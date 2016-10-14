الدفاع المدني منهك وسط غارات كثيفة على شرق حلب قبل محادثات دولية

– October 14, 2016

بيروت‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يعمل‭ ‬عناصر‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬احياء‭ ‬حلب‭ ‬الشرقية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬المعارضة‭ ‬الجمعة‭ ‬بدون‭ ‬توقف‭ ‬لرفع‭ ‬الانقاض‭ ‬اثر‭ ‬غارات‭ ‬كثيفة‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬الروسية‭ ‬والسورية‭ ‬عشية‭ ‬محادثات‭ ‬اميركية‭- ‬روسية‭ ‬في‭ ‬لوزان‭ ‬بحضور‭ ‬قوى‭ ‬اقليمية‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬جديد‭ ‬لانهاء‭ ‬النزاع‭ ‬الدموي‭.‬وتتعرض‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬اسابيع‭ ‬لهجوم‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬بدعم‭ ‬جوي‭ ‬روسي،‭ ‬كما‭ ‬تشن‭ ‬الطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬السورية‭ ‬والروسية‭ ‬منذ‭ ‬اربعة‭ ‬ايام‭ ‬غارات‭ ‬عنيفة‭ ‬عليها‭ ‬استهدفت‭ ‬مناطق‭ ‬سكنية‭ ‬واوقعت‭ ‬عشرات‭ ‬الضحايا‭.‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬او‭ ‬‮«‬الخوذ‭ ‬البيضاء‮»‬‭ ‬ابراهيم‭ ‬ابو‭ ‬الليث‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬التصعيد‭ ‬قوي‭ ‬جدا‭ ‬وكان‭ ‬لدينا‭ ‬عمل‭ ‬كثير‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭. ‬لم‭ ‬تنم‭ ‬فرق‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬منذ‭ ‬اربعة‭ ‬أيام‭ ‬بسبب‭ ‬القصف‭ ‬على‭ ‬الأحياء‭ ‬الشرقية‮»‬‭.‬واضاف‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬الآليات‭ ‬تعبت‮»‬‭.‬وتعمل‭ ‬فرق‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة،‭ ‬وفق‭ ‬ابو‭ ‬الليث،‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الانقاض‭ ‬وانقاذ‭ ‬السكان‭ ‬ممن‭ ‬تعرضت‭ ‬احياؤهم‭ ‬للقصف‭ ‬الجوي‭.‬وتستهدف‭ ‬عشرات‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة‭ ‬حوالى‭ ‬احياء‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الشرقية‭ ‬بينها‭ ‬بستان‭ ‬القصر‭ ‬والميسر‭ ‬وطريق‭ ‬الباب‭ ‬وبستان‭ ‬الباشا‭ ‬والسكري،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬ويترافق‭ ‬القصف‭ ‬الجوي،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد،‭ ‬مع‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬في‭ ‬محاور‭ ‬حلب‭ ‬القديمة‭ ‬وبستان‭ ‬الباشا‭ (‬وسط‭).‬وتدور‭ ‬منذ‭ ‬22‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬اشتباكات‭ ‬على‭ ‬محاور‭ ‬عدة‭. ‬وترد‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬والقصف‭ ‬الجوي‭ ‬باطلاق‭ ‬قذائف‭ ‬على‭ ‬الاحياء‭ ‬الغربية‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭.‬ووثق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬مقتل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬370‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬68‭ ‬طفلا‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الروسي‭ ‬والسوري‭ ‬على‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭. ‬كما‭ ‬قتل‭ ‬جراء‭ ‬قذائف‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬68‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬الاحياء‭ ‬الغربية‭.- ‬محادثات‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ -‬وبحسب‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬فان‭ ‬‮«‬كثافة‭ ‬الغارات‭ ‬تظهر‭ ‬نية‭ ‬الروس‭ ‬باستعادة‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬باي‭ ‬ثمن‮»‬‭.‬وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الخميس‭ ‬استعداده‭ ‬لضمان‭ ‬‮«‬انسحاب‭ ‬آمن‮»‬‭ ‬للمسلحين‭ ‬المعارضين‭ ‬من‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬حلب‭ ‬مع‭ ‬اسلحتهم‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬سبقت‭ ‬محادثات‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬اخفاقات‭.‬ويرى‭ ‬محللون‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬هو‭ ‬مناورة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬والتظاهر‭ ‬بتقديم‭ ‬بدائل‭ ‬دبلوماسية‭.‬ويقول‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬السورية‭ ‬توما‭ ‬بييريه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الروسية‭ ‬إذ‭ ‬يبقى‭ ‬الهدف‭ ‬انهاء‭ ‬وجود‭ ‬المسلحين‭ ‬في‭ ‬حلب‮»‬‭.‬

وفشل‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬تمرير‭ ‬قرارين،‭ ‬احدهما‭ ‬روسي‭ ‬والثاني‭ ‬فرنسي،‭ ‬حول‭ ‬حلب،‭ ‬ما‭ ‬ابرز‭ ‬الانقسام‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والدول‭ ‬الغربية،‭ ‬وصعد‭ ‬التوتر‭ ‬بينهما‭.‬وصادق‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬دمشق‭ ‬وموسكو‭ ‬حول‭ ‬انتشار‭ ‬قوات‭ ‬جوية‭ ‬روسية‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬حميميم‭ ‬الجوية‭ (‬غرب‭) ‬‮«‬لفترة‭ ‬غير‭ ‬محددة‮»‬‭. ‬

وسيعقد‭ ‬لقاء‭ ‬دولي‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬لوزان‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬بين‭ ‬وزيري‭ ‬خارجية‭ ‬روسيا‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬جون‭ ‬كيري‭ ‬بمشاركة‭ ‬نظرائهم‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬وتركيا‭ ‬وربما‭ ‬قطر‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬موفد‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬ستافان‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭.‬وغداة‭ ‬محادثات‭ ‬لوزان،‭ ‬سيعقد‭ ‬كيري‭ ‬اجتماعا‭ ‬دوليا‭ ‬ثانيا‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬حيث‭ ‬يرجح‭ ‬ان‭ ‬يلتقي‭ ‬نظراءه‭ ‬الاوروبيين‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬والمانيا‭.-‬‮»‬منطلق‭ ‬للتحرك‮»‬‭- ‬وتشكل‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬الجبهة‭ ‬الابرز‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬والاكثر‭ ‬تضررا‭ ‬منذ‭ ‬اندلاعه‭ ‬العام‭ ‬2011،‭ ‬وتعد‭ ‬حاليا‭ ‬محور‭ ‬المباحثات‭ ‬الدولية‭ ‬حول‭ ‬سوريا،‭ ‬اذ‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬اي‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬ميزان‭ ‬القوى‭ ‬فيها‭ ‬ان‭ ‬يقلب‭ ‬مسار‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬وتهجير‭ ‬الملايين‭ ‬وتدمير‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭.‬

وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬كومسومولسكايا‭ ‬برافدا‮»‬‭ ‬الروسية‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭)‬،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬ان‭ ‬استعادة‭ ‬حلب‭ ‬ستشكل‭ ‬‮«‬منطلقا‭ ‬للتحرك‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬اخرى‭ ‬وتحريرها‭ ‬من‭ ‬الارهابيين‮»‬‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬الخطوة‭ ‬المقبلة‭ ‬وامكانية‭ ‬قطع‭ ‬الصلة‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬وادلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭)‬،‭ ‬قال‭ ‬الاسد‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬قطع‭ ‬تلك‭ ‬الصلة‭ ‬لان‭ ‬ادلب‭ ‬محاذية‭ ‬لتركيا‭ (…) ‬وينبغي‭ ‬ان‭ ‬نستمر‭ ‬في‭ ‬تنظيف‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬ودفع‭ ‬الارهابيين‭ ‬الى‭ ‬تركيا‭ ‬كي‭ ‬يعودوا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬اتوا‭ ‬او‭ ‬قتلهم‮»‬‭. ‬ويسيطر‭ ‬تحالف‭ ‬جيش‭ ‬الفتح،‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬فصائل‭ ‬اسلامية‭ ‬وجهادية‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقا‭ ‬قبل‭ ‬فك‭ ‬ارتباطهم‭ ‬بتنظيم‭ ‬القاعدة‭)‬،‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‭. ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬ارسال‭ ‬مقاتلي‭ ‬المعارضة‭ ‬ممن‭ ‬يرفضون‭ ‬التسوية‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬اثر‭ ‬اتفاقات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬معينة‭ ‬الى‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬بلدتي‭ ‬قدسيا‭ ‬والهامة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬حيث‭ ‬خرج‭ ‬اثر‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬هم‭ ‬مقاتلون‭ ‬مع‭ ‬عائلاتهم‭. ‬ووصل‭ ‬هؤلاء،‭ ‬بحسب‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬الى‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‭.‬