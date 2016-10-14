أول قصف أميركي ضد المتمردين اليمنيين رداً على استهداف متجدد لبحريتها

– October 14, 2016

دبي‭-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قصفت‭ ‬واشنطن‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬مواقع‭ ‬للمتمردين‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬مدمرة‭ ‬أميركية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬خلال‭ ‬اربعة‭ ‬ايام،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفى‭ ‬الحوثيون‭ ‬وحلفاؤهم‭ ‬مسؤوليتهم‭ ‬عنه‭.‬واوضح‭ ‬مسؤول‭ ‬اميركي‭ ‬ان‭ ‬القصف‭ ‬استهدف‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬رادار‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر،‭ ‬بواسطة‭ ‬صواريخ‭ ‬‮«‬توماهوك‮»‬‭ ‬اطلقت‭ ‬من‭ ‬المدمرة‭ ‬‮«‬يو‭ ‬اس‭ ‬اس‭ ‬نيتز‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬اجازها‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬باراك‭ ‬اوباما‭.‬واتى‭ ‬القصف‭ ‬بعد‭ ‬استهداف‭ ‬صاروخي‭ ‬للمدمرة‭ ‬‮«‬يو‭ ‬اس‭ ‬اس‭ ‬ميسون‮»‬‭ ‬الاربعاء،‭ ‬هو‭ ‬الثاني‭ ‬منذ‭ ‬الاحد‭. ‬ولم‭ ‬تصب‭ ‬المدمرة‭ ‬في‭ ‬المرتين‭. ‬ووضع‭ ‬المسؤولون‭ ‬الاميركيون‭ ‬الرد‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬‮«‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‮»‬‭.‬وصرح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬البنتاغون‭ ‬بيتر‭ ‬كوك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬الضربات‭ ‬‮«‬استهدفت‭ ‬رادارات‭ ‬استخدمت‭ ‬في‭ ‬اطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬الاخير‭ ‬باتجاه‭ ‬المدمرة‭ +‬يو‭ ‬اس‭ ‬اس‭ ‬ميسون‭+ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القوارب‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬وفي‭ ‬مضيق‭ ‬باب‭ ‬المندب‮»‬‭ ‬مساء‭ ‬الاربعاء‭.‬واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬التقديرات‭ ‬الاولية‭ ‬تفيد‭ ‬عن‭ ‬تدمير‭ ‬المواقع‭ ‬المستهدفة‭.‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬عسكرية‭ ‬يمنية‭ ‬ان‭ ‬المواقع‭ ‬المستهدفة‭ ‬تقع‭ ‬قرب‭ ‬ميناء‭ ‬المخا‭ (‬60‭ ‬كلم‭ ‬شمال‭ ‬مضيق‭ ‬باب‭ ‬المندب‭)‬،‭ ‬والخوخة‭ ‬وراس‭ ‬عيسى‭.‬ونفى‭ ‬المتمردون‭ ‬مسؤوليتهم،‭ ‬كما‭ ‬سبق‭ ‬لهم‭ ‬ان‭ ‬فعلوا‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭.‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬سبأ‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لهم‭ ‬صباح‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬نفى‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬مسؤول‭ ‬الادعاءات‭ ‬الاميركية‭ ‬باستهداف‭ ‬مدمرة‭ ‬تابعة‭ ‬له‭ ‬قبالة‭ ‬السواحل‭ ‬اليمنية‭ ‬من‭ ‬اماكن‭ ‬تخضع‭ ‬لسيطرة‭ ‬الجيش‭ ‬واللجان‭ ‬الشعبية‮»‬‭.‬وبدأ‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬عملياته‭ ‬ضد‭ ‬الحوثيين‭ ‬وحلفائهم‭ ‬نهاية‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015،‭ ‬وافاد‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬اميركي‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المعلومات‭ ‬الاستخبارية‭ ‬وتزويد‭ ‬مقاتلاته‭ ‬بالوقود‭ ‬في‭ ‬الجو‭. ‬الا‭ ‬انها‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬فيها‭ ‬واشنطن‭ ‬المتمردين‭ ‬مباشرة،‭ ‬علما‭ ‬انها‭ ‬تنفذ‭ ‬منذ‭ ‬اعوام‭ ‬ضربات‭ ‬بطائرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬الجهادي‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬واوضح‭ ‬مسؤول‭ ‬اميركي‭ ‬ان‭ ‬المدمرة‭ ‬رصدت‭ ‬صاروخا‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬15‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭ ‬الاربعاء،‭ ‬واتخذت‭ ‬اجراءات‭ ‬رادعة‭ ‬لمواجهته،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬اطلق‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬المتمردون‭.