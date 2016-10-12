مستوى قياسي منخفض لليرة التركية أمام الدولار

– October 12, 2016

اسطنبول- (رويترز) – قال متعاملون إن الليرة التركية هبطت إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار اليوم الأربعاء بفعل المخاوف من غموض سياسي ربما ينجم عن خطوة حكومية جديدة للمضي قدما في تشريع للتحول إلى نظام رئاسي.

وأضافوا أن مثل ذلك السجال السياسي قد يشتت الانتباه بعيدا عن معالجة اقتصاد يفقد قوة الدفع. ولمح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى تلك الخطوة في كلمته أمام أعضاء حزبه الحاكم العدالة والتنمية في أنقرة.

وتراجعت الليرة إلى نحو 3.0974 ليرة للدولار ثم تحسنت في الساعة 1315 بتوقيت جرينتش إلى 3.0940 ليرة. كان آخر مستوى قياسي منخفض سجلته العملة التركية في 20 يوليو تموز بعد محاولة الانقلاب الفاشلة بخمسة أيام.