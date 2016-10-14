– October 14, 2016

كهرباء البصرة تشهد تحسناً في ساعات التجهيز

البصرة – الزمان

أعلنت محافظة البصرة تحسن التيار الكهربائي في اقضية ونواحي المحافظة بعد تدخل المحافظ ماجد النصراوي .وقال بيان أمس أن (كهرباء المحافظة غدت افضل وتحسنت لاسباب من بينها تدخل النصراوي المباشر لدى الحكومة الايرانية من اجل اعادة الخط الايراني ولمرات عديدة للعمل والذي أسهم برفع الفولتية واستقرارية التجهيز).واشار الى (التنسيق العالي للنصراوي مع وزارة النفط من اجل تذليل معوقات تجهيز محطات الانتاج بالوقود الكافي من الوقود الثقيل وضمن المواصفات التشغيلية التي تتطلبها المحطات وكذلك تجهيز الوقود الخفيف ). واضاف ان (النصراوي اسهم بشكل كبير بتذليل معوقات تنفيذ مشاريع تجهيز محطة النجيبية الغازية بالـ الوقود الثقيل ومشروع محرقة الغاز للمحطة من خلال انهاء ملف التعارضات مع الدوائر كالموانئ والاكاديمية البحرية وتعويض المتجاوزين في المنطقة التي يمر بها خط الوقود الثقيل).