– October 14, 2016

شرطة ذي قار تضبط 46 قطعة أثرية مسروقة

ذي قار – باسم الركابي

تمكنت القوات الأمنية في محافظة ذي قار من ضبط 46 قطعة أثرية مسروقة في المحافظة .وقال بيان لقيادة شرطة المحافظة أمس أنه( بعد حصول وحدة الاستخبارات المالية والاقتصادية في قضاء الرفاعي التابع للمحافظة على معلومات عن قيام مجموعة من أشخاص باستخراج قطع أثرية من احد المواقع شمال المحافظة تم تشكيل فريق عمل بإشراف مدير القسم ومداهمة مكان وهي عبارة عن غرفة مهجورة).واضاف انه ( وخلال عملية التفتيش تم العثور على كيس من البلاستك بداخله قطع أثرية كانت مغطاة بمادة الطابوق وعددها 46 قطعه أثرية مختلفة الأنواع حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة).