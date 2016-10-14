الموت يغيب المخرج علي الانصاري

– October 14, 2016

بغداد – فائز جواد

اعلن في بغداد فجر اليوم الجمعه وفاة المخرج الاذاعي والتلفزيوني علي الانصاري ، والراحل ترك ارثا كبيرا من الاعمال الاذاعية والتلفزيونية التي تركت بصمة جميلة لدى الجمهور العراقي والعربي، فمن اعماله التاريخية التي اخرجها مسلسل” سيدة النساء”،” الواعظون”،” اقرأ”،” مواقف وعبر”،وعلى صعيد المسلسلات الاجتماعية والكوميدية اخرج مسلسلات” رماد الماضي، الحلم، يوميات أبو رزقي، “طحنه بمنحه “بجزئين، القادم من الماضي، حلوه ومره”وغيرها الكثير. و هو شقيق المخرج الراحل مهند الانصاري وشقيق المخرج الاذاعي حسن الانصاري وشقيق المصور التلفزيوني سعد الانصاري ووالد المخرج التلفزيوني في قناة (الشرقية) حيدر الانصاري ..