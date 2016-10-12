فرنسا تؤكد إصابة اثنين من قواتها الخاصة في العراق

– October 12, 2016

باريس- (رويترز) – قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء إن اثنين من القوات الخاصة الفرنسية أصيبا في هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية بطائرة بدون طيار وأسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي البشمركة الكردية بالعراق هذا الشهر.

وجاء تأكيد الجانب الفرنسي على لسان المتحدث ستيفان لو فول ردا على سؤال خلال إفادة صحفية معتادة.

ويأتي التأكيد بعد تصريحات قال فيها جبار الياور الأمين العام لوزارة الدفاع في حكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل لرويترز إن طائرة بدون طيار ما يبدو قتلت اثنين من قوات البشمركة وأصابت جنديين فرنسيين هذا الشهر شمالي مدينة الموصل الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.