مقتل ووفاة عشرات الأطفال العراقيين لدى الفرار من داعش

– October 13, 2016

بغداد -(أ ف ب) – اعلنت منظمة “سايف ذي تشلدرن” الخميس مقتل ووفاة عشرات الاطفال الفارين من جهاديين في منطقة الحويجة بشمال العراق، بسبب انفجار عبوات ناسفة او عطشا.

ويسيطر “تنظيم الدولة الاسلامية” على مدينة الحويجة بمحافظة كركوك منذ العام 2014.

واعلنت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا “في الايام الاخيرة، وجد عدد كبير من الاطفال انفسهم بلا ماء وتوفوا في مناطق وعرة او قتلوا في انفجار قنابل”.

واضاف بيان للمنظمة “ان اسرة من خمسة افراد قالت انها فقدت طفلين بسبب متفجرات. ولم يتمكنوا من نقل جثتيهما خشية وجود الغام اخرى في المنطقة” التي قتلا فيها.

وتستعد القوات العراقية لشن هجوم لاستعادة الموصل كبرى مدن ولاية نينوى من التنظيم المتطرف. ويمكن ان تتم استعادة الحويجة الواقعة الى جنوبها تزامنا مع ذلك.