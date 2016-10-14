ألمانيا:وفاة لاجئ سوري مشتبه به في مخطط تفجير تعقد التحقيقات

– October 14, 2016

برلين‭- ‬الزمان‭ -‬رويترز‭ – ‬قال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬وفاة‭ ‬لاجئ‭ ‬سوري‭ ‬يشتبه‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬يخطط‭ ‬لتفجير‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬ببرلين‭ ‬جعلت‭ ‬ملاحقة‭ ‬المحققين‭ ‬الألمان‭ ‬للشبكة‭ ‬التي‭ ‬اجتذبته‭ ‬لاعتناق‭ ‬الفكر‭ ‬المتطرف‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭ .‬وأضاف‭ ‬شتيفن‭ ‬زايبرت‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬اعتيادي‭ ‬للحكومة‭ ‬‮«‬حدث‭ ‬خطأ‭ ‬ما‭… ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬تقديرات‭ ‬خاطئة‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬انتحار‭ ‬اللاجئ‭ ‬جابر‭ ‬البكر‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬بمدينة‭ ‬لايبزيج‭ ‬الألمانية‭.‬وتابع‭ ‬‮«‬في‭ ‬قضية‭ ‬البكر‭ ‬في‭ ‬لايبزيج‭ ‬تجعل‭ ‬وفاة‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬المحققين‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬لأن‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬معرفته‭ ‬منه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬ممكنا‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الانتحار‭ ‬جيدا‭. ‬وكان‭ ‬تشريح‭ ‬الجثة‭ ‬أكد‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬البكر‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬سافر‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬بعدما‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬انتحر‭. ‬وعثر‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬5‭ ‬كيلوجرام‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المتفجرة‭ ‬في‭ ‬شقة‭ ‬البكر‭ ‬الذي‭ ‬فر‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬مما‭ ‬استدعى‭ ‬عملية‭ ‬مطاردة‭ ‬استمرت‭ ‬يومين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسلمه‭ ‬سوريون‭ ‬للسلطات‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬المستشارة‭ ‬أنجيلا‭ ‬ميركل‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مستمر‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بشأن‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬شتيفن‭ ‬زايبرت‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬اعتيادي‭ ‬‮«‬لطالما‭ ‬قلنا‭ ‬إنه‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بسوريا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬فإن‭ ‬روسيا‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭.‬‮»‬‭ ‬وذكر‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬التنبؤ‭ ‬بأنه‭ ‬ستجري‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬ضد‭ ‬سوريا‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬المقبل‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬المفهوم‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الخيارات‭ ‬قيد‭ ‬الدراسة‭ ‬عرضت‭ ‬الشرطة‭ ‬ومسؤولون‭ ‬قضائيون‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬سكسونيا‭ ‬الألمانية‭ ‬لانتقادات‭ ‬شديدة‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬بعد‭ ‬انتحار‭ ‬مهاجر‭ ‬سوري‭ ‬يشتبه‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬يخطط‭ ‬لتفجير‭ ‬مطار‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬أثناء‭ ‬احتجازه‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭. ‬وراوغ‭ ‬جابر‭ ‬البكر‭ (‬22‭ ‬سنة‭) ‬الشرطة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬مما‭ ‬أثار‭ ‬حملة‭ ‬بحث‭ ‬استمرت‭ ‬يومين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسلمه‭ ‬سوريون‭ ‬آخرون‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬إنه‭ ‬انتحر‭ ‬بأن‭ ‬شنق‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬زنزانته‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬مستخدما‭ ‬قميصه‭.‬وقال‭ ‬سيباستيان‭ ‬جيمكو‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬بالولاية‭ ‬والعضو‭ ‬بحزب‭ ‬المحافظين‭ ‬الذي‭ ‬تنتمي‭ ‬له‭ ‬المستشارة‭ ‬أنجيلا‭ ‬ميركل‭ ‬والذي‭ ‬يواجه‭ ‬دعوات‭ ‬تطالبه‭ ‬بالاستقالة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إن‭ ‬الانتحار‭ ‬‮«‬ما‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬أبدا‭ ‬أن‭ ‬يحدث‮»‬‭ ‬لكنه‭ ‬نفى‭ ‬ارتكاب‭ ‬السلطات‭ ‬أي‭ ‬خطأ‭. ‬وانتقد‭ ‬ساسة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الطيف‭ ‬السياسية‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬بعد‭ ‬واقعة‭ ‬الانتحار‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬محاولة‭ ‬فاشلة‭ ‬للشرطة‭ ‬للقبض‭ ‬على‭ ‬البكر‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭. ‬وقال‭ ‬توماس‭ ‬أوبرمان‭ ‬زعيم‭ ‬المجموعة‭ ‬البرلمانية‭ ‬للحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬يسار‭ ‬الوسط‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬سلسلة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬من‭ ‬إخفاقات‭ ‬الشرطة‭ ‬والنظام‭ ‬القضائي‭… ‬أنا‭ ‬مصدوم‭ ‬تماما‭ ‬وعاجز‭ ‬عن‭ ‬الكلام‭ ‬أن‭ ‬شيئا‭ ‬كهذا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭.‬‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬رولف‭ ‬جاكوب‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬الاحتجاز‭ ‬إن‭ ‬طبيبا‭ ‬نفسانيا‭ ‬استجوب‭ ‬البكر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬وقرر‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬خطر‭ ‬كبير‭ ‬لأن‭ ‬يقدم‭ ‬على‭ ‬الانتحار‭.‬