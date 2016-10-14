المجلس الاعلى الاسلامي يدعو الى تزويد مصر بالنفط الخام بالاجل

– October 14, 2016

بغداد – شيماء عادل

طالب القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي باقر الزبيدي بتفعيل مذكرة تفاهم موقعة بين بغداد والقاهرة والتي تقضي بتزويد مصر بالنفط الخام من العراق، داعيا إلى الاستجابة لمطلب مصري بشراء شحنات من نفط العراق بطريقة الدفع بالآجل .وقال في بيان امس (تابعنا ردة فعل مصر الإعلامية على قيام شركة ارامكو السعودية بإيقاف تزويد مصر بما يقرب من 700 ألف برميل يرسل شهريا من المشتقات النفطية ضمن اتفاق كان قد ابرم بين الطرفين منذ شهر آذار الماضي).واضاف الزبيدي ( نطالب الحكومة العراقية بـتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق ومصر منذ شهر نيسان الماضي والتي تقضي بتزويد مصر بالنفط الخام العراقي بمقدار مليوني برميل شهرياً مقابل قيام مصر بتسديد ثمنها عبر مشتقات نفطية لتغطية احتياجات العراق).واوضح (ندعو الحكومة إلى الاستجابة للمطلب المصري القاضي بشراء شحنات من النفط العراقي بالدفع الأجل بعد ستة أشهر من الاستلام بينما وافق العراق على تنفيذ هذه الرغبة بالتسديد بعد ثلاثة أشهر).وتابع الزبيدي ان( مصر تشهد اليوم حملة شعواء سعودية جراء مواقفها لدعم الدول العربية في مواجهة الإرهاب والمجاميع التكفيرية ما يدعو العراق للوقوف إلى جانب مصر دعما للمواقف القومية لها ومنعاً لكافة ألوان الابتزاز السياسي المقصود الذي تتعرض له).حسب قوله واضاف البيان ان ( وزارة البترول في مصر أعلنت عن استيراد شحنات بديلة للمواد النفطية التي قررت شركة ارامكو السعودية وقف تصديرها للبلاد خلال شهر تشرين الأول الحالي).