ميركل وهولاند يحثان بوتين على العمل لاقرار وقف إطلاق النار في سوريا

– October 12, 2016

باريس– (أ ف ب) – افادت اوساط الرئاسة الفرنسية ان الرئيس فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل حثا الاربعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي بين الثلاثة، على العمل من اجل اقرار وقف لاطلاق النار في سوريا.

وقال المصدر ان الرئيس الفرنسي “اغتنم فرصة” المحادثة التي تركزت على الازمة الاوكرانية “ليؤكد للرئيس بوتين موقفه ازاء الضرورة القصوى لوقف اطلاق النار وايصال المساعدات الانسانية في سوريا (…) وقد حصل على دعم واضح من المستشارة”.