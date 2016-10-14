الدفاع : عودة 100 ألف عائلة الى محافظة صلاح الدين

– October 14, 2016

صلاح الدين – مازن عبد الحميد

اعلنت وزارة الدفاع عن عودة 100 الف عائلة الى محافظة صلاح الدين بعد تدقيق موقفهم الامني وقال بيان للوزارة امس ان (عدد العوائل العائدة من التهجير للمحافظة بعد تدقيق موقفهم الأمني في خلية استخبارات القيادة بلغ في مدينة تكريت 36 الفاً و434 عائلة وفي المجمع السكني لقضاء الدور ٢٧٢٨ عائلة، وفي قضاء الدور ٥٧٣٤ عائلة ، وألبوعجيل ٤٣٥٢ عائلة ، وفي البوطعمة ٤٩٤٨ عائلة وفي قضاء الشرقاط ١٧٠١ عائلة وفي شمال قضاء بيجي 46 الفاً و944 عائلة ليكون العدد الكلي للمحافظة 102 الف و851 عائلة).واضاف البيان ان ( عودة تلك العوائل جاءت بعد تدقيق موقفهم الأمني في خلية استخبارات القيادة ).