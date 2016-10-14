الولايات المتحدة وروسيا غير جادتين فى حل الأزمة والحرب بالوكالة على الارض السورية

– October 14, 2016

قاسم‭ ‬خطيب‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬مؤتمر‭ ‬القاهرة‭ ‬والامانة‭ ‬العامة‭ ‬لتيار‭ ‬الغد‭ ‬السوري‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬

‭ ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

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شهدت‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬تصاعدا‭ ‬خطيرا‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬السورية‭ ‬بعد‭ ‬قيام‭ ‬الطائرات‭ ‬الروسية‭ ‬المدعومة‭ ‬بقوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬بهجوم‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬على‭ ‬حلب‭ ‬وهو‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬مئات‭ ‬القتلي‭ ‬والجرحي‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬ومع‭ ‬استمرار‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬القوتين‭ ‬العظمتين‭ ‬وجمود‭ ‬النشاط‭ ‬السياسي‭ ‬ادلي‭ ‬قاسم‭ ‬الخطيب‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬مؤتمر‭ ‬القاهرة‭ ‬وعضو‭ ‬الامانة‭ ‬العامة‭ ‬لتيار‭ ‬الغد‭ ‬السوري‭ ‬المعارض‭ ‬بحديث‭ ‬خاص‭ ‬الى‭ ‬الزمان‭ ‬تناول‭ ‬فيه‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬ازاء‭ ‬التطورات‭ ‬الراهنة

‭-‬قابلتم‭ ‬مؤخرا‭ ‬بالمشاركة‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬تيار‭ ‬الغد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬حيث‭ ‬طلبتم‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬مصر‭ ‬بدورها‭ ‬لاحياء‭ ‬المسار‭ ‬السياسي‭ ‬فما‭ ‬هو‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تقوم‭ ‬بة‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬قوات‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬؟

فى‭ ‬سبتمبر‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬عقدت‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬مؤتمرا‭ ‬بالقاهرة‭ ‬بمشاركة‭ ‬170‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬يمثلون‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬50‭%‬‭ ‬الى‭ ‬60‭%‬‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬الموجودة‭ ‬بالداخل‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬افراد‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬بالخارج‭ ‬وانبعثت‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬لجنة‭ ‬متابعة‭ ‬مؤلفة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬شخص‭ ‬وتمخض‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬عن‭ ‬وثائق‭ ‬اعلنا‭ ‬فيها‭ ‬ايماننا‭ ‬بالحل‭ ‬السلمي‭ ‬ونبذ‭ ‬الحرب‭ ‬لانة‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬لدينا‭ ‬خلال‭ ‬تجربة‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية‭ ‬اى‭ ‬خيار‭ ‬اخر‭ ‬فهناك‭ ‬حرب‭ ‬فرضت‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬هذا‭ ‬الحرب‭ ‬لن‭ ‬تفضي‭ ‬الى‭ ‬انتقال‭ ‬السلطة‭ ‬ولن‭ ‬يخرج‭ ‬منها‭ ‬غالب‭ ‬او‭ ‬مغلوب‭ ‬بعد‭ ‬عجز‭ ‬السلطة‭ ‬والمعارضة‭ ‬عن‭ ‬حسم‭ ‬الصراع‭ ‬عسكريا‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬كان‭ ‬دورنا‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬للازمة‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬نحن‭ ‬نقول‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬مصر‭ ‬كثيرا‭ ‬لانها‭ ‬لم‭ ‬تتلوث‭ ‬بدماء‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬او‭ ‬بالمال‭ ‬السياسي‭ ‬للمعارضة‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تدعم‭ ‬النظام‭ ‬مطلقا‭ ‬وهى‭ ‬دائما‭ ‬تؤكد‭ ‬وقوفها‭ ‬بجانب‭ ‬خيارات‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬وهى‭ ‬تستطيع‭ ‬ان‭ ‬تلعب‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬بحكم‭ ‬ثقلها‭ ‬العربي‭ ‬والاقليمي‭ ‬فمصر‭ ‬لها‭ ‬علاقات‭ ‬جيدة‭ ‬مع‭ ‬الروس‭ ‬وكذلك‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتحالف‭ ‬استراتيجي‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات‭ ‬والاردن‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬منفتحة‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬فنحن‭ ‬نعول‭ ‬على‭ ‬دورها‭ ‬كثيرا‭ ‬لانهاء‭ ‬معاناة‭ ‬السوريين‭ ‬

‭-‬وما‭ ‬هي‭ ‬رؤيتك‭ ‬لتأثير‭ ‬الخلافات‭ ‬الامريكية‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬السورية‭ ‬؟

امريكا‭ ‬وروسيا‭ ‬غير‭ ‬جادتان‭ ‬فى‭ ‬حل‭ ‬الازمة‭ ‬السورية‭ ‬فسوريا‭ ‬اصبحت‭ ‬ساحة‭ ‬صراع‭ ‬للقوي‭ ‬الدولية‭ ‬والاقليمية‭ ‬والتى‭ ‬دفع‭ ‬ثمنها‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬فالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬انهارت‭ ‬وهناك‭ ‬ملايين‭ ‬القتلي‭ ‬والجرحي‭ ‬والمهجرين‭ ‬كما‭ ‬يوجد‭ ‬ايضا‭ ‬مشروع‭ ‬ايراني‭ ‬فارسي‭ ‬بالمنطقة‭ ‬تحاول‭ ‬ان‭ ‬تنفذة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المتواجد‭ ‬على‭ ‬الاراضي‭ ‬اللبنانية‭ ‬وهو‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬الى‭ ‬الخليج‭ ‬ولعل‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬فى‭ ‬اليمن‭ ‬خير‭ ‬شاهد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬ةبالتالي‭ ‬فانة‭ ‬من‭ ‬يحارب‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الامة‭ ‬العربية‭ ‬هو‭ ‬الشعبين‭ ‬اليمني‭ ‬والسوري‭ ‬وبالاضافة‭ ‬الى‭ ‬المشروع‭ ‬الايراني‭ ‬هناك‭ ‬ايضا‭ ‬مشروع‭ ‬روسيا‭ ‬فروسيا‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬فقدت‭ ‬نفوذها‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬القذافي‭ ‬لم‭ ‬يبقي‭ ‬لها‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭ ‬سوي‭ ‬سوريا‭ ‬ولذلك‭ ‬فهي‭ ‬تقاتل‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬النظام‭ ‬السوري

‭-‬وهل‭ ‬تري‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تفاهمات‭ ‬ايرانية‭ ‬روسية‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬السورية‭ ‬؟

بالطبع‭ ‬فالذي‭ ‬يقاتل‭ ‬الان‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬ميليشات‭ ‬ايرانية‭ ‬وميليشيات‭ ‬ابو‭ ‬الفضل‭ ‬العباس‭ ‬ومليشيات‭ ‬لبنانية‭ ‬ومليشيات‭ ‬افغانية‭ ‬شيعيا‭ ‬بمساعدة‭ ‬سلاح‭ ‬دفاع‭ ‬الجو‭ ‬الروسي

‭-‬ما‭ ‬هي‭ ‬حقيقة‭ ‬الانباء‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬خلافات‭ ‬مصرية‭ ‬سعودية‭ ‬حول‭ ‬الملف‭ ‬السوري‭ ‬وتأثير‭ ‬هذا‭ ‬الخلاف‭ ‬على‭ ‬الازمة‭ ‬؟

‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬فهناك‭ ‬تحالف‭ ‬استراتيجي‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬فمصر‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬السعودي‭ ‬فى‭ ‬حماية‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬العربي‭ ‬وفى‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬تدرك‭ ‬السعودية‭ ‬ان‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬جيش‭ ‬عربي‭ ‬يساهم‭ ‬فى‭ ‬حماية‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬العربي‭ ‬وفيما‭ ‬يخص‭ ‬المسالة‭ ‬السورية‭ ‬فلقد‭ ‬استضافت‭ ‬السعودية‭ ‬مؤتمر‭ ‬للمعارضة‭ ‬السورية‭ ‬حضرة‭ ‬120‭ ‬معارض‭ ‬سوري‭ ‬كنت‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬وتشكلت‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬للمفاوضات‭ ‬وبالتالي‭ ‬فان‭ ‬السعودية‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬فى‭ ‬ايجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للازمة‭ ‬وحل‭ ‬تفاوضي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬جنيف‭ ‬واحد‭ ‬والذي‭ ‬اكد‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مستقبل‭ ‬لنظام‭ ‬بشار‭ ‬فى‭ ‬مستقبل‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬السوري‭ ‬ونحن‭ ‬ايضا‭ ‬كمعارضة‭ ‬وقعنا‭ ‬وثائق‭ ‬تؤكد‭ ‬نفس‭ ‬هذه‭ ‬الاهداف‭ ‬وبالتالي‭ ‬فهناك‭ ‬تكامل‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬فى‭ ‬ايجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للازمة‭ ‬فمؤتمر‭ ‬الرياض‭ ‬اخذ‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬وثائق‭ ‬القاهرة‭ ‬وجزء‭ ‬كبير‭ ‬ممن‭ ‬حضر‭ ‬مؤتمر‭ ‬القاهرة‭ ‬حضر‭ ‬ايضا‭ ‬مؤتمر‭ ‬الرياض

‭-‬وكيف‭ ‬تري‭ ‬تأثير‭ ‬معارك‭ ‬حلب‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬؟

قلت‭ ‬فيما‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬غير‭ ‬جاد‭ ‬فى‭ ‬حل‭ ‬الازمة‭ ‬السورية‭ ‬فمن‭ ‬يدعم‭ ‬النظام‭ ‬او‭ ‬المعارضة‭ ‬لن‭ ‬يستطيعوا‭ ‬حسم‭ ‬الازمة‭ ‬عسكريا‭ ‬وهم‭ ‬يريدون‭ ‬فقط‭ ‬استمرار‭ ‬النزيف‭ ‬السوري‭ ‬فعندما‭ ‬قام‭ ‬طيران‭ ‬التحالف‭ ‬بضرب‭ ‬مطار‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬كان‭ ‬موجود‭ ‬فية‭ ‬جنود‭ ‬روس‭ ‬وايرانيين‭ ‬ومن‭ ‬النظام‭ ‬وكانت‭ ‬ردة‭ ‬فعل‭ ‬الروس‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬قيام‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الروسي‭ ‬بضرب‭ ‬قافلة‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬المتجهة‭ ‬الى‭ ‬حلب‭ ‬ودمر‭ ‬18‭ ‬شاحنة‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬شاحنة‭ ‬كانت‭ ‬متجهة‭ ‬الى‭ ‬المدينة‭ ‬ةقتل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬شخص‭ ‬وضرب‭ ‬مستودعات‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬التى‭ ‬كان‭ ‬الصليب‭ ‬الاحمر‭ ‬يريد‭ ‬توصيلها‭ ‬الى‭ ‬المحاصرين‭ ‬فهناك‭ ‬حرب‭ ‬بالوكالة‭ ‬يدفع‭ ‬ثمنها‭ ‬الشعب‭ ‬السوري

‭-‬وهل‭ ‬تتوقع‭ ‬قيام‭ ‬تركيا‭ ‬بأقامة‭ ‬حزام‭ ‬دائم‭ ‬داخل‭ ‬سوريا‭ ‬لمنع‭ ‬اقامة‭ ‬كيان‭ ‬كردي‭ ‬على‭ ‬حدودها‭ ‬؟

