الشيعة يحيون ذكرى عاشوراء والخزعلي يهدد والقوات تتجه لمعركة الموصل

– October 12, 2016

كربلاء (العراق)-(رويترز) – تدفق الملايين من المسلمين الشيعة إلى مدينة كربلاء العراقية اليوم الأربعاء للاحتفال بيوم عاشوراء الذي يوافق ذكرى مقتل الإمام الحسين.

وجاء زوار من باكستان وأفغانستان وإيران ودول الخليج والعراق.

وطاف المحتفلون حول مرقد الإمام الحسين متشحين بالسواد وحاملين أعلاما تحمل اسمه وهم يضربون رؤوسهم وصدورهم تعبيرا عن حزنهم على معاناة الإمام وعائلته في هذا اليوم.

ويأتي إحياء ذكرى عاشوراء هذا العام مع استعداد القوات العراقية لشن هجوم على الموصل آخر المدن الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية السني المتشدد الذي يعتبر الشيعة مرتدين عن الدين الإسلامي.

وشبه قيس الخزعلي زعيم جماعة عصائب أهل الحق المسلحة قتلة الإمام الحسين في كربلاء بتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال في فيديو تم بثه على موقع روداو الكردي إن تحرير الموصل سيكون بمثابة الانتقام من قتلة الحسين لأن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية هم أحفاد هؤلاء القتلة.