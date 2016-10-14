الانواء تتوقع امطارا خلال الايام المقبلة

– October 14, 2016

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقع منبئ جوي هطول أمطار غزيرة نهاية شهر تشرين الاول الجاري على المنطقة الشمالية في العراق وتكون خفيفة في وسط وجنوب البلاد.وقال المنبئ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابع لوزارة النقل صادق عطية في بيان امس ان (نماذج الطقس العددية بدأت تلمح الى امطار معتدلة الى غزيرة متوقعة شمال العراق وخفيفة على مدن الوسط، وخفيفة جدا على مدن الجنوب نهاية الشهر الجاري) .واضاف ان سبب ذلك يرجع الى انحدار أخدود بارد في طبقات الجو العليا يتبعها انخفاض درجات الحرارة بشكل واضح). مؤكدا ان (التطورات واردة بسبب فترة التنبوء البعيدة).