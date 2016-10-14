– October 14, 2016

اليونسكو تصوت لقرار ان المسجد الاقصى موقع إسلامي مقدس

نيويورك – الزمان

صوت المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو لصالح مشروع قرار عربي يؤكد أن المسجد الأقصى وكامل الحرم الشريف، موقع إسلامي مقدس ومخصص لعبادة المسلمين.وقال بيان امس ان (24 دولة صوتت لصالح القرار مقابل معارضة 6 دول فقط وامتناع 26 عن التصويت وتغيب ممثلي دولتين ويطالب القرار إسرائيل بوقف الانتهاكات بحق المسجد، والعودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما قبل عام 1967). ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة قوله ان (لقرارات الدولية المستمرة ضد الاحتلال وسياساته ومن ضمنها قرار اليونسكو الأخير بشأن القدس والمسجد الأقصى، تشكل رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي بأنه لا يوافق على السياسة التي تحمي الاحتلال وتسهم في خلق الفوضى وعدم الاستقرار).وأَضاف ان (هذا القرار يؤكد ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمراجعة سياساتها الخاطئة المتمثلة بتشجيع إسرائيل على الاستمرار باحتلالها للأراضي الفلسطينية).واوضح البيان ان ( القرار الذي وافقت عليه اليونسكو على أن المسجد الأقصى موقع إسلامي مقدس مخصص للعبادة للمسلمين، وأن باب الرحمة وطريق باب المغاربة والحائط الغربي للمسجد الأقصى وساحة البراق جميعها أجزاء لا تتجزأ من المسجد ويجب على إسرائيل تمكين الأوقاف الإسلامية الأردنية من صيانتها وإعمارها حسب الوضع التاريخي القائم قبل الاحتلال عام 1967).وتابع ان (هناك فرقا بين ساحة البراق وساحة الحائط الغربي التي وسعت بعد عام 1967 ولا تزال قيد التوسعة غير القانونية المستمرة على حساب آثار وأوقاف إسلامية، كما طالب الاحتلال بعدم التدخل في أي من اختصاصات الأوقاف الأردنية الإسلامية في إدارة شؤون المسجد الأقصى، إدانة شديدة لاستمرار اقتحامات المتطرفين وشرطة الاحتلال وتدنيسهم لحرمة المسجد الأقصى).