‬واستهدفت‭ ‬‮«‬يو‭ ‬اس‭ ‬اس‭ ‬ميسون‮»‬‭ ‬نفسها‭ ‬الاربعاء‭ ‬بصاروخين‭ ‬قالت‭ ‬واشنطن‭ ‬انهما‭ ‬اطلقا‭ ‬من‭ ‬اراض‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬المتمردون،‭ ‬الا‭ ‬انهما‭ ‬وقعا‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬قبل‭ ‬وصولهما‭ ‬الى‭ ‬المدمرة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتعرض‭ ‬لاضرار‭.‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬اعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركية‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يتوقفوا‭. ‬لن‭ ‬نتردد‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬ضربات‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬اذا‭ ‬لزم‭ ‬الامر‭. -‬‭ ‬‮«‬دفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس‮»‬‭ -‬وفي‭ ‬بيانه‭ ‬عن‭ ‬القصف،‭ ‬اكد‭ ‬كوك‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الضربات‭ ‬المحدودة‭ ‬للدفاع‭ ‬الشرعي‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬اجريت‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬طواقمنا‭ ‬وسفننا‭ ‬وحريتنا‭ ‬في‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخط‭ ‬البحري‭ ‬المهم‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬واشنطن‭ ‬‮«‬سترد‭ ‬على‭ ‬اي‭ ‬تهديد‭ ‬جديد‭ ‬ضد‭ ‬سفننا‭ ‬وضد‭ ‬الملاحة‭ ‬التجارية‭ ‬كما‭ ‬ترى‭ ‬ذلك‭ ‬مناسبا‮»‬‭.‬والخميس،‭ ‬اعتبرت‭ ‬الامارات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬العربي،‭ ‬ان‭ ‬الرد‭ ‬الاميركي‭ ‬هو‭ ‬‮«‬رد‭ ‬مشروع‭ ‬ومبرر‭ ‬على‭ ‬الاعتداءات‭ ‬المتكررة‭ ‬المسنودة‭ ‬بقوات‭ ‬التمرد‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭.‬واتى‭ ‬استهداف‭ ‬المدمرة‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬الاولى،‭ ‬بعد‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬اصابة‭ ‬سفينة‭ ‬اماراتية‭ ‬بصاروخ،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬تبناه‭ ‬المتمردون‭. ‬وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬الاماراتية‭ ‬ان‭ ‬السفينة‭ ‬كانت‭ ‬مدنية،‭ ‬وان‭ ‬بعض‭ ‬افراد‭ ‬الطاقم‭ ‬اصيب‭. ‬وحذر‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬حينها‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬خطير‭ ‬يؤكد‭ ‬توجه‭ ‬هذه‭ ‬المليشيات‭ (‬في‭ ‬اشارة‭ ‬للمتمردين‭ ‬الذين‭ ‬يتهمهم‭ ‬التحالف‭ ‬والغرب‭ ‬بتلقي‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬ايران‭) ‬لتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬ارهابية‭ ‬تستهدف‭ ‬الملاحة‭ ‬الدولية‭ ‬المدنية‭ ‬وسفن‭ ‬الاغاثة‭ ‬في‭ ‬باب‭ ‬المندب‮»‬،‭ ‬احد‭ ‬اهم‭ ‬الممرات‭ ‬الملاحية‭ ‬العالمية،‭ ‬والرابط‭ ‬بين‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬وخليج‭ ‬عدن‭ . ‬وتزامنا‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬التطورات،‭ ‬كشفت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬تسنيم‮»‬‭ ‬الايرانية‭ ‬ان‭ ‬مدمرتين‭ ‬ايرانيتين‭ ‬غادرتا‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر،‭ ‬الى‭ ‬خليج‭ ‬عدن‭ ‬لحماية‭ ‬السفن‭ ‬التجارية‭ ‬وناقلات‭ ‬النفط‭. ‬واوضحت‭ ‬ان‭ ‬المدمرتين‭ ‬ستتجهان‭ ‬بداية‭ ‬الى‭ ‬خليج‭ ‬عدن‭ ‬ومضيق‭ ‬باب‭ ‬المندب،‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬تنزانيا‭. ‬ولم‭ ‬يتضح‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كانتا‭ ‬قد‭ ‬وصلتا‭. ‬ورأت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬صوفان‮»‬‭ ‬البحثية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الامن،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الحوثيين‭ ‬الذين‭ ‬يتلقون‭ ‬اسلحة‭ ‬وتمويلا‭ ‬من‭ ‬ايران،‭ ‬يمثلون‭ ‬اداة‭ ‬متزايدة‭ ‬الاهمية‭ ‬في‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الاقليمية‭ ‬لايران‮»‬،‭ ‬وان‭ ‬الاخيرة‭ ‬تزودهم‭ ‬بقدرات‭ ‬‮«‬مماثلة‭ ‬لتلك‭ ‬التي‭ ‬تزود‭ ‬بها‭ ‬اهم‭ ‬حلفائها‭ ‬الاقليميين،‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‮»‬‭. – ‬‮«‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬‭ -‬ويشهد‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬زهاء‭ ‬عامين‭ ‬نزاعا‭ ‬داميا‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والمتمردين‭. ‬واستعادت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف،‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬في‭ ‬خريف‭ ‬2015،‭ ‬بعد‭ ‬اشهر‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬المتمردين‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭. ‬كما‭ ‬استعادت‭ ‬الحكومة‭ ‬خمس‭ ‬محافظات‭ ‬جنوبية‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬المتمردين‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬يسيطرون‭ ‬منذ‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2014‭ ‬على‭ ‬صنعاء،‭ ‬ومعظم‭ ‬مناطق‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي‭. ‬ويواجه‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬الاخيرة‭ ‬انتقادات‭ ‬متزايدة‭ ‬لارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬المدنيين،‭ ‬خصوصا‭ ‬جراء‭ ‬الغارات‭. ‬ويرجح‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الانتقادات‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬الاسباب‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬واشنطن‭ ‬لخفض‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬التحالف‭. ‬وقتل‭ ‬السبت‭ ‬140‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬واصيب‭ ‬525‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬منسوبة‭ ‬للتحالف،‭ ‬استهدفت‭ ‬قاعة‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬كانت‭ ‬تقام‭ ‬فيها‭ ‬مراسم‭ ‬عزاء‭.‬واعتبرت‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬اصدرته‭ ‬الخميس،‭ ‬ان‭ ‬الغارة‭ ‬يمكن‭ ‬تصنيفها‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬الغارة‭ ‬التي‭ ‬شنها‭ ‬التحالف‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬مراسم‭ ‬عزاء‭ (…) ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬تواجد‭ ‬عسكريين‭ ‬ومسؤولين‭ ‬مشاركين‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التجمع،‭ ‬وجود‭ ‬مئات‭ ‬المدنيين‭ ‬يدل‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬غير‭ ‬متناسب‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‮»‬،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬اعلان‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬المتمردين‭ ‬مقتل‭ ‬ضباط‭ ‬كبار‭ ‬موالين‭ ‬لهم‭. ‬وأدى‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬6800‭ ‬شخص‭ ‬ثلثاهم‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬ونزوح‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬منذ‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015،‭ ‬بحسب‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭.‬