فيما‭ ‬يخص‭ ‬تركيا‭ ‬فى‭ ‬احد‭ ‬يستطيع‭ ‬ان‭ ‬ينكر‭ ‬انها‭ ‬قدمت‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬للشعب‭ ‬السوري‭ ‬سواء‭ ‬مواد‭ ‬اغاثية‭ ‬او‭ ‬استضافة‭ ‬اللاجئين‭ ‬او‭ ‬علاج‭ ‬الجرحي‭ ‬ولكنها‭ ‬فى‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬ساعدت‭ ‬القوي‭ ‬الظلامية‭ ‬على‭ ‬التسلل‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬مصالحها‭ ‬وليس‭ ‬الملف‭ ‬السوري‭ ‬على‭ ‬اسا‭ ‬مصالحها‭ ‬وليس‭ ‬مصالح‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬وهى‭ ‬اكثر‭ ‬الدول‭ ‬التى‭ ‬استفادت‭ ‬سياسيا‭ ‬واقتصاديا‭ ‬من‭ ‬الازمة‭ ‬فحلب‭ ‬دكت‭ ‬وذهبت‭ ‬الى‭ ‬تركيا‭ ‬والقوي‭ ‬العاملة‭ ‬السورية‭ ‬تعمل‭ ‬فى‭ ‬تركيا‭ ‬بأرخص‭ ‬الاثمان‭ ‬والنفط‭ ‬الذي‭ ‬استولي‭ ‬علية‭ ‬داعش‭ ‬يباع‭ ‬الى‭ ‬تجار‭ ‬اتراك‭ ‬ونحن‭ ‬نرفض‭ ‬وجود‭ ‬اية‭ ‬قوات‭ ‬اجنبية‭ ‬على‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‭ ‬سواء‭ ‬تركية‭ ‬او‭ ‬ايرانية‭ ‬او‭ ‬سورية‭ ‬او‭ ‬غيرها

‭-‬وهل‭ ‬تري‭ ‬ان‭ ‬استيلاء‭ ‬قوات‭ ‬اجنبية‭ ‬ومليشيات‭ ‬على‭ ‬اراضي‭ ‬سورية‭ ‬سوف‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬تقسيم‭ ‬سوريا‭ ‬؟

مشروع‭ ‬التقسيم‭ ‬بعيد‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬شواهد‭ ‬على‭ ‬حدوثة‭ ‬ولكن‭ ‬الواقع‭ ‬شئ‭ ‬اخر‭ ‬فما‭ ‬يوجد‭ ‬حاليا‭ ‬حواجز‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬التنقل‭ ‬بين‭ ‬منطقة‭ ‬واخري‭ ‬واذا‭ ‬كان‭ ‬البعض‭ ‬يري‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬امكانية‭ ‬لاقامة‭ ‬دولة‭ ‬علوية‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬السوري‭ ‬فان‭ ‬ذلك‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬فنسبة‭ ‬السنة‭ ‬فى‭ ‬الساحل‭ ‬اكبر‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬العلويين‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬معارك‭ ‬حلب‭ ‬اجبرت‭ ‬السنة‭ ‬على‭ ‬الذهاب‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬امنة‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬فان‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬زج‭ ‬بالاف‭ ‬المعارضين‭ ‬العلويين‭ ‬فى‭ ‬سجون‭ ‬النظام‭ ‬اما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لموضوع‭ ‬الكونفدرالية‭ ‬التى‭ ‬اعلن‭ ‬الاكراد‭ ‬عن‭ ‬اقامتها‭ ‬ولقد‭ ‬اصدرت‭ ‬قوي‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬بيانات‭ ‬اعلنت‭ ‬رفضها‭ ‬اقامة‭ ‬تلك‭ ‬الكونفدرالية‭ ‬وان‭ ‬تحديد‭ ‬مصير‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الازمة

‭-‬ما‭ ‬تعليقك‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬وليد‭ ‬المعلم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السوري‭ ‬عن‭ ‬استعداد‭ ‬النظام‭ ‬لاجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬لتحديد‭ ‬مستقبل‭ ‬سوريا‭ ‬؟

الانتخابات‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬نزيهة‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬سيطرة‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬والسفارات‭ ‬فى‭ ‬الخارج‭ ‬وحتى‭ ‬تكون‭ ‬تلك‭ ‬الانتخابات‭ ‬نزيهة‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬كافة‭ ‬السوريين‭ ‬فى‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬الانتخابات‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬ضمانات‭ ‬دولية‭ ‬تكفل‭ ‬ادلاء‭ ‬المواطنين‭ ‬بأصواتهم‭ ‬فى‭ ‬حرية‭ ‬وفى‭ ‬النهاية‭ ‬فان‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬لن‭ ‬يقبل‭ ‬بوجود‭ ‬نظام‭ ‬قتل‭ ‬وهجر‭ ‬ملايين‭ ‬السوريين‭ ‬واصبح‭ ‬الذي‭ ‬يحمية‭ ‬فقط‭ ‬المليشيات‭ ‬الشيعية‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬الخارج