تركيا: أي خطأ في عملية الموصل سيطلق موجة لاجئين جديدة

– October 13, 2016

أنقرة – رويترز) – قال متحدث باسم الرئيس التركي اليوم الخميس إن أي خطأ في العملية المقررة بدعم أمريكي لإخراج تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة الموصل العراقية قد يسفر عن نزوح مئات الألوف من السكان وأضاف أن أنقرة قلقة بشأن تقارير عن مشاركة مقاتلين أكراد في العملية.

وقال المتحدث إبراهيم كالين إن تركيا ليس لديها “أجندة سرية” في العراق وكانت تفضل حل المشكلات مع بغداد عن طريق الحوار.

وتصاعد الخلاف بين تركيا والعراق بشأن من الذي يجب أن يشارك في هجوم الموصل.