخرج افلام الحملة واحد المقربين الشهيد ناجي الجرف، والعديد والعديد من الشهداء الذين يدفعون حيواتهم ثمنا لحرية الرقة واستقلالها من قبل التنظيم الإرهابي.
تعيشون في الرقة مع تنظيم داعش الإرهابي.. فكيف يعامل هذا التنظيم المدنيين وهل بالفعل توجد حياة فارهة في الرقة كما يصور التنظيم؟
تعامل داعش مع المدنيين سيء جدا،ً فهو يعاملهم كأنهم عبيد ليس لهم حق في الحياة وهذا نراه بأم أعيننا، أما بالنسبة للخدمات، فأنا أؤكد لك بما لا يدع مجالا للشك، أنه لا توجد أي خدمات ولا حتى مجرد حياة طبيعية على عكس ما تروج الأذرع الإعلامية لـ «داعش»، وبالنسبة لبعض الخدمات والحياة الفارهة فهي مخصصة فقط لمقاتلي وقيادات التنظيم الإرهابي لا لكل أهالي الرقة.
هل لداعش دستور في الرقة كالدستور الذي يحكم الدول؟
بالطبع، فلقد وضع الدواعش دستور يحرم المدنيين من كل شيء تنبثق منه قوانين اشبه بقوانين النظام السوري خاصة في الامور الامنية، فكل شيء ممنوع، وكل تحرك يمثل خيانة.
كيف تنفذون عملكم البطولي في سوريا رغم تضييقات داعش وإهدارها لدمائكم؟
عملنا مسؤولية قبل أن يكون عمل, مسؤولية وضعناها على عاتقنا لإظهار الصورة الحقيقية لداعش امام العالم وماذا يفعل هذا التنظيم الإرهابي في الرقة، ونقوم بعملنا هذا عبر شبكة مراسلين داخل المدينة وريفها والكثير من المدنيين يرسلون لنا الأخبار يوميا حتى نضعها أمام العالم بأسره ونفضح كل الممارسات الإرهابية التي نمر بها من قبل الدواعش.
كيف يجند تنظيم داعش الإرهابي المدنيين وما هي شروط اختياره لجنود؟
تنظيم داعش يجند المراهقين والاطفال بشكل خاص ويركز عليهم بطريقة كبيرة جدا، أما بالنسبة لشروط الانضمام للتنظيم الإرهابي فمن وجهة نظري لا يوحد حاليا شروط كثيرة؛ المهم ان يلتزم الشخص بالقتال لصالح التنظيم عندما يطلب منه ذلك.
هل هناك رواتب خاصة للجنود المنضمين للتنظيم أم الأمر مجاني؟
بالطبع يوجد رواتب كبرى تبدء من 200 دولار شهريا وتصل حتى 2000 دولار، وطبعا الرواتب الكبيرة تذهب للمقاتلين الاجانب كونهم الأكثر خبرة والأكثر شراسة في القتال.
ما حقيقة وجود معسكرات داعشية للنساء والأطفال خاصة بتجنيدهم؟
نعم يوجد معسكرات خاصة للاطفال لتربيتهم على المنهج الداعش وتأهيلهم عسكريا حتى يكونوا نواة للتنظيم الإرهابي، ولكن لا يوجد للنساء، ولم نرصد أي من تلك المعسكرات.
إذا فما هو دور النساء في داعش؟
دور المرأة في داعش يقتصر على ملاحقة النساء في الشوارع اذا كانت مخالفة للزي الشرعي أو طريقة السير، وايضا هناك دور هام آخر لهم وهو البحث عن زوجات للمقاتلين الدواعش الذين يرغبون في الزواج.
ما هي أبرز الجرائم التي رصدتموها لتنظيم داعش الإرهابي؟
الكثير والكثير من الجرائم ارتكبها التنظيم الإرهابي في حق أهالي الرقة ورصدناها، ولعل أبرزها رجم نساء، ورمي رجال من ابنية عالية، وصلب الكثيرين على الاعمدة في المدينة.
