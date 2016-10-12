محادثات دولية حول سوريا في لندن

– October 12, 2016

واشنطن- (أ ف ب) – قالت وزارة الخارجية الاميركية الاربعاء ان اجتماعا دوليا ثانيا سيعقد يوم الاحد في لندن لبحث النزاع الدامي في سوريا، بعد يوم من محادثات يجريها وزير الخارجية جون كيري مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في سويسرا بحضور دبلوماسيين من المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية جون كيربي ان جون كيري سيشارك في الاجتماعين لمناقشة “مقاربة متعددة الاطراف لحل النزاع في سوريا بما في ذلك وقف مستمر لاعمال العنف واستئناف توزيع المساعدات الانسانية”.

وسيشارك في اجتماع لوزان بسويسرا في 15 تشرين الاول/اكتوبر وزيرا الخارجية الاميركي والروسي ووزراء من عدة دول اساسية في المنطقة لدراسة امكانية اتخاذ اجراءات تتيح تسوية النزاع السوري”، فيما يرجح ان يطلع كيري نظراءه الاوروبيين على التطورات في محادثات الاحد.

وصرح لافروف ان تركيا والسعودية وربما قطر قد تشارك في محادثات السبت.

وتاتي هذه اللقاءات فيما تشهد سوريا اسوأ اعمال العنف وتشن القوات الحكومية تدعمها الطائرات الروسية هجوما ضاريا على مناطق شرق حلب التي يسيطر عليها المسلحون، فيما اوقفت واشنطن محادثاتها مع موسكو بشان وقف اطلاق النار في البلد المضطرب.