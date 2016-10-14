– October 14, 2016

الاوساط الثقافية والفنية تودع الفنان الكبير يوسف العاني الى مثواه الاخير

بغداد – ياسين ياس

ودعت الاوساط الثقافية والفنية صباح اليوم الجمعة الفنان الكبير يوسف العاني الى مثواه الاخير في مقبرة الخيزران باعظمية بغداد, بعد ان غيبه الموت في العاشر من الشهر الجاري في احدى مستشفيات العاصمة الاردنية عمان.وتجمع مئات الفنانين والمثقفين والاعلاميين صباح اليوم في باحة المسرح اليوم لوداع العاني حيث كان جثمانه مسجى ملفوفا بالعلم العراقي وبحضور نقيب الفنانين صباح المندلاوي ووكيل وزارة الثقافة فوزي الاتروشي ورئيس اتحاد الادباء العراقيين ناجح المعموري , وبعد اداء مراسيم الجنازة قدم الشاعر جبار محبيس مشهد مونودراما اهداء الى روح الراحل ,لينطلق بعده موكب التشييع سيرا على الاقدام حتى ساحة كهرمانة وبمراسيم عسكرية قامت بها سرية المراسيم العسكرية ومن ثم الى مثواه الاخير. في مقبرة الخيزران بعد الصلاة عليه في جامع ابي الحنيفة النعمان وكان جثمان العاني قد وصول الى بغداد مساء الخميس الى مطار بغداد برفقة عائلته.وكان في استقباله جمع من الفنانين.

واقامت السفارة العراقية في عمان صباح امس حفلا تأبينيا للراحل شاركت به السفيرة صفية السهيل ومجموعة كبيرة من الفنانين العراقيين منهم فيصل الياسري وجواد الشكرجي و حسن حسني وايناس طالب ومكي عواد والنائبة ميسون الدملوجي وكبار الشخصيات الثقافية والفنية والاعلامية وعائلة الراحل وكان جثمان الراحل مسجى في باحة السفارة ملفوفا بالعلم العراقي .وبعد القاء كلمات متعددة بحق الراحل ادارها الاعلامي مجيد السامرائي الذي استذكر ايضا الراحل بكلمة من ضمنها حواره مع العاني في برنامج ( اطراف الحديث) على قناة ( الشرقية) تم توديع الراحل ليحمل من قبل محبيه الى مطار الملكة علياء الدولي لينقل بعدها الى بغداد.

وكان الراحل قد نقل الى احد مستشفيات عمان بعد اصابته بجلطة دماغية تسببت بدخوله في غيبوبة تامة انتهت برحيله ظهر الاثنين الماضي.