ما حقيقة وجود جهاد نكاح في داعش؟
كذبة جهاد النكاح كذبة اخترعها النظام السوري وهي غير موجودة، نحن نقول الحق فقط وهذه الشائعة غير صحيحة بالمرة.
كيف ترى القصف الحالي والمستمر لمدينتك الرقة؟ وما هو تأثيره على داعش؟
في الفترة الاخيرة تعاني الرقة من قصف مستمر من الطائرات الروسية تحديدا، وللأسف الشديد هذا القصف لا يؤثر في الدواعش بل يستهدف المدنيين بشكل خاص وواضح مما أسفر عن استشهاد المئات من أبناء الرقة وإصابة الألاف الآخرين.
كيف تقيمون دور الرئيس التركي مع الأوضاع في سوريا؟
دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان في السابق جيدا جدا لكن الان حسب ما نرى يتم المتاجرة بالقضية السورية من خلاله ولا يدعمها كما يردد، بدليل قيامه باغلاق الحدود بشكل كامل، الأمر الذي كان له نتائج عكسية وسيئة جدا على السوريين.
نشر داعش العديد من الإصدارات حول تحريرهم لمسيحيين في سوريا ومساعدتهم في الحياة بدون إيدائهم.. فهل هذا حقيقي؟
بالطبع لا، فداعش يتعامل مع المسيحيين في سوريا بشكل عام والرقة بشكل خاص على انهم اهل ذمة كما يقولون، وأهل الذمة ممنوع عليهم ان يفعلوا اي شيء يخص دينهم أي ممنوع عليهم التعبد على طريقتهم، هذا بالإضافة ضرورة أن يدفعوا الجزية أو يدخلوا الإسلام أو تصبح أموالهم وأعراضهم ودمائهم حلال بالنسبة للدواعش.
نشرتم تقرير عن السرقات في الرقة في ظل وجود تنظيم داعش.. فما تفاصيل هذا التقرير؟
السرقات في الفترة الاخيرة انتشرت بشكل كبير بعد اغلاق العديد من منافذ داعش، ومرور المواطن السوري بأزمة مالية عنيفة نتيجة حصاره من قبل هذا التنظيم الإرهابي.
من وجهة نظرك كيف تتخلص سوريا من داعش؟
اذا أردنا ان نتخلص من داعش يجب علينا أولا التخلص من النظام السوري الحالي بقياد بشار الأسد فهو الارهابي الاول، ويجب علينا أيضا تخليص سوريا من الاحتلال الروسي والايراني.
لماذا لم تحرر الرقة حتى الآن من قبضة داعش؟
لم تتحرر الرقة حتى الأن لأن من يدعم داعش من المجتمع الدولي يرغب في بقاء الرقة تحت سيطرة التنظيم الإرهابي، وللعلم توجد العديد من الحركات السورية الغير إسلامية تفعل ما تفعله داعش من تهجير للسكان وحرق منازلهم كقوات سوريا الديمقراطية، عدا الجيش الحر الممثل الشرعى الوحيد للسوريين فهو غير مدعوم من أى طرف
كم عدد أعضاء حملة الرقة تذبح بصمت ومن يمولها؟
لا يوجد من يمّول الحملة بتاتا، نحن تمويل ذاتي، وعدد اعضائنا 29 شخص.
أخيرا ما هي رسالتك للعالم العربي؟
رسالتي للعالم العربي، أقول: يجب على الجميع ان يعلم ان سوريا في النهاية للسوريين، لا لمهاجرين داعش وغيرهم، ولا لمقاتلي حزب الله، ولا حتى للروس، ومهما طال الوقت ستعود سوريا لأهلها، وأقول لهم أيضا: وقوفكم على الحياد ليس فيه من الحق شيء، نحن اهلكم وانتم اهلنا، ساعدوا السوريين وادعموا الجيش الحر لتكون نهاية الظلاميين على يده.