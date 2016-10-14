ألمانيا:وفاة لاجئ سوري مشتبه به في مخطط تفجير تعقد التحقيقات
برلين- الزمان -رويترز – قال متحدث باسم الحكومة الألمانية الجمعة إن وفاة لاجئ سوري يشتبه بأنه كان يخطط لتفجير في مطار ببرلين جعلت ملاحقة المحققين الألمان للشبكة التي اجتذبته لاعتناق الفكر المتطرف أكثر صعوبة .وأضاف شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي اعتيادي للحكومة «حدث خطأ ما… كانت هناك تقديرات خاطئة» في إشارة إلى انتحار اللاجئ جابر البكر في سجن بمدينة لايبزيج الألمانية.وتابع «في قضية البكر في لايبزيج تجعل وفاة المشتبه به عمل المحققين أكثر صعوبة لأن ما كان من الممكن معرفته منه لم يعد ممكنا.» وأضاف أنه ينبغي التحقيق في الانتحار جيدا. وكان تشريح الجثة أكد اليوم الجمعة أن البكر البالغ من العمر 22 عاما والذي سافر إلى تركيا بعدما حصل على حق اللجوء إلى ألمانيا انتحر. وعثر على نحو 1.5 كيلوجرام من المواد المتفجرة في شقة البكر الذي فر من الشرطة يوم السبت مما استدعى عملية مطاردة استمرت يومين قبل أن يسلمه سوريون للسلطات. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية الجمعة إن المستشارة أنجيلا ميركل على تواصل مستمر مع الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الصراع في شرق أوكرانيا والحرب في سوريا.
وقال المتحدث شتيفن زايبرت خلال مؤتمر صحفي اعتيادي «لطالما قلنا إنه فيما يتعلق بسوريا وأوكرانيا فإن روسيا تلعب دورا كبيرا.» وذكر أنه لا يستطيع التنبؤ بأنه ستجري الموافقة على مزيد من العقوبات ضد سوريا خلال الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي لكنه قال إن من المفهوم أن كل الخيارات قيد الدراسة عرضت الشرطة ومسؤولون قضائيون في ولاية سكسونيا الألمانية لانتقادات شديدة اليوم الخميس بعد انتحار مهاجر سوري يشتبه بأنه كان يخطط لتفجير مطار في برلين أثناء احتجازه أمس الأربعاء. وراوغ جابر البكر (22 سنة) الشرطة يوم السبت مما أثار حملة بحث استمرت يومين قبل أن يسلمه سوريون آخرون. وقال مسؤولون إنه انتحر بأن شنق نفسه في زنزانته مساء الأربعاء مستخدما قميصه.وقال سيباستيان جيمكو وزير العدل بالولاية والعضو بحزب المحافظين الذي تنتمي له المستشارة أنجيلا ميركل والذي يواجه دعوات تطالبه بالاستقالة في مؤتمر صحفي إن الانتحار «ما كان يجب أبدا أن يحدث» لكنه نفى ارتكاب السلطات أي خطأ. وانتقد ساسة من مختلف الطيف السياسية حزب المحافظين الحاكم في الولاية بعد واقعة الانتحار التي جاءت في أعقاب محاولة فاشلة للشرطة للقبض على البكر يوم السبت. وقال توماس أوبرمان زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يمثل يسار الوسط «هذه سلسلة غير مسبوقة من إخفاقات الشرطة والنظام القضائي… أنا مصدوم تماما وعاجز عن الكلام أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث.» وقال رولف جاكوب رئيس مركز الاحتجاز إن طبيبا نفسانيا استجوب البكر في المركز وقرر انه لا يوجد خطر كبير لأن يقدم على الانتحار.