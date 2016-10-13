ايران ترسل مدمرتين الى خليج عدن

– October 13, 2016

طهران- (أ ف ب) – ارسلت ايران مدمرتين الى خليج عدن لحماية السفن التجارية وحاملات النفط التي تعبر المنطقة وفق ما افادت وكالة انباء “تسنيم” الايرانية الخميس.

وقالت الوكالة ان المدمرتين غادرتا ايران في 5 تشرين الاول/اكتوبر.

ويأتي نشر الخبر في حين اعلنت الولايات المتحدة انها قصفت لاول مرة مواقع للمتمردين الحوثيين في اليمن بعد اتهامهم باطلاق صاروخين باتجاه سفينة حربية اميركية في البحر الاحمر، الامر الذي نفوه.

وستتوجه المدمرتان الايرانيتان في البدء الى خليج عدن ومضيق باب المندب الاستراتيجي لحماية السفن التجارية من القراصنة، ثم تنتقلان الى تنزانيا، بحسب تسنيم.

ولم توضح الوكالة ما اذا كانت المدمرتان وصلتا الى خليج عدن لكنها قالت انهما قد تتوجهان لاحقا الى جنوب افريقيا اذا سمحت الاحوال الجوية بذلك.

وتدعم ايران الحوثيين في اليمن لكنها تنفي تسليمهم اسلحة. وتشجب ايران باستمرار اعمال القصف والغارات اليومية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.