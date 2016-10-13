شركة كويتية تبدأ انتاج النفط من بئر في البصرة

– October 13, 2016

الكويت- (رويترز) – قالت كويت إنرجي الكويتية إنها بدأت الإنتاج من بئر الفيحاء-2 في الرقعة 9 الواقعة في محافظة البصرة جنوب العراق.

وقالت الشركة النفطية الخاصة في بيان لرويترز إن حفر بئر فيحاء-2 بدأ في الثالث من يناير كانون الثاني الماضي “واستقر الإنتاج بمتوسط معدل يومي قدره 5600 برميل نفط يوميا.”

وقالت ساره أكبر الرئيس التنفيذي لشركة كويت انرجي في البيان “يوضح هذا الإنجاز خبرة ومهارة وقدرة كويت انرجي على تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة ونجاح. وكان لعلاقاتنا القوية مع وزارة النفط العراقية وشركة نفط الجنوب الفضل في تحقيق هذا الإنجاز “.

تمتلك شركة كويت انرجي حصة من الإيرادات تبلغ نسبتها 60 في المئة كما تعمل بصفة مشغل في الرقعة 9 في حين تمتلك دراقون اويل نسبة 30 في المئة وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة 10 في المئة.

كويت انرجي هي شركة مستقلة تزاول نشاطها في قطاع النفط والغاز وتعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما مع تقييمهما وتطويرهما وتتكون محفظتها من 10 أصول تنقيبيه وتطويرية واستكشافية في كل من مصر والعراق واليمن وعمان كما تشغل الشركة سبعة من هذه الأصول.

في 31 ديسمبر كانون الأول 2015 بلغت الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في الحصص العاملة للشركة 818 مليون برميل نفط مكافىء. كما بلغ معدل الإنتاج اليومي من الحصص العاملة 23942 ألف برميل نفط مكافئ يوميا في الربع الثاني من العام 